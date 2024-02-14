Музей АНУ отмечает вторую годовщину войны в Украине

Гостей АНУ – Музея еврейского народа ждут два дня, посвященных этому событию, наполненные важными и нужными мероприятиями.

24 февраля 2024 года мир отмечает вторую годовщину начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск на территорию независимой Украины. Вокруг этой трагической даты в Израиле пройдут мероприятия, в том числе и в АНУ – Музее еврейского народа. В Израиле этот год также отмечен борьбой с организацией ХАМАС, поддерживаемой Россией и Ираном. Обе войны отражают глобальную угрозу, исходящую от стран-агрессоров – России и Ирана, которые призывают на службу террористические организации, такие как Вагнер, ХАМАС, Хезбалла. Остаться в стороне в эти дни нельзя. Люди должны помнить, что происходит сейчас в мире. Забывать об этом нельзя, и именно об этом мероприятия в Музее АНУ 20 и 21 февраля.

20 февраля, Музей АНУ и НКО “Израильские Друзья Украины” при поддержке фонда НАДАВ, проведут встречу с военными аналитиками, политическими экспертами и представителями гражданского сектора “Между двумя войнами”. В круглом столе с названием «За пределами заголовков: создание и использование нарративов во время войны и влияние дезинформации и пропаганды на общественное восприятие» будут участвовать: Сергей Ауслендер, Игорь Соловей и Ксения Светлова. Продолжится вечер открытым интервью на сцене большого зала Музея с Алексеем Резниковым, бывшим министром Обороны Украины, которое возьмет известный ведущий «9 канала» Михаил Рабинович.

Откроет программу посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, при участии Ольги Долбурт, генерального директора фонда НАДАВ и Анны Жаровой, главы некоммерческой организации «Израильские друзья Украины».

Музей распахнет свои двери для всех гостей вечера в 17:00, чтобы желающие могли пройти на экскурсию по экспозиции с лучшими гидами АНУ.

Все средства, собранные от продажи билетов на мероприятие, будут направлены в пользу жертв войн в Украине и Израиле. Билет можно приобрести по цене на ваш выбор: за 75, 150 или 300 шекелей.

21 февраля в АНУ, также при поддержке НКО “Израильские Друзья Украины” и фонда НАДАВ, пройдет показ фильма о войне «Шалом Украина». Эту картину снял известный израильский комик Илья Аксельрод. Война так потрясла шоумена, что он поехал со съемочной группой в Украину, чтобы зафиксировать происходящее и показать миру.

Этот фильм дает зрителям уникальную возможность посмотреть на войну глазами украинских деятелей культуры, увидеть как герои фильма встретили события февраля 2022 года, какие перспективы они видят для Украины сегодня, и как изменилось отношение украинского общества к России после полномасштабного вторжения.

Сегодня, когда Израиль также находится в состоянии войны, противостоя терроризму и его союзникам, война в Украине откликается в сердцах израильтян с особенной силой.

Фильм показывается на украинском языке, с субтитрами на русском языке.

Все средства от продажи билетов на мероприятие, будут направлены в пользу жертв войн в Украине и Израиле.

Билеты можно приобрести – на 20.02.24: https://www.anumuseum.org.il/ru/events/two-wars/

На 21.02.24: https://www.anumuseum.org.il/ru/events/shalom-ukraine/#anu_tickets_sales

Текст и фото – по материалам пресс-релиза. Фото представлены пресс-отделом музея АНУ