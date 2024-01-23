Моти Мизрахи в Музее Петах-Тиквы. Перформанс хаоса

Мы, конечно, все вместе победим, но судя по выставке «Мерцанья разума» в Художественном музее Петах-Тиквы, посвященной творчеству одной из самых заметных фигур на art-сцене Израиля Моти Мизрахи, «все вместе» – это понятие спорное, аморфное, все еще не откалиброванное. Трения между вашими и нашими, новыми и старыми, мизрахим и ашкеназим, выходцами из стран сефардских и стран азиатских, всех со своими акцентами, укладами, традициями – такими и сякими – не прекращаются. Спорьте, только не деритесь, а займитесь искусством – призывает Моти Мизрахи, воспитавший множество учеников, не теряющий любопытства, чувства юмора и страсти к новому. Займитесь искусством – книгами, музыкой, театром, поэзией, живописью, театром – искусством слова и искусством визуальным, авангардным и идишским, перформансами и инсталляциями, Искусством политическим и эстетическим.

Ретроспективная выставка Моти Мизрахи занимает практически весь музей. Еще 4 выставки из нынешнего кластера разместились в небольших залах, подчеркивая: вот он – мэтр – в центре, ну а мы где-то по бокам, как обслуживающие суда вокруг эсминца «Мерцаний». Это выставка о хитростях Востока, сути Запада, о конструктивизме, абсурде, об искусстве как театральной сцене. О том, что все связано и все связаны, и каждый сам по себе.

Современное искусство требует особого оформления, освещения и подхода. Освещения и подхода в смысле физическом и метафизическом. «Мону Лизу» можно повесить везде. Эта картина будет хороша и без долгих объяснений и к особому случаю покрашенных стен выставочных залов. С современным концептуальным искусством так не получится. Потому до того, как идти на выставку, стоит изучить все, что написано на сайте музея; прийти желательно на экскурсию, внимательно прочитать пояснительные таблички и сопровождающие тексты, послушать лекции и интервью Моше Мизрахи и понять как видеть, как смотреть и как воспринять. И усесться в зале на банкетку (их, увы, нет, – так что на воображаемую банкетку или на пол), перевести дух и спросить: «зачем мы сюда пришли, правильно ли мы поступили?». Пожалуй, это главный вопрос, который задают себе герои и антигерои Моше Мизрахи, у которого под творческой подушкой лежит кинжал для самокопания, а на поверхности – авангард, ирония, дерзость, эксперимент, перформанс хаоса, конструктивистский пейзаж абсурда. Его выставка сродни театральной сцене, где все предметы – актёры. Где художник создает собственный радикальный язык для описания своей же собственной реальности, социальной иерархии, угнетения и контроля, политики и духовности, а отнюдь не для понимания окружающей среды.

А что в залах-то? Вот что: красные кинжалы, зеленые сполохи, огромные гантели и огромный микрофон, декорации к непоставленной опере «Жертвоприношение Ицхака» (на музыку Арика Шапиро для «Фестиваля Израиля» – о воскрешение, жертвоприношении и Холокосте), отличные образцы mail-art – описать не берусь, но вы сами поймете про что речь, сам Моти – то с крыльями, то без, то в виде статуэтки, то в виде статуи – почти что золотой телец, крылья и бабочка отдельно, фотографии, видео и синяя роза печали. И свобода – свобода в рамках немощного тела, свобода духа, ауры и пространства.

«Мерцанья разума» Моти Мизрахи вкупе с выставками Матана Голана, Майи Атун, Тамар Симон и Эли Копелевича открыли новый выставочный сезон в Художественном музее Петах-Тиквы. «Мерцанья разума» – это обширная первая музейная ретроспектива, художника, чье междисциплинарное творчество было и остается новаторским. Выставка «Мерцанья разума» представляет собой обзор творчества Мизрахи с 1970-х годов до наших дней. Это самая масштабная выставка художника, который продолжает работает нон-стоп в различных медиа-сферах. Выставка на гранях между китчем и эстетикой, между смешным и пугающим, между карикатурным и трагическим, между стремлением к тотальному подчинению и стремлением к тотальной свободе – на этой выставке можно найти много ассоциаций, зарядиться энергией и согласиться с абсурдностью сегодняшних дней.

В начале своей карьеры Мизрахи занимался связью между телом и душой, искусством и целительством. Его творчество саркастично и парадоксально: парадокс человеческого сознания, признающего свои собственные ограничения.

Моти Мизрахи родился в 1946 году в районе Шабази в Тель-Авиве. В детстве Мизрахи перенес полиомиелит и по сей день ходит на костылях. Инвалидность часто выражена в его произведениях, но удивительно другое – то, что Мизрахи всегда сохраняют чувство юмора и самоиронии.

В 1969-1973 годах учился в Академии «Бецалель». В 1980 году, после периода учебы и работы в Иерусалиме, Моти Мизрахи переехал в Тель-Авив. В сотрудничестве с композитором Ариком Шапирой он создал несколько инсталляций и перформансов.

Мизрахи преподавал в « Бецалеле», в «Бейт-Берл» , в Школе искусств «Калишер» в Тель-Авиве, в Холонском Технологическом Институте и в «Камера-обскуре» в Тель-Авиве. Получил массу наград и премий .

В 1980-м году Моти Мизрахи представлял Израиль на Парижской биеннале, в 1981 и 1987 годах на биеннале в Сан-Паулу, а в 1988 году был выбран представлять Израиль на Венецианской биеннале.

На протяжении многих лет Мизрахи участвовал наряду с ведущими международными художниками в групповых выставках во многих странах. Он продолжает работать и создавать новые произведения, в том числе и для этой выставки в Петах-Тикве.

Моти Мизрахи стремится затронуть саму суть вещей, создавая образные комбинации-знаки-вехи-блоки. И каждый раз с каждого ракурса эти комбинации приобретают дополнительный смысл.

С самого начала своей карьеры Мизрахи интересовался связью между телом и разумом, и занимался своего рода body-art, представляя себя героем собственных снов и работ, преступником, шаманом, жертвой.

В своей постоянной работе с миражами сознания Мизрахи также рассматривал средства массовой информации как продолжение мифов и как систему, которая структурирует сознание посредством манипулятивного использования мифов. Еще в 1980 годах он печатал и рассылал «mail-art» в виде туристических сувенирных открыток – например, фотографии, отражающие дух первых волн алии.

Мизрахи работал с памятью, с явлениями забывчивости и забвения, с парадоксом человеческого сознания, сформированного из символов, созданных этим самым сознанием и основанных на них. В то же время Мизрахи исследовал проблемы обработки информации, цифровые носители, обеспечивающие сжатие и скорость информации, равно как и печатные носители.

В 2000-х годах Мизрахи разработал еще один перформанс – «Идишский театр», в центре которого находится его скульптурный автопортрет, отлитый из окрашенного полиэстера, а из динамиков звучит голос самого Мизрахи, поющего на идиш (идиш он изучал у Нехамы Лифшицайте) .

Моти Мизрахи посвятил к «Идиш Театр» своим родителям – Натаниэлю Абу-Ибрагиму и Флоре Бинт-Азиза. Гротескный и душераздирающий, полный самоиронии, его театр сосредоточен на фигуре антигероя, который опирается на мудрость веков, призывая к состраданию и к признанию героизма слабых.

Моти Мизрахи. «Мерцанья разума».

Кураторы: Галья Бар-Ор и Ирена Гордон.

Выставка продлится до 18 мая 2024 года.

В связи с выставкой «Мерцанья разума» вскоре в свет выйдет книга – каталог работ Моти Мизрахи от начала его творческой деятельности от начала до наших дней.

Художественный музей Петах-Тиквы: улица Арлозоров, 30.

Часы работы: понедельник, среда, пятница, суббота – с 10:00 до 14:00; четверг – с 16:00до 20:00.

Сайт: www.petachtikvamuseum.com

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/petachtikvamuseum/

Текст и фото – © Маша Хинич