«Мягкий» вибрафон и американский джаз. Концерт в Музее Иланы Гур 9 марта

В четверг, 9 марта, в музее Иланы Гур в Яффо выступит трио барабанщика Адама Лейба The Adam Léb Trio и выдающийся вибрафонист и музыкант Юваль Эдут.

Если бы все известные и лучшие джазовые вибрафонисты в истории жанра собрались вместе и начали играть, это было бы самое невероятное зрелище, которое мог бы наблюдать любитель джаза. При этом каждый из них прославился своими заслугами, которые сделали вибрафон в джазе полноправным инструментом. Вибрафон в джазе появился не так быстро с момента зарождения жанра – чуть более века назад. Годом его изобретения считается 1921-й год. Со временем этот «мягкий» ударный инструмент обрёл настолько высокую популярность, что стал одним из традиционных. Лучшие джазовые вибрафонисты в разные годы демонстрировали своё мастерство игры и предлагали любителям джаза необычные авторские композиции, а джазовые стандарты в их исполнении обретали как будто «волшебное» звучание. Вибрафон в джазе вдохновляет, расслабляет и окрашивает настроение в яркие цвета.

Сто лет со дня рождения вибрафона (okey, сто с небольшим) – отличная причина выказать дань уважения великим музыкантам, великим вибрафонистам – Гэри Бертону, Лайонелу Хэмптону, Милту Джексону. И отличная причина для джазового трио Адама Лейба пригласить на концерт трио в Музее Иланы Гур особого гостя – виртуозного вибрафониста Юваля Эдута, играющего на вибрафоне четырьмя палочками.

Юваль Эдут — выдающийся музыкант, сделавший впечатляющую музыкальную карьеру в США и зв других странах в области джаза и классической музыки. Он был барабанщиком и перкуссионистом в престижном Институте Генри Манчини, где выступал с такими гигантами джаза, как Оскар Петерсон, Дайана Крол, Дейв Грусин и Turtle Island Quartet.

Юваль Эдут также играл в Израильском Филармоническом оркестре под управлением Зубина Меты и в Международном Симфоническом оркестре под управлением Лорина Мазеля. Участвовал как исполнитель, создатель и лидер в записи различных альбомах, один из которых был номинирован на премию Грэмми.

The Adam Léb Trio – джазовое трио, играющее классический джаз, бибоп, блюз, баллады и латинский джаз. Каждый из участников трио играет и в других составах и выпускает альбомы в рамках различных проектов. После концертного тура с ведущими музыкантами США трио приезжает в Яффо и вместе с вибрафонистом Ювалем Эдутом исполнит лучшие американские джазовые пьесы, а также оригинальные авторские произведения.

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The Adam Léb Trio и вибрафонист Юваль Эдут

Музей Иланы Гур. Четверг, 9 марта 2023 года

Адам Лейб – ударные

Яир Левинсон – гитара

Игорь Хотинский – контрабас

19:00 – экскурсии по музею на русском языке и иврите

20:00 – концерт в главном зале музея

Цена билета на весь вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и сангрию) – 125 шекелей.

Заказ билетов по ссылке https://tinyurl.com/47t8hyyj или по телефону 03-6837676.

Страница мероприятия – https://www.ilanagoormuseum.org/en/events/event/adam-leb-trio-yuval-edoot/

https://www.facebook.com/events/210531621518207

Ссылки на видео:

https://www.youtube.com/watch?v=qCy6SXHdm9w

https://www.youtube.com/watch?v=u26o4m9t5V0

Количество мест ограничено!

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Все фотографии предоставлены Адамом Лейбом https://www.facebook.com/AdamLebTrio/

