Музыка без границ

В октябре по разным городам Израиля со своим новым, уникальным шоу «Два полюса» проедут два музыканта: скрипач Саня Кройтор и певец Миша Киркилан. О том, где находится стык классической и популярной музыки, о том, как снять тормоза с творческого процесса и о том, что ждет зрителей на концертах, артисты рассказали перед началом своего тура.

Где проходит стык музыки классической и музыки популярной? И где для вас находится не стык, но пересечение классики и музыки других стилей?

Саня Кройтор: В нашем случае я бы не разделял музыку на классическую и какую-то другую. В нашем случае музыка как раз то, что нас объединяет. И со смешения разных стилей, объединенных в одной музыкальной палитре, как раз и начинается совместное творчество, музыкальный проект, к которому мы пришли. То, что мы из разных миров нам не мешает, а наоборот, помогает. Миша часто говорит, что я из классической школы, из другого мира, а я как раз думаю, что это неважно, потому что главное – это музыка, это сцена, и какой ты артист. У меня действительно великолепная классическая школа, но я давно эти каноны разрушаю своим исполнением, и не могу уже назвать себя полностью классическим музыкантом. Могу сказать, что я мульти-стайл музыкант. Как и Миша. Это то, что мне лично очень интересно.

Вы помните момент, когда поняли, что можете выскочить за рамки классического музыканта? Момент, когда поняли, что можете существовать в другой музыкальной среде.

С.К.: Очень хорошо помню этот момент, это было в раннем детстве, когда мне было 7 лет, я как раз начал заниматься скрипкой и сразу попал к прекрасному преподавателю. Параллельно мой отец, тоже музыкант, начал прививать мне любовь к другой музыке: народной, фольклорной, ирландской, любой. Из-за этого у меня были большие проблемы с преподавателями, которые категорически не хотели, чтобы я занимался другой музыкой, кроме классической. Мне же это наоборот расширило горизонты. И попробовав что-то сыграть в не классическом ключе и получив одобрительную реакцию слушателей, я еще тогда, в детстве, получил стимул и желание продолжать.

Помните, что первое сыграли на скрипке не из классики?

С.К.: Я помню, как сыграл в джазовом стиле «Mack The Knife», которую исполняла и Элла Фицджеральд, и Луи Армстронг, и другие музыканты. Простая мелодия, первую импровизацию к которой написал мне мой папа. И это мне очень много дало, я начал чувствовать себя в другой музыке, в других стилях и направлениях. Постепенно горизонты расширялись. Сначала джаз, потом я увлекся кантри, потом ирландской музыкой и, конечно, безграничными балканами, где в каждом регионе свои стили и направления. Восток появился позже, в Израиле, когда я познакомился с музыкой «мизрахи».

Миша, а где ваш стык популярной и классической музыки, но уже в обратную сторону?

Миша Киркилан: Я человек не настолько отдаленный от классики. Сдавая в Израиле экзамен по вокалу, я получил за него 88 баллов, как мне объяснили, за хрипотцу в голосе, хотя я пел как раз классику, Шопена и Шуберта. Лучшие коллаборации в музыке, такие как Фредди Меркьюри с Монтсеррат Кабалье или «Металлика» с симфоническим оркестром – это как раз сочетание классики и рока. Поэтому я считаю, что как раз классическая и рок-культура очень близки. И этот стык у меня природный. Мне всегда нравились виолончель и скрипка, после фортепиано это два моих самых любимых инструмента.

Вы два совершенно разных музыканта, но оба мастера импровизации. Это ваше общее место? Что вас, таких разных, объединяет?

М.К.: Чем дальше мы работаем вместе, тем сильнее нам кажется, что того, что нас объединяет, гораздо больше. И на стыке этих двух полюсов у нас практически неограниченные возможности. Саня очень многогранный, и я открыт ко всему новому. В концерте прозвучат очень много мелодий, которые известны всем, но до первого звука голоса вы не узнаете, что это за песня. Это невероятная филигранная работа Сани и его коллектива. Настоящий музыкальный полет, где каждая песня обретает новую жизнь.

Как вы выбираете песни и как происходит творческий процесс?

С.К.: У Миши, помимо того, что он прекрасный исполнитель, есть дар композитора и аранжировщика. Потому что далеко не у всех исполнителей есть талант к импровизации, и это облегчает задачу. Мы встречаемся в студии и на сцене не только как исполнители, а как строители новой музыки. Мы выстраиваем, создаем новое, то, что никогда и никто не исполнял. Соединяем вещи, которые до нас никто не соединял. В этом и есть та самая магия музыки, которую нам предстоит прожить вместе со зрителями на этих концертах. А что конкретно мы будем исполнять – пусть останется секретом.

М.К.: Это много песен, на которых мы росли, на которых росли наши зрители, известные всем, но не избитые композиции, которые поются всеми на всех концертах. Мне нравится, что в этом концерте есть музыкальный полет, в нем нет рамок и ограничений. Мы сняли все творческие тормоза.

С.К.: Единственные рамки, которые у нас есть, касаются качества музыки. Это наш вкус, опыт, профессионализм, и много всего другого.

В двух словах – в чем душа и сердце вашего шоу? О чем оно?

М.К.: О музыке. Шоу о музыке, и о том, что у этой музыки нет пределов, нет границ. Это музыка между двумя полюсами. Все полтора часа концерта зрителя ждет постоянная смена эмоций и впечатлений. За последние лет 20 в Израиле не было такого творческого тандема, такой программы, в которой филигранно совмещался бы весь корпус музыки от классики до фолка. Это разностилевое путешествие, в каждой композиции которого зритель найдет себя: свое детство, юношество, первую любовь или что-то еще.

С.К.: Это шоу – это мы и наша команда, каждый из музыкантов которой достоин особого внимания. Это коллектив, с которым я работаю уже 20 лет. Мы прошли вместе большой путь, мы сыгранная команда. Наше шоу – это полностью живой великолепный звук, прекрасный свет, и два харизматичных, достаточно известных артиста (смеется).

М.К.: А на самом деле, главное, что мы делаем – это музыка. Шоу, которое мы делаем не на 100, а на 200 процентов.

Билеты: https://showman.co.il/e/sanya-kroytor-i-misha-kirkilan/

Текст и фото – по материалам пресс-релиза