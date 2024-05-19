Мировая премьера фильма Андрея Лошака «Возраст несогласия. 2024»

Верхнее фото: Андрей Лошак. Архив пресс-службы Current time. Фото предоставлено музеем АНУ

2-го июня в АНУ – Музее еврейского народа, состоится особое событие – премьера нового фильма Андрея Лошака «Возраст несогласия. 2024», снятого по заказу телеканала «Настоящее время». Показ приурочен к дню рождения Алексея Навального – 4.06.24 ему бы исполнилось 48 лет.

Эта картина – сиквел документального сериала «Возраст несогласия», снятого Андреем Лошаком накануне президентских выборов 2018 года. В центре внимания – протестная молодежь, активно вышедшая на оппозиционную арену в 2017 году и как лакмусовая бумага времени – молодые сторонники Алексея Навального, принимавшие участие в его предвыборной президентской кампании. В этом мини-сериале пять эпизодов, описание последнего из которых звучит так: Навальный не допущен до выборов. Протесты против недопуска, аресты и будущее активистов. Именно будущее активистов стало фокусом новой работы Андрея Лошака в фильме «Возраст несогласия. 2024».

За несколько лет после событий 2018 года, структуры Навального подверглись тотальному разгрому. Его штабы и Фонд борьбы с коррупцией объявили экстремистскими, против сотрудников возбудили уголовные дела и дали большие сроки, а самого Навального отправили в тюрьму на 19 лет. В картине рассказывается о том, как за эти шесть лет драматически изменилась жизнь молодых людей, мечтавших вместе с Навальным о прекрасной России будущего. Съемки фильма были уже почти завершены, когда мир потрясла новость о гибели Алексея Навального. Так драма превратилась в трагедию. И сейчас «Возраст несогласия. 2024», будет смотреться совсем по-другому, через другую оптику.

Премьера в АНУ – Музее еврейского народа, это мировая премьера, открывающая путь фильма по экранам разных стран.

Так получилось, что Андрей Лошак раньше никогда не выступал в Израиле. И премьера в АНУ, которая состоится при поддержке фонда НАДАВ, станет первым публичным выступлением режиссера и журналиста перед израильской аудиторией. После показа автор расскажет о фильме и ответит на вопросы зрителей. Беседу проведет журналист и телеведущая Лика Длугач.

Часть средств от продажи билетов будет перечислена независимому правозащитному проекту «Поддержка политзаключенных. Мемориал».

Продолжительность фильма 2 часа 20 минут.

Билеты: https://www.anumuseum.org.il/ru/events/andrey-loshak/

АНУ – Музей еврейского народа, ул. Клаузнер, 15, Тель-Авив.

Текст и фото по материалам пресс-релиза