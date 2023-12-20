Музыка в дни войны

Верхнее фото – © Максим Полак Традиционный конкурс молодых израильских фортепианных талантов состоялся прямо под обстрелами. Во время войны, в дни Хануки, в обстреливаемом Ашдоде состоялась церемония награждения победителей 15-го национального конкурса молодых пианистов “Салют роялю”.

Само проведение национального конкурса в дни войны, в обстреливаемом Ашдоде, можно считать гражданским подвигом. На четыре дня прослушиваний приехали участники из всех уголков страны. Были и участники из эвакуированных городов, которым в этом году было невероятно трудно готовиться – из Нетивота, Офакима, городов севера страны. Конкурсу повезло – концертный зал “Монарт” абсолютно защищен, и поэтому в нем разрешили проведение концертов. И конкурс состоялся (в нем приняли участие 101 юный пианист в возрасте от 6 до 28 лет, в четырех возрастных категориях), и уровень его был очень высоким. «Конкурс проводится уже 15 лет, и мы не отменяли его ни разу, даже во время короны, и даже сейчас, во время войны», — сказала его основатель и художественный руководитель Янина Кудлик, директор консерватории Акадма. – Как сказал Одед Фельдман «Эту мелодию невозможно остановить, мы должны продолжать играть!”

В жюри конкурса по традиции, вошли известные израильские пианисты и педагоги – пианистка Ирит Роб (руководитель просветительской программы израильской филармонии “Тохнит мафтеах”, пианистка Ирит Вольф, проф.Томер Лев, проф.Даниэль Гортлер, Раз Биньямини, музыкант и дирижер Шмуэль Эльбаз, художественный руководитель международного фортепианного конкурса им.А.Рубинштейна Ариэль Коэн, пианистка Шир Земель, пианистка Идит Цви (экс-художественный руководитель конкурса им.А.Рубинштейна, проф. Асаф Зоар, др Илана Коэн, руководитель фонда молодых талантов “Цфунот тарбут” (Америка-Исраэль), Ян Шу, дирижер, перкуссионист и музыкальный продюсер Хен Цимбалиста, Лия Эгмон, пианист, педагог и лектор Ади Розенкранц, декан кафедры фортепиано Иерусалимской академии музыки и танца Ярон Розенталь и пианистка Янина Кудлик, директор консерватории “Акадма (Ашдод).

Победители: 1 премия в старшей возрастной группе 19-28 лет – Боаз Гальперин, 20 лет, 1 премия в возрастной группе 16-18 лет – Ури Цви Коэн, Надав Аин Галь, 1 место в возрастной группе 12-15 лет – Итамар Адам 15, Омри Захарович, 15, Лия Аин Галь, 15. 1 премия в возрастной группе 6-11 лет – Кайданов Адам, 10 лет (Ашдод), Манор Бройз, 8, Марта Юдин, 10. Лауреатами спецпризов конкурса также стали 2 ашдодских пианиста: Офир Перес 17 лет (в возрастной группе 16-18 лет) и Ариэль Данилов, 15 лет (группа 12-15 лет). Конкурс проводился при поддержке муниципалитета Ашдода, министерства культуры, Центра искусств Монарт, Фонда Ашдода, концерна “Адама”, фонда поддержки молодых талантов “Америка-Израиль”. Все победители во всех возрастных категориях получили денежные призы (призовой фонд составлял 100 тысяч шек), также для участников были традиционные денежные поощрительные призы, и как отдельный бонус лауреатам первых мест – выступления в течение года с ведущими оркестрами Израиля. Поздравляем лауреатов и надеемся, что в следующем году конкурс тоже состоится, но под мирным и спокойным небом Израиля. Текст – пресс-релиз. Фото – @Maxim Polak Israel Photographer