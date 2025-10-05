«Музыкальные антидепрессанты» Михаила Казиника: настройка на частоту гармонии

Нам всем нужен отдых, возможность отвлечься, развеяться и прийти в себя – через музыку…

С 21 октября в Израиле пройдёт серия выступлений Михаила Казиника – музыковеда, искусствоведа, педагога и писателя, давно известного как один из самых увлекательных проводников в мир классики. Его новая программа носит название «Музыкальные антидепрессанты» и выросла из одноимённой книги, в которой автор подробно исследует, как именно музыка воздействует на человека и почему классика способна возвращать внутреннее равновесие.

Есть люди, которые способны говорить о музыке так, что она начинает звучать ещё до того, как прозвучали первые аккорды. Михаил Казиник принадлежит к их числу. Его «Музыкальные антидепрессанты» родились не как концерт в привычном смысле и не как лекция, а как попытка построить разговор о жизни через музыку.

Казиник утверждает: классика не принадлежит избранным; она не требует дипломов и академической подготовки. Сила классики в том, что она действует на каждого – возвращает способность мечтать, успокаивает в минуты тревоги, помогает заново услышать собственное сердце. «Я не упрощаю музыку, – говорит Михаил Казиник, – я настраиваю человека как приёмник на её частоту».

Эта метафора становится ключом к его вечерам, которые складываются из произведений Баха, Моцарта, Бетховена, Брамса, Мендельсона и других – композиторов, которых принято называть великими, но чьи имена часто остаются для нас просто именами. У Казиника всё иначе: за каждой партитурой встаёт история, за каждым звуком – человеческая судьба, за каждым аккордом – память времени.

Он не читает лекцию и не исполняет концерт в строгих рамках. Он соединяет рассказ и музыку так, что они переплетаются и становятся единым опытом. Можно слушать мелодию, а можно вместе с ним следить за странствиями идей, за цепочкой ассоциаций, за неожиданными пересечениями литературных и культурных миров. Порой кажется, что на сцене происходит импровизация, хотя на самом деле за программой стоит точное планирование и огромные знания.

Название гастрольной программы Михаила Казиника в Израиле звучит просто – «Музыкальные антидепрессанты». Но само слово «антидепрессант» – это не простой рецепт, оно не скрывает сложности искусства. Скорее это приглашение взглянуть на классику как на пространство, где можно восстановить равновесие. В книге с тем же названием «Музыкальные антидепрессанты» Михаил Казиник показывает, что музыка помогает человеку переживать кризисы, быть внимательным к себе и другим, возвращать способность радоваться.

В Израиле вечера «Музыкальные антидепрессанты» Михаила Казиника пройдут в конце октября. И что бы ни происходило на сцене, в центре остаётся то, ради чего все затевается: встреча слушателя с музыкой, в которой нет барьеров и нет дистанции. И, пожалуй, именно это и есть главный «антидепрессант»: возможность на время выйти из повседневной спешки и тревоги и попасть в пространство, где музыка и слово становятся продолжением друг друга, а вместе с ними – и продолжением самого человека.

Совместно с Михаилом Казиником на сцену выйдут приглашённые музыканты – его сын, скрипач Борис Казиник (Швеция), приглашенный пианист и скрипачка Ирина Пацевина, каждый из которых представляет разные профессиональные музыкальные традиции, тем самым делая культурную палитру этих вечеров еще разнообразнее.

«Музыкальные антидепрессанты»

При участии:

Борис Казиник, скрипка

Ирина Пацевина, скрипка

Имя пианиста будет объявлено позже

Нетания, 23 октября, четверг, зал «Бейт-Йоханан», 20:00

Тель-Авив, 27 октября, понедельник, культурный центр «Анис», 20:00

Ашдод, 28 октября, вторник, матнас «Дюна-Юд», 20:00

Хайфа, 29 октября, среда, зал «Раппопорт», 20:00

