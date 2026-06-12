«Пункты управления» Орит Хофши и еще 5 новых выставок в Художественном музее Петах-Тиквы

Текст и иллюстрации — по материалам пресс-релиза. Верхнее фото — работа Лены Ревенко

Художественный музей Петах-Тиквы учреждает новую премию в области израильского искусства и представляет с 18 июня пять новых персональных выставок и новый выставочный проект.

В нынешнем выставочном сезоне музей учредил Премию Лазара в области современного израильского искусства и устраивает выставку первого ее лауреата — Орит Хофши — с выставкой «Пункты управления» («Таэй бакара»). Премия позволяет расширить поддержку израильского искусства, отражая глубокую приверженность художественному совершенству и осмыслению сложных тем нашей действительности.

Кроме того, новый выставочный цикл включает персональные выставки Орит Хасон-Ледер, Асафа Хиндена, Михаэля Розенберга и Талии Куц-Шамир. Эти проекты исследуют нарративы, основанные на понятиях ландшафта, места, памяти и истории, и предлагают современный взгляд на вопросы идентичности и принадлежности в контексте местной реальности.

Одновременно музей открывает новое выставочное пространство — «Высокие окна». Проект, разворачивающийся на окнах музейного здания, призван выйти за рамки традиционного выставочного пространства и обратить взгляд вовне — к сообществу и общественному пространству.

Летний выставочный кластер 2026 года. Художественный музей Петах-Тиквы

18 июня — 31 октября 2026 года

Торжественное открытие: 18 июня в 19:30.



В нынешнем выставочном сезоне музей с гордостью учреждает Премию Лазара в области современного израильского искусства, призванную расширить поддержку местного искусства и отражающую глубокую приверженность художественному совершенству и осмыслению сложных тем израильской действительности. Первым лауреатом премии стала Орит Хофши за выставку «Пункты управления» («Таэй бакара»), в которой она раскрывает универсальные и вневременные темы, оставаясь при этом глубоко укорененной в местной исторической и политической реальности.

Кроме того, новый выставочный цикл включает выставки:

«Птица без клюва» Орит Хасон-Вельдер, в которой художница обращается к музыкальному наследию своей семьи и истории израильских песенных фестивалей;

A Site for Sore Eyes Асафа Хиндена, где автор соединяет три географических и концептуальных пространства, исследуя, как ландшафты разрушения и сохранения превращаются в культурный объект;

«Привет, Дани, я был здесь и думал о тебе» Михаэля Розенберга, представляющую живописные работы, раскрывающие промежуток между детством и взрослой жизнью, между замкнутостью и стремлением к близости, между невинностью и насилием;

а также выставку Талии Куц-Шамир «Нить и утрата» («Хут ве-хесер»), где цикл работ превращает вышивку в средство преодоления разрушения и утраты, в попытку восстановления.

Центральное место в летнем выставочном цикле музея занимает выставка Орит Хофши «Пункты управления» — первый проект, удостоенный Премии Лазара в области современного израильского искусства Музея искусства Петах-Тиквы. Масштабная экспозиция, куратором которой выступила Ирена Гордон, объединяет новые и более ранние работы художницы, раскрывая перед зрителем глубину диалога между искусством печатной графики и практикой инсталляции. Выставка исследует взаимоотношения между телом и ландшафтом, временем и памятью, материей и сознанием. Пространство экспозиции предлагает зрителю маршрут для движения и созерцания, в котором пункты управления — важный элемент общественной инфраструктуры — у Хофши прежде всего связаны с жизненно важным ресурсом воды и борьбой за него. Будучи дочерью переживших Катастрофу и работая в сегодняшнем Израиле, находящемся в водовороте насилия, художница наполняет свои произведения осознанием изгнания, разрушения и войны.

На выставке «Нить и утрата», куратором которой является Сигаль Кеат-Крински, Талия Куц-Шамир — художница и арт-терапевт — представляет цикл работ, в котором вышивка становится средством преодоления разрушения и утраты, деликатной попыткой восстановления и исцеления. 7 октября 2023 года Куц-Шамир потеряла брата, его жену и троих детей, убитых в кибуце Кфар-Аза. Из личной трагедии рождается ее обращение к вышивке как к практике внутреннего созерцания, стремящейся прикоснуться к боли и памяти. Работы создаются на предметах повседневной жизни, несущих особый эмоциональный заряд, — армейской рубашке, скатерти, наволочках, хранящих память о теле и доме. Образы в них колеблются между фигуративным и символическим, выражая напряжение между миром до катастрофы и тем, который наступил после нее.

Асаф Хинден в своей первой музейной выставке A Site for Sore Eyes, куратором которой выступила Даниэль Цдака-Коэн, обращается к местам, где остатки прошлого, материальные слои, практики сохранения и механизмы экспонирования превращают пространство в систему, основанную на самом акте взгляда. Через инсталляции и фотографии, связанные с Помпеями, долиной Овакудани в Японии и скульптурной мастерской в Антверпене, Хинден исследует, каким образом места обретают смысл благодаря документированию, сохранению и организации опыта посетителя. Выставка рассматривает фотографию как медиум, который не только фиксирует место, но и создает его, раскрывая, как процессы сокрытия, открытия и экспонирования формируют память и определяют условия восприятия зрителя.

На выставке «Птица без клюва», куратором которой стала Галия Бар-Ор, Орит Хасон-Вельдер обращается к музыкальному наследию своей семьи и к истории израильских фестивалей песни. Разговор с ее дядей Ханохом Хасоном — музыкальным редактором, продюсером и одним из тех, кто открывал новые таланты на песенных фестивалях, — выявляет важный культурный разрыв: в то время как восточная и арабская музыка были вытеснены из общественного пространства, в семейном кругу продолжала звучать арабская и турецкая музыкальная традиция, воплощенная в песне «Между Евфратом и Тигром», которую бабушка художницы знала в ее оригинальном сирийском варианте — из страны своего рождения.

Дани Михаэль Розенберг в своей первой музейной выставке «Привет, я был здесь и думал о тебе», куратором которой стала Ирена Гордон, представляет серии работ, выполненных тушью и акварелью на бумаге. Следы людей, предметов, воспоминаний и событий всплывают в пространстве выставки и переплетаются в своеобразную «комнату чудес» из образов. Эти образы выстраивают повествование о желании и ностальгическом обращении к самому акту художественного изображения, к его способности рассказывать истории и создавать смысл, одновременно указывая на ограниченность и уязвимость этого процесса.

В рамках летнего выставочного цикла Музея искусства Петах-Тиквы будет открыто новое выставочное пространство — «Высокие окна», расположенное на окнах музея, обращенных к городскому пространству. В первой экспозиции нового проекта — «Я вижу, как ты видишь меня» — художница Лена Ревенко создает поэтические миры, объединяющие мотивы сказки, фольклора и образы животного и растительного мира.

Уникальное художественное вмешательство Ревенко превращает окна музея в живое пространство, которое наблюдает, воображает и вступает в диалог с окружающим миром. Человеческие фигуры, существующие между детством и взрослостью, реальные и фантастические животные, а также добродушные сказочные чудовища сливаются друг с другом и словно наблюдают за прохожими. В результате размываются границы между внутренним и внешним пространством, между наблюдающим и наблюдаемым, а искусство выходит за пределы выставочного зала в общественное пространство. Этот диалог с улицей продолжается и тогда, когда музей закрыт, продолжая пробуждать любопытство и привносить воображение, игру и ощущение чуда в повседневную городскую жизнь.

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Летний выставочный цикл 2026 года

Художественный музей Петах-Тиквы

18 июня — 31 октября 2026 года

Музейный комплекс «Яд ле-Баним»

ул. Арлозоров, 30, Петах-Тиква

Понедельник, среда, пятница: 9:00–13:00

Вторник, четверг: 16:00–20:00

Суббота и праздничные дни: 9:00–14:00

Дополнительная информация и приобретение билетов: https://www.petachtikvamuseum.com