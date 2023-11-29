Неделя еврейского кино в Иерусалиме в этом году пройдет в 25-й раз – в дни Хануки, с 9 по 14 декабря в Иерусалимской Синематеке и откроется показом фильма «Одна жизнь» («One Life») c сэром Энтони Хопкинсом в главной роли.

Неделя еврейского кино в Иерусалиме, которая пройдет в духе военного времени, более скромно чем обычно, посвящена вопросам еврейской идентичности и культуры, а также отражению этих вопросов в израильском и международном кинематографе. В этом году в рамках Недели еврейского кино будет показано более 30 фильмов из 15 стран, и также пройдут специальные мероприятия, встречи с гостями, кинематографистам и актерами из Израиля и других стран, премьеры, лекции и дискуссии на различные темы, совместное зажжение свечей в праздничные дни. В течение недели будут проводиться специальные мероприятия, связанные с войной, и основное внимание будет уделяться контенту, посвященному этой теме.

Открытие Недели еврейского кино состоится в субботу вечером, 9 декабря 2023 года, в 19:30 в Иерусалимской Синематеке, когда будет показан фильм «Одна жизнь» – захватывающая драма, основанная на реальной и удивительной истории сэра Николаса Уинтона (в исполнении оскароносного Энтони Хопкинса), британский филантропа, биржевый маклер, накануне Второй мировой войны организовавший спасение еврейских 669 детей в возрасте от двух до семнадцати лет из оккупированной немцами Чехословакии в ходе операции, получившей впоследствии название «Чешский Киндертранспорт». Уинтон находил для детей принимающие семьи и организовывал их вывоз в Великобританию.

Пресса Соединённого Королевства назвала Уинтона «Британским Шиндлером». В течение 49 лет он хранил тайну спасения детей. Трейлер фильма – https://www.youtube.com/watch?v=vag5evKiTiI

Художественная программа включает подборку фильмов, посвященных вопросам еврейской идентичности, веры и образа жизни, антисемитизма, культуры в тени войны, литературы и истории, философии, памяти, проблемам современной жизни в Израиле и в диаспоре, Холокосту и отношению между иудаизмом и другими религиям.

В ходе Недели еврейского кино в Иерусалиме будут показаны десятки фильмов всего спектра кинематографического творчества: документальное кино, рассказывающее об истории еврейских семей со всего мира; израильское кино, обсуждающее актуальные социальные проблемы; редкие архивные фильмы, фильмы о великих мыслителях, деятелях культуры и влиятельных личностях еврейского мира; короткометражные израильские фильмы. Будет проведен конкурс короткометражных фильмов, показ восстановленных классических лент и многое другое.

В день открытия Недели еврейского кино (суббота, 9.12, 11:00) в Иерусалимской Синематеке откроется сезон «Концерта для кино» фильмом «Дни выбора» о Цвике Пике – драматическая история жизни Цвики Пика, первой поп-звезды Израиля в режиссере Шая Лахава и Рона Омера, «Концерт для кино», отмечающий свое 30-летие, предлагает серию встреч для любителей кино и музыки в сотрудничестве с Академией музыки и танца в Иерусалиме. В программе- небольшой концерт, лекция и полнометражный фильм. В концертах и ​​лекциях примут участие преподаватели и студенты Академии музыки и танца в Иерусалиме, а также приглашенные артисты и лекторы. Более подробная информация: https://jer-cin.org.il/he/event/69945.

Подробнее о фильмах и различных мероприятиях Недели еврейского кино – на сайте Иерусалимской Синематеки – https://jer-cin.org.il/en/70484

Эвакуированные из северных и южных общин приглашаются на все показы и мероприятия Недели еврейского кино бесплатно.