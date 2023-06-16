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Музыка

Музыкальный марафон “Дни фортепиано”-2023

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Верхнее фото – © Limor Edrey

С 18 по 22 июня в Ашдоде пройдет традиционный, 15-й музыкальный марафон «Дни фортепиано» – годовые концерты учащихся фортепианного отделения консерватории «Акадма». Марафон будет продолжаться четыре дня. 19 июня в программе марафона состоится мастер-класс известного израильского педагога Татьяны Козловой.

Директор консерватории “Акадма” Янина Кудлик, руководитель фортепианного отделения: “Во все дни марафона выступления учащихся открыты для широкой публики – любители фортепианной музыки могут прийти и послушать игру молодых музыкантов. Фортепиано – наиболее популярный инструмент в консерватории “Акадма”, а фортепианное отделение – самое большое по количеству учащихся”.

Расписание концертов марафона: 18 июня с 10.00 до 20.00, 19 июня с 11.00 до 20.00, 20 июня с 15.00 до 20.00. Заключительный концерт состоится 22 июня в концертном зале центра искусств «Монарт», здесь же пройдет вручение дипломов. Начало в 18.00.

На фото - пианистка и педагог Татьяна Козлова. Фото - @אליסיה שחף

На фото – пианистка и педагог Татьяна Козлова. Фото – @אליסיה שחף

19 июня в Ашдоде, в программе традиционного музыкального марафона “Дни фортепиано”, состоится мастер-класс педагога Татьяны Козловой. Ее имя широко известно в израильском музыкальном мире. Педагогический стаж Татьяны Козловой приближается к 40 годам, она начала свою педагогическую деятельность в музыкальном училище им.Глиэра в Киеве и продолжила в консерватории “Штрикер” в Тель-Авиве. Сегодня в ее консерваторском классе учатся 16 учеников разных возрастов-от 5 и до 19 лет. Все эти годы ученики Татьяны с успехом выступают на национальном конкурсе «Салют роялю» и на многих зарубежных конкурсах, таких, как «Кармель Клавир» США, «Мерси, Маэстро» Бельгия, «Орбителло» Италия, конкурсы на Кипре, в Сербии, Голландии, Украине. Татьяна в течение 7-ми лет была артистическим директором и соучредителем международного конкурса юных пианистов «Скерцо» в Тель-Авиве, провела целый ряд международных мастер-классов, в том числе, в Англии, в Чехии, в консерваториях Израиля.

Мастер-класс Татьяны Козловой пройдет на ашдодском марафоне “Дни фортепиано” 19 июня с 12.00 до 14.00, в концертном зале центра искусств “Монарт”, ул.Дерех Арец, 8, Ашдод.

Информация по телефону 08-854-51-35/9, с 13.00 до 19.00, с 14.00 до 19.00 вы можете получить всю необходимую информацию на русском языке (секретарь Элина). С консерваторией можно связаться также по мейлу akadma66@gmail.com или на странице в фейсбуке. Адрес консерватории «Акадма»: Ашдод, ул.Дерех Арец, 8 (Центр искусств «Монарт», рядом с




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