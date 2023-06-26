«Не проси меня покинуть тебя» – новая выставка в галерее «Шехтер»

Верхнее фото: צילום מסך מתוך עבודת הוידאו ״רות״

Художница Рути Хельвиц-Коэн возвращается к своему постоянному занятию -дневниковым записям, с использованием библейских текстов и их толкований. На этот раз Хельвиц выбирает ключевые фразы из Книги Рут и ведет с ними диалог посредством своего рисунка, живописи, видео и звука.

Разбирая на фрагменты исходный текст и собирая его заново, художница переписывает библейский женский нарратив и создает личный виузальный текст, касающий сложных отношений между матерью и дочерью, между чтением и слушанием, а также между текстом и его создателем.

Куратор выставки: Бар Йерушалми

22 июня – 30 августа, Галерея «Шехтер», Неве-Цедек

«Не проси меня покинуть тебя» — новая выставка художницы Рути Хельвиц-Коэн открывается в галерее «Шехтер» 22 июня.

Рути Хельвиц-Коэн возвращается к своему постоянному и давнему занятию -ведению дневников, с использованием библейских текстов и его толкований. В этой работе Хельвиц выбирает Книгу Рут, один из пяти свитков ТАНАХа, которые публично читаются во время праздников Израиля.

Хельвиц выбирает ключевые фразы из Книги Рут и ведет с ними диалог посредством своего рисунка, живописи, видео и звука. Разбирая исходный текст и собирая его заново, она переписывает библейское женское повествование и создает личный текст, касающийся сложных отношений между матерью и дочерью, между чтением и слушанием, а также между текстом и его создателем.

Центральная работа выставки, посвященной мифологическим образам Рут и Наоми, – видеоинсталяция, на которой руки художницы перелистывают страницы книги Рут, останавливаясь на избранных фразах.

Видео сопровождается двумя женскими голосами, читающими фрагменты библейского текста. Это Хила Коэн-Чесла, преподавательница ТАНАХа, и молодая девушка, Наоми, дочь художницы, которая повторяет слова за своей наставницей.

Рядом с видео-инсталяцией находится серия больших портретов. Это большие андрогинные фигуры, странные полу-животные, быть может раненые, которые созданы художницей в качестве свидетелей, слушателей, присутствующих при чтении текста.

В треугольнике отношений между матерью, дочерью и наставницей большая роль отведена процессу передаче знаний от поколения к поколению, наставлениям, которые по сути воплощают в себе инструкцию по выживанию в мире, контролируемом мужским мировоззрением и волей.

Выставка подводит итог процессу участия художницы в программе резидентуры галереи «Шехтер».

«Не проси меня покинуть тебя» – 22 июня – 30 августа.

Галерея «Шехтер», Тель-Авив, улица Шлуш, 42.

Часы работы галереи:

воскресенье – четверг, 10:00 – 15:00, пятница 10:00 – 14:00, суббота – выходной

БЕСПЛАТНЫЕ экскурсии по выставке проводятся по пятницам в 11:00, на экскурсии можно записаться здесь – office@neve-schechter.org.il

https://schechter-gallery.com/

https://www.facebook.com/SchechterGallery

Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза