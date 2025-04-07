Музыка к классическим балетам

Фото – JSO © Boris Shachnovich

Иерусалимский симфонический оркестр.

Балетная классика. Специальный концерт под руководством дирижера Амоса Тальмона.

Четверг, 10 апреля, 19:30

Иерусалим, «Театрон Иерушалим», зал Генри Крауна.

Дирижер Амос Тальмон и Иерусалимский симфонический оркестр в концерте, посвященном классической балетной музыке: «Волшебная лавка» Россини/Респиги (концертная версия Малкольма Сарджента), отрывки из балета «Спящая красавица» Чайковского, отрывки из балета «Спартак» Хачатуряна и «Танец часов» из оперы «Джоконда» Понкьелли.

Увидеть за один вечер, в одном зале и в одно время сразу несколько классических балетов невозможно. А вот услышать музыку к этим балетам вполне возможно, как то и будет в четверг, 10 апреля в Иерусалиме на особенном концерте, который даст Иерусалимский симфонический оркестр под руководством маэстро Амоса Тальмона.

О каждом из балетов, отрывки музыки к которым включены в программу концерта 10 апреля, написаны тонны литературы. «Спартак» и «Спящая красавица» – неоспоримая балетная классика, так что вот немного интересных фактов о музыке к этим и к другим произведениям программы:

«Спартак»: Несмотря на то, что сюжет балета получил одобрение среди властей, работу над своим самым известным произведением Хачатурян вынужден был отложить на некоторое время. Он вновь приступил к нему лишь в 1950 году после поездки в Италию. Возможно, посетив Колизей и Аппиеву дорогу, где когда-то и произошла судьбоносная битва восставшего народа, он решился написать давно задуманное произведение.

«Спящая красавица»: Каждый акт балета являет собой самостоятельное произведение, подобно части симфонии – замкнутой и полноценной по своей форме.

«Волшебная лавка» (La Boutique Fantasque) Джоакино Россини/ Отторино Респиги.

Отторино Респиги написал музыку балета «Волшебная лавка» на основе фортепианных пьес Джоаккино Россини для постановки труппы Сергея Дягилева (в хореографии Леонида Мясина на основе популярного к тому времени балета «Фея кукол) в 1919 году в Лондоне. Музыкальный материал балета основан на фортепианных пьесах Дж. Россини из сборника «Péchés de vieillesse» («Грехи моей старости»), оркестрованных Респиги.

«Танец часов» из оперы «Джоконда» Понкьелли (La Gioconda – опера Амилькаре Понкьелли на либретто Арриго Бойто, основанное на драме Виктора Гюго «Анджело, тиран Падуанский»).

«Джоконде» вот уже более полутора столетий, но она по-прежнему остается одной из самых популярных из когда-либо написанных опер. Ее сюжет, основанный на драме Виктора Гюго, лег в основу опер, написанных другими композиторами – как до, так и после Понкьелли. Но только опера Понкьелли удержалась на сцене. Причина этого, несомненно, в захватывающей страстности ее музыки и в ее чудесных мелодиях. Среди них – и сверхпопулярный «Танец часов» – балетная сюита из четырех эпизодов.

Дирижерская деятельность Амоса Тальмона охватывает множество оркестров и концертных залов – от Израильского филармонического до Симфонического оркестра Новой Англии, от Симфонический оркестр Польского радио и Манауса в Бразилии до Цюрихского оркестра и Камерного оркестра Флоренции. Его послужной список невероятно обширен.

Что интересно, Тальмон обратился к музыке довольно поздно: на протяжении многих лет он работал в семейном бизнесе по международной торговле сырьем и бумагой, а позже управлял и расширял его (Talmon Trading Co Ltd Herzlia). Свою музыкальную карьеру Тальмон начал только в 1999 году, когда ему было 48 лет, обучаясь дирижированию под руководством Итая Тальгама, Галя Альтеровича и Зеэва Дормана. В 2000 году Тальмон основал фонд Music Angels, созданный им для продвижения молодых музыкальных талантов в Израиле. С 2003 года он постоянно дирижирует Большой симфонической серией в Центре сценических искусств Герцлии.

В своей дирижерской деятельности Тальмон отдает предпочтение преимущественно классическому и романтическому симфоническому репертуару. Он также включает в свои выступления музыку еврейских и израильских композиторов из различных стран Восточной Европы, Азии и Латинской Америки.

История Амоса Тальмона рождает веру в человеческие способности. Будучи успешным бизнесменом он всегда мечтал стать дирижером. Вот что он рассказывает в одном из интервью: «Я родился в 1952 году в семье поляка и австрийки, и мои родители воспитывали меня под классическую музыку. В возрасте пяти лет меня впервые взяли на концерт в филармонию, а когда мне было восемь лет я поехал с родителями в Ла Скала. Будучи подростком, я продолжал слушать классическую музыку, а в армии командир даже жаловался на меня за это увлечение.

Я всегда чувствовал, что я – дирижер. Дома, в офисе, в машине, я всегда «дирижировал». На каждом концерте, на котором я бывал, в Израиле или за рубежом, я уделял пристальное внимание роли дирижера. В 1998 году, когда мне было 48 лет, мой друг показал мне газетную заметку, в которой говорилось о семинарах для дирижеров-любителей под руководством Итая Тальгама. У нас было 12 встреч, и в конце каждый из нас дирижировал симфоническим оркестром. Позже я связался с Молодежной филармонией, мы дали два концерта в «Гейхал а-Тарбут» в Тель-Авиве, а также с Израильским камерным оркестром. И я решил, что бросаю свою работу бизнесмена, становлюсь дирижером, и никогда, ни разу не жалел об этом решении.

В 2000 году я основал фонд «Ангелы музыки в Герцлии», который призван продвигать молодые музыкальные таланты в Израиле. И уже в 2003 году муниципалитет Герцлии обратился ко мне с предложением организовать симфоническую серию в Центре исполнительских искусств города. Проект был моей идеей, и мной же воплощен. Я решил не исполнять музыку барокко с 20 музыкантами на сцене, а сконцентрироваться на музыке романтической эпохи, на масштабных сочинениях. В этом году идет уже 21-й сезон нашей серии. По моему решению, вся наша деятельность проходит без поддержки со стороны государственных организаций. Поэтому я могу реализовывать программы, которые иногда бывают «безумными» и захватывающими».

«Амос Тальмон – единственный в своем роде дирижер и музыкальный руководитель в Израиле и один из немногих в мире, – добавляет Яир Машиах, бывший генеральный директор Хайфского симфонического оркестра, а ныне генеральный секретарь Израильской филармонии. – Он решил, по собственной инициативе и за свой счет организовать большую серию концертов. Это шоу одного человека. Амос Тальмон берет на себя все аспекты: художественное руководство, маркетинг, взаимодействие с музыкантами. Все проистекает из его веры и желания создать качественную классическую серию в Герцлии. Тальмон дает возможность выступить превосходным израильским музыкантам, объединяет не только оркестры, но и хоры, приглашает прекрасных дирижеров и солистов из-за рубежа, виртуозно сочетая стили, инициируя увлекательные программы и создавая не существующие ранее в Израиле музыкальные традиции».

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Иерусалимский симфонический оркестр

Балетная классика. Специальный концерт под руководством дирижера Амоса Тальмона.

Дирижер – Амос Тальмон

В программе:

Джоакино Россини/ Отторино Респиги. «Волшебная лавка», концертная версия Малкольма Сарджента

Петр Ильич Чайковский. Отрывки из балета «Спящая красавица»

Арам Хачатурян. Отрывки из балета «Спартак»

Амилькаре Понкьелли. «Танец часов» из оперы «Джоконда».

Четверг, 10 апреля 2025, 19:30. Театрон Иерушалаим», симфонический зал «Генри Краун». Билеты – https://best.kassa.co.il/announce/81781

Текст подготовила Маша Хинич. Фотографии Амоса Тальмона: Лев Гельфанд, Оделия Тальмон

Снимки Иерусалимского симфонического оркестра: Boris Shahnovich

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting