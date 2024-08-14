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Новый детский спектакль театральной группы «Пумби». “Мой папа – птиц”. Отец и дочь улетают в воображаемый мир

Режиссер: Ориан Лифшиц

У папы Лиззи есть одно, но сильное желание – летать! Он смастерил себе крылья и записывается на соревнование летунов. Соревнования непростые, у его мечты есть противники, но Лиззи решает отправиться в приключение вместе с папой.

Спектакль «Мой папа – птиц» театральной группы «Пумби» в постановке Ориан Лифшиц – увлекательное, смешное и фантастическое зрелище, которое предлагает детям по-новому взглянуть на мир и идти вслед за своей мечтой.

Это спектакль об утрате, преодолении трудностей, принятии, фантазиях и любви.

В представлении сочетаются юмор и комедия, но есть и глубина; его художественный язык – поэтический, богатый,

полный воображения и волшебства.

«Мой папа — птиц», 27 и 28 августа 2024 г., «Бейт-Мазия», Иерусалим

Спектакль «Мой папа — птиц» по мотивам пьесы и популярной детской книги английского писателя Дэвида Алмонда — это история о мечтах, воображении, приключениях и фантазиях, которые становятся реальностью. Дэвид Алмонд известен во всем мире: он лауреат Международной премии Андерсена («Нобелевки» детской литературы) и престижных британских литературных премий. Его повести и пьесы для детей и подростков, написанные в уникальном жанре магического реализма, переведены на 40 языков, в том числе на русский.

В центре истории — Лиззи, которую увлекла мечта ее отца — летать! Отца не интересует, чем занимаются нормальные люди и он хочет жить как птица; он мастерит себе пару крыльев и записывается на соревнование летунов. Отец Лиззи поглощен мечтой, которая помогает ему справиться с его горем – он тоскует по умершей матери Лиззи. Обеспокоенная тётушка Лиззи лишь нагнетает трудности, она боится влияния отца на Лиззи и грозится выгнать её из дома. Но Лиззи решает последовать за мечтой отца и вместе с ним принять участие в соревнованиях. По мере развития сюжета пьесы фантазия становится реальностью: окружающие их люди, поддерживают мечту отца, и даже тетушка, зациклившаяся на своих идеях, наконец в этом убеждается. Пошатнувшиеся мир и взаимопонимание в семье возвращаются. Персонажи пьесы учатся понимать, что есть разные способы справиться с ситуацией, и любовь побеждает.

«Эта пьеса о том, что воображение может раскрыть в человеке тайные внутренние силы, о том, как в отношениях с реальностью, в семье и в любви важна мечта, — говорит автор пьесы Ориан Лифшиц. – Выбор пьесы продиктован желанием создать спектакль, в котором было бы много утешения и нежности во времена большой боли и потерь, безмерной тревоги и тоски по другим дням и по людям, которых больше нет».

В этом клубке боли спектакль «Мой папа – птиц» позволяет на мгновение забыть о болезненной реальности и просто помечтать. А потом вы выйдете из театра, чтобы с новыми силами преодолевать ваши проблемы.

Спектакль начинается на фоне горя и утраты. Персонажи пьесы находятся под влиянием своих переживаний, но в то же время им удается находить жизненные удовольствия и силы, танцевать и радоваться тому, что есть. Спектакль предлагает процесс исцеления с помощью фантазии — улетая в мир воображения, герои представления побеждают горе.

Ориан Лифшиц, режиссёр спектакля «Мой папа — птиц», основатель театра, создавшая в сотрудничестве с «Бейт Ави Хай» цикл представлений «Сказки при луне» заслуживших у иерусалимской публики статус культовых; о них так и говорят: «культовые пьесы, которые сводят с ума иерусалимских детей».

Лифшиц жонглирует между хитовыми и провокативными шоу. В обеих областях она никогда не перестает изобретать себя заново и находить сценические выражения для проблем, которые трудно выразить словами. Она не боится решать сложные темы и в детском театре. Лифшиц верит в силу театра и считает, что театр – подходящая арена для демонстрации сложных переживаний, где объединяются удовольствие, смех, эмоции и мысль.

В прошлом году Лифшиц собрала вокруг себя творческую команду, которая отдалась созданию детского театра, и основала независимую театральную группу «Пумби», созданную при поддержке муниципалитета Иерусалима и Фонда Дана Давида. На его знамени начертано: детский художественной театр.

«Мой папа — птиц», 27 и 28 августа 2024 г., «Бейт-Мазия», улица Месилат яшарим, 18, Иерусалим

Заказ билетов: https://bit.ly/Pumbi-Tzipor

Спектакль для детей 6 лет и старше.

Создатели спектакля:

Пьеса: Дэвид Алмонд, перевод: Идо Риклин, режиссёр: Ориан Лифшиц, актёры: Илон Фарбер, Авия Рабинович, Галит Цабари, Йонатан Ботеах, Йосеф Альбалак, сценография и костюмы: Яара Цадок, свет: Заки Кавасами, движение: Мика Купфер.

Музыка: Илон Фарбер, координатор: Арга Яари, изготовление декораций: Том Шмуэли, ассистент режиссера: Алон Авидар, ассистент продюсера: Офри Фукс, графический дизайн: Студия Гая Саги, Шира Алькоби, руководитель производства: Омри Ротем

При поддержке Фонда Дана Давида, муниципалитета Иерусалима