Мишкан ле-Оманут в кибуце Эйн-Харод – три новые выставки. Открытие – 29 марта

Художественный музей Мишкан ле-Оманут в кибуце Эйн-Харод – первый кибуц в Израиле, расположенный в долине Эмек-Израэль у подножья горной гряды Гильбоа – ведущий и старейший музей на севере страны, представляющий художественные выставки лучших художников Израиля и мира. На протяжении почти 90 лет музей организует выставки различных направлений и тематик и считается одним из трех ведущих художественных музеев Израиля.

Музей обладает одним из крупнейших собраний еврейских художников конца 19-го и начала 20-го веков, а также обширной коллекцией израильского искусства и предметов иудаики из многих стран диаспоры.

Здание музея, открытое в 1948 году, представляет собой великолепное произведение модернистской архитектуры. Революционный по тем временам проект архитектора Шмуэля Бикельса базировался на использовании естественного освещения и стал источником вдохновения для многих всемирно известных архитекторов. В здании музея – 14 просторных выставочных залов с высокими потолками, потайные чарующие внутренние дворики и особая притягательная атмосфера.

Необыкновенная история музея, представленные экспонаты и использование естественного освещение в архитектуре здания оставляют у посетителей глубокие впечатления. Посещение этого музея дает необыкновенное и захватывающее культурное впечатление как благодаря превосходной художественной коллекции, так и благодаря историографическому рассказу о зарождении сионизма и рабочих поселений в Эрец-Исраэль.

С 29 марта 2024 г. по 31 августа 2024 г. в музее будут представлены три новые выставки:

Боаз Ной | Хранитель сада | Куратор: Ави Любин. Сайт – https://museumeinharod.org.il/

Живопись Боаза Ноя отталкивается от его личных впечатлений, от моментов неожиданных встреч во время городских блужданий и фланирований между Тель-Авивом, Иерусалимом и Хайфой. Это первая музейная выставка Боаза Ноя, активно действующего и заметного на израильской арт-сцене художника. На выставке представлены новые работы, специально подготовленные Боазом Ноем для экспозиции в Эйн-Хароде и отражающие изменения, произошедшие в общественном пространстве после 7 октября.

Меир Агаси | Окно в мечту о красоте | Куратор: Янив Шапира. Сайт – https://museumeinharod.org.il/

Меир Агаси был художником, коллекционером, писателем и поэтом, который скончался в 1998 году, оставив после себя впечатляющее наследие, настоящий концептуальный музей, в «хранилищах» которого есть фотографии, гравюры, рисунки, коллажи, книги художников – artist books и даже «музейный магазин», который включает в себя сувениры, издания, каталоги и многое другое. На выставке также будут представлены работы Михаль Хейман, Орли Зайлер и Авшалома Сулеймана, созданные под влиянием Меира Агаси и как дань уважения его творчеству и памяти.

Релли Де Врис | Концерт в карьере и в уровнях несоответствия | Куратор: Галия Бар-Ор. Сайт – https://museumeinharod.org.il/

Эта работа связывает два события, произошедшие с протяженной разницей во времени в карьере по добыче известняка в Эйн-Харод.

Одно из событий – концерт, который всемирно известный скрипач Яша Хейфец дал в 1926 для жителей Изреэльской долины. Второе событие, произошедшее миллионы лет назад – извержение базальтового вулкана в горах Гильбоа. Сохранились доказательства обоих событий и Релли Де Врис в своей работе воссоздает оба этих события как одно, но многослойное.

31 мая 2024 года в музее откроется обновленная постоянная экспозиция «Мишкан ле-оманут», объединяющая как существующие в коллекции канонические произведения, так новые работы, пополнившие собрание музея за последний год. В тот же день – 31 мая 2024 года – в крыле «Иудаика» музея откроется групповая выставку «Тиш», посвященная ритуальным, культурным и социальным значениям субботнего стола, в том числе и после резни Черной субботы. В выставке примут участие художники из разных стран мира, в том числе знаменитая американская художница еврейского происхождения Джуди Чикаго, одна из самых уважаемых и влиятельных художниц мира.

Входной билет в музей для групп (10 человек и более) в сопровождении гидов: 36 шекелей для взрослого / 18 шекелей для пенсионера.

Экскурсия по музею за дополнительную плату 500 шекелей за группу по предварительной договоренности.

Сайт музея – https://museumeinharod.org.il/

Часы работы: по воскресеньям – закрыто; понедельник-четверг: 9:00-16:00; пятница 10:00-14:00; суббота 10:00-16:00