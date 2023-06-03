Верхнее фото: Гай Минтус – photo © Rob Davidson

Moz-Art à la Haydn и «Полет» à la Минтус – концерты Израильского Камерного Оркестра и Гая Минтуса в Тель-Авиве.

Среда-четверг, 21-22 июня 2023 г. | 20:00 | Тель-Авивский музей искусств, зал «Реканати». Ротем Нир – дирижер. Гай Минтус – фортепиано.

В программе:

Йозеф Мысливечек (1737-1781). Симфония № 4 ми-бемоль мажор.

Альфред Шнитке (1934–1998). Moz-Art à la Haydn для двух скрипачей-солистов и струнного ансамбля.

Гай Минтус. «Полет» для фортепиано и струнных (по заказу Израильского Камерного Оркестра, мировая премьера).

Вольфганг Амадей Моцарт (1756 – 1791). Концерт для фортепиано с оркестром № 9 ми-бемоль мажор («Jeunehomme»»), К. 271. Солист – Гай Минтус.

В этой программе собрано много имен – Моцарт, Шнитке, Мысливечек и Гай Минтус, который исполнит как свое собственное сочинение (мировая премьера), так и будет солировать с Израильским Камерным Оркестром в исполнении 9-го концерта Моцарта.

31-летний Гай Минтус – пианист удивительный и придает столь же удивительную джазовую «à la Минтус» окраску всему, что исполняет. На творчество Гая Минтуса повлияли многие музыкальные культуры – от арабского макама до классической западной музыки, от еврейской мелодики до фламенко, грува и хард-бопа. Репертуар Минтуса простирается от оригинальной музыки до удивительных, как уже сказанных, à la Минтус версий произведений таких композиторов, как Бетховен, Шопен, Гершвин или Наоми Шемер. Минтус – пианист-виртуоз, плодовитый композитор и харизматичный исполнитель во всех жанрах, за которые берется – от оперной классики до джазового грува. Он – лауреат премии Леонарда Бернстайна и премии «Молодой джазовый композитор» Американской ассоциации композиторов ASCAP. Он также удостоен официального спонсорства компании «Yamaha Pianos» На протяжении своей карьеры Гай Минтус выступал с такими музыкантами, обладателями «Грэмми», как Джон Хендрикс, Артуро О’Рейли и Джимми Кобб.

Кстати, еще в 9-летнем возрасте Гай Минтус был признан входящим в полтора процента исключительно одаренных детей в соответствии с тестами института Генриетты Сольд. В 13 лет Гай увлекся джазом, прослушав альбом Телониуса Монка. В 2009-м году он с отличием окончил Школу искусств имени Тельмы Елин и одновременно джазовое отделение Израильской консерватории. Затем – армия и учеба в совместной программе «Новой школы джаза и современной музыки» и Израильской Консерватории. В 2010-м году Гай начал учиться в Музыкальной школе имени Бухмана Меты при Тель-Авивском университете, специализируясь в композиции и классическом фортепиано. В 21 год Гай Минтус уехал учиться в Институт джаза в Манхеттенской школе музыки. Делит ли он сцену с джазовыми легендарными исполнителями, сочиняет ли для классических оркестров, сотрудничает с мастерами традиционной музыки или работает с детьми, Гай везде чувствует себя как дома, а слушателям останется просто погрузиться в музыку и насладиться его фантастическим исполнением и его музыкой, его «Полетом» для фортепиано и струнных, мировая премьера которого пройдет на концертах с Израильским Камерным Оркестром 21 и22 июня. Обратите внимание и на то, что Минтус исполнит с оркестром еще и 9-й концерт Моцарта!

«Moz-Art à la Haydn» для 2 скрипок и струнного ансамбля, написанная Альфредом Шнитке в 1977 году – не просто концертная пьеса, а пример инструментального театра, частично восходящий к традиции Прощальной симфонии Гайдна, тщательное смешение классического стиля с музыкальным языком века 20-го: Альфред Шнитке, получивший признание почти наравне с Шостаковичем, использовал давнюю музыкальную традицию обращения к классическим произведениям.

В последней части «Moz-Art à la Haydn» оркестранты, следуя указанию ещё самого Гайдна, один за другим гасили свечи и покидали сцену, пока музыка не приходит к финала с одиноким голосом скрипки. Шнитке воспроизводит логику этого финала, а вместе с ним – использует цитаты из музыки Гайдна и Моцарта -одного из любимых композиторов Шнитке, взявшего за основу в «Moz-Art à la Haydn» неоконченную раннюю работу Моцарта «Музыка к карнавальной пантомиме» и существенно расширив композицию за счет обращения к другим произведениям Моцарта, которые оказываются помещены в диссонантную среду, характерную для музыки 1970-х годов. В каталоге сочинений Шнитке фигурирует несколько пьес для разных инструментальных составов, написанных в 1975-1990 годах на одном материале: «Музыке к карнавальной пантомиме» Моцарта, которую мы никогда бы не услышали, если бы не Шнитке –ведь от нее сохранилась лишь партия первой скрипки. Но у всех вариантов – одно название: Moz-Art, многозначность которого была осознанным выбором композитора.

Йозеф Мысливечек

Исследователи музыки единодушны: чешский композитор Йозеф Мысливечек внес значительный вклад в формирование среднеевропейского классицизма, а также повлиял на творчество Моцарта. Но на вопрос «Почему Моцарт так знаменит, а Мысливечек малоизвестен?» – история ответа не дает.

Йозеф Мысливечек (1737, Прага – 1781, Рим) – чешский композитор и дирижёр, один из представителей классицизма. Родился Мысливечек в семье мельника, учился в монастырской школе и в иезуитской семинарии, где занимался и музыкой. По окончании семинарии Мысливечек поступил на философский факультет Карлова университета, но в 1753 году, не доучившись, покинул его и поступил на обучение ремеслу мельника. В 1758 году вместе с братом он был принят в Пражскую гильдию мельников, а в 1761 году получил звание мельника-мастера. Но, музыка оказалась сильнее, и в начале 1760-х годов Мысливечек серьезно занялся музыкой, начав заниматься композицией и позже перейдя в обучение к органисту одной из пражских церквей. За полгода обучения Мысливечек написал шесть симфоний, названных им по месяцам (январь-июнь) и изданных в 1762 году. В 1763 году Мысливечек отправился в Венецию, чтобы совершенствоваться в композиции у Джованни Батиста Пешетти. Вскоре появилась первая опера Мысливечека – «Семирамида», поставленная в Бергамо в 1765 году, а первым крупным успехом композитора стала опера «Беллерофонт». Вдохновлённый успехом оперы, Мысливечек обосновался в Италии. В 1771 году он был избран в члены Филармонической академии в Болонье. Среди итальянской публики, которой было сложно запомнить и произнести фамилию композитора, Мысливечек был известен как «Богемец» (Il Boemo), а в пору его наибольшей популярности ― как «Божественный Богемец» (Il divino Boemo).В 1770 году в Болонье Мысливечек познакомился с юным Вольфгангом Амадеем Моцартом; дружеские отношения между ними сохранялись до 1778 года, когда Мысливечек не смог выполнить обещание о помощи в организации постановки одной из опер Моцарта в Неаполе. Влияние Мысливечека на Моцарта оказалось столь велико, что впоследствии, по сходству стиля, некоторые его сочинения приписывали Моцарту, в том числе ораторию «Авраам и Исаак».

Биография Мысливечека легла в основу нескольких литературных произведений, а также оперы Станислава Суды «Божественный богемец» (1912).

Мысливечеку принадлежат двадцать шесть опер в жанре оперы-сериа, а также симфонии, концерты для различных солирующих инструментов, камерные произведения. Важное место в его наследии занимает также духовная музыка,

Вольфганг Амадей Моцарт Концерт для фортепиано с оркестром № 9 ми-бемоль мажор (««Jeunehomme»), К. 271

Концерт № 9 для фортепиано с оркестром Моцарта написан в 1777 году. Моцарту было всего лишь 21 год, но концерт настолько новаторский, что исследователи назвали его «прыжком» в мире музыки. Это один из последних зальцбургских концертов Моцарта, возможно лучший из них и, безусловно, полный неожиданностей. Второе название концерта – «Jeunehomme» – не имеет никакого отношения к возрасту композитора. Речь идет о молодой французской пианистке Виктуар Женом, концертов была дочерью танцора-хореографа Жоржа Новерра, друга Моцарта, находилась проездом в Зальцбурге и для которой, возможно, композитор и написал концерт.

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Moz-Art à la Haydn – концерты Израильского Камерного Оркестра 21 и 22 июня в зале «Реканати» Тель-Авивского музея искусств.

Дирижер – Ротем Нир

Фортепиано – Гай Минтус

В программе:

Йозеф Мысливечек (1737-1781). Симфония № 4 ми-бемоль мажор.

Альфред Шнитке (1934-1998). Moz-Art à la Haydn для двух скрипачей-солистов и струнного ансамбля.

Гай Минтус. «Полет» для фортепиано и струнных (по заказу Израильского Камерного Оркестра, мировая премьера).

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791). Концерт для фортепиано с оркестром № 9 ми-бемоль мажор («Jeunehomme»), К. 271. Солист – Гай Минтус.

Заказ билетов – по ссылке bit.ly/3MGkDyu

Скидка для владельцев карточки «ДигиТель» – стоимость билета 65 шекелей.

Для молодых людей до 30 лет – стоимость билета 60 шекелей

Подробности на сайте оркестра или по телефону 077-8043380

Фото Гая Минтуса– © Rob Davidson- предоставлено пресс-отделом Израильского Камерного Оркестра