Михаил Казиник в Израиле: разговор о музыке как о языке смысла и глубины

«Классическая музыка – сильнейший антидепрессант. Она заставляет мечтать, смеяться, размышлять. Искусство – подлинная жизнь, а жизнь – это часто лишь имитация. Я не упрощаю музыку – я настраиваю человека как приемник на её частоту. Настоящее искусство требует погружения. Я рассказываю истории, чтобы сердца открылись – и тогда начинается магия» – так говорит Михаил Казиник и убедиться в действенности его слов мы сможет во второй половине октября 2025 года, когда в Израиле пройдет серия выступлений Михаила Казиника – музыковеда, искусствоведа, педагога, писателя, лектора и исполнителя, уже давно снискавшего признание среди самых разных аудиторий – от профессиональных музыкантов до зрителей, не имеющих специальной подготовки.

Его гастрольная программа в этот раз будет состоять из двух отдельных, но по духу перекликающихся форматов: лекции-концерта для взрослых под названием «Музыкальные антидепрессанты» и детского музыкального спектакля «Чудесные приключения музыки», адресованного детям и их родителям.

Каждая из программ, отличаясь тематически и композиционно, выстроена вокруг главной идеи, которой Михаил Казиник неизменно следует на протяжении десятилетий: музыка, в особенности классическая, – это не элитарное искусство, предназначенное для узкого круга специалистов, а универсальный и всеобъемлющий способ постижения мира, необходимый каждому человеку вне зависимости от возраста, профессии и уровня музыкальной подготовки.

Выступая в городах Израиля – в Нетании, Ашдоде, Ришон ле-Ционе, Тель-Авиве, Хайфе – Михаил Казиник будет не просто рассказывать о композиторах, эпохах, стилях или музыкальных формах. Его манера заключается не в описании биографий или перечислении дат, а в умении выстраивать ассоциативные мосты между искусством и жизнью, связывая музыкальные образы с историческим контекстом, личными судьбами авторов, философскими и психологическими аспектами восприятия искусства. При этом он, продолжая рассказывать, он сам же и музицирует – на скрипке или фортепиано, создавая органичное и естественное соединение слов и музыки.

Программа «Музыкальные антидепрессанты» возникла как продолжение одноимённой книги Казиника, в которой он, обращаясь к читателю с присущей ему легкостью и глубиной, исследует механизм воздействия классической музыки на эмоциональное состояние человека. По мысли автора, классика вовсе не требует ни специальной подготовки, ни особых интеллектуальных усилий – напротив, классическая музыка служит источником эмоционального восстановления, пробуждает воображение, поддерживает в периоды тревоги и неопределённости. Основанный на этой идее концерт построен как цепь музыкально-декламационных фрагментов, включающих произведения Баха, Моцарта, Бетховена, Гайдна, Брамса, Мендельсона и других композиторов, сопровождаемых рассказами, размышлениями, литературными и культурными параллелями.

Совместно с Михаилом Казиником на сцену выйдут приглашённые музыканты – его сын, скрипач Борис Казиник (Швеция), пианист Вячеслав Зубков (Польша) и скрипачка Ирина Пацевина, каждый из которых представляет разные профессиональные музыкальные традиции, тем самым делая культурную палитру этих вечеров еще разнообразнее.

Детская программа «Чудесные приключения музыки», в свою очередь, ориентирована на аудиторию, для которой знакомство с классикой только начинается. Однако подход Казиника далёк от педагогической дидактики в её привычном виде. Говоря с детьми, он не упрощает содержание, не снижает требований, но, интуитивно чувствуя ритм их восприятия, предлагает игру, рассказ, эмоциональное участие, соединяя слушание музыки с путешествием, с загадкой, с открытием. Отказываясь от формального назидания, он предлагает детям воспринимать музыку как особую форму сказки, в которой звуки становятся персонажами, а интонации – сюжетными поворотами. Вот еще одна его цитата: «Каждый ребёнок рождается гениальным. Его надо научить слушать. Великие произведения – вибрации космоса. Я прошёл через многое и понял: музыка – это чудо».

Участвуя в этом музыкальном путешествии, дети не только знакомятся с фрагментами произведений Моцарта, Вивальди, Чайковского и других композиторов, но и незаметно для себя начинают различать музыкальные формы, распознавать настроение, угадывать характер звучания. Вместе с Михаилом Казиником в программе принимают участие его сын, скрипач Борис Казиник, а также пианист Вячеслав Зубков и скрипачка Ирина Пацевинаф. Благодаря живому музыкальному исполнению, концерт приобретает форму полноценного камерного спектакля, в котором взрослые, приходящие с детьми, нередко обнаруживают, что находятся в состоянии не меньшего вовлечения, чем их юные спутники.

Следуя своей просветительской интуиции, Михаил Казиник настаивает на необходимости включения искусства в повседневную жизнь. Его убеждение в том, что любое подлинное произведение искусства – будь то музыка, литература или живопись – служит источником энергии и способно стать основой для формирования внутреннего мира, звучит особенно актуально в сегодняшние дни. Говоря о гениях прошлого, он настаивает на равноправии восприятия: не нужно бояться великого, не нужно избегать сложного – всё это может быть понято, если рядом окажется проводник.

Именно в этой роли Казиник и выступает – не как учитель в академическом смысле, а как человек, обладающий редким даром превращать лекцию в повествование, а повествование – в состояние. Его слово, сопровождаемое живым звучанием музыки, позволяет воспринимать классику не как застывшее наследие, а как разговор с живыми людьми – только через века и ноты.

Структура его вечеров-концертов построена на желании не только показать, но и установить диалог. Программы, репертуар и даже точное содержание концертов до конца не фиксированы – они могут меняться, развиваясь по ходу вечера, реагируя на атмосферу в зале, на живую энергетику аудитории. Такой подход требует особого внимания со стороны слушателей, но он же делает каждое выступление неповторимым и живым.

В эпоху, когда шум вытесняет тишину, а поверхностное восприятие нередко подменяет вдумчивое, обращение к подлинной культуре становится необходимостью. Лекции-концерты Михаила Казиника – это шанс услышать и понять музыку заново, открыть в себе что-то забытое, важное, настоящее. А может быть, даже – выжить в эпоху шума, суеты и разрушения, потому что, как сказал Казиник: «Бог не уничтожает нас только потому, что мы играем Баха».

«Чудесные приключения музыки» (для детей от 5 лет)

При участии:

Борис Казиник, скрипка

Ирина Пацевина, скрипка

Вячеслав Зубков, фортепиано

Нетания, 22 октября, среда, зал «Бейт-Йоханан», 18:00

Ашдод, 24 октября, пятница, матнас «Дюна-Юд», 18:00

Ришон ле-Цион, 26 октября, воскресенье, зал «Мофет», 18:00

«Музыкальные антидепрессанты»

При участии:

Борис Казиник, скрипка

Ирина Пацевина, скрипка

Вячеслав Зубков, фортепиано

Нетания, 23 октября, четверг, зал «Бейт-Йоханан», 20:00

Тель-Авив, 27 октября, понедельник, культурный центр «Анис», 20:00

Ашдод, 28 октября, вторник, матнас «Дюна-Юд», 20:00

Хайфа, 29 октября, среда, зал «Раппопорт», 20:00

Все фото предоставлены Михаилом Казиником.

