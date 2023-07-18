Неразрешимая загадка последнего шедевра Моцарта

Моцарт. Реквием. Казалось бы, что можно придумать нового в исполнении музыки, которую, действительно, знает каждый. Оказывается можно, интерпретируя Реквием в непривычном ключе, на сцене, в Опере.

Написанный в последние недели жизни Моцарта Реквием , музыку которого столь красива и проникновенна, иногда вызывает отчаяние. Ведь это музыка смерти. Или жизни?

Mоцарт знал, что значит прерванная жизнь. Он был младшим из семи детей, пятеро из которых умерли в младенчестве. Из его собственных шестерых детей выжили только двое. Смерть для него не была абстрактной идеей, но преследовала его с рождения до его смерти в 1791 году. Реквием ре минор был его последним произведением – Моцарт умер, не завершив его. Ему было всего 35 лет.

Будучи католиком, Моцарт присутствовал на многих панихидах – церковных службах за мирный упокой умерших. Этот обряд просит Бога принять человеческую душу на небеса. Известно, что Моцарт переложил литургический текст на музыку для заказчика, потерявшего молодую жену из-за болезни. Но после смерти Моцарта. его вдова Констанца утверждала, что в последние дни болезни Моцарта верил, что пишет Реквием для собственных похорон. В реквиеме Моцарта есть драматизм и человечность, эмоции и величавость, даже суровость, меланхоличность и надежда, красота и сложность жизни, таинство рождения и смерти. И его последний вздох на краю сознания. Первый раз Реквием Моцарта был представлен силами Венского театра, который всего за два месяца до этого исполнял «Волшебную флейту» Моцарта. Его Реквием – это музыкальное искупление.

Какой бы прекрасной ни была жизнь, она заканчивается, но остальное должно продолжаться… Реквием напоминает, как и другое великое искусство, что и до, и после смерти мы принадлежим друг другу.

Обстоятельства, окружающие сочинение Реквиема, пропитаны романтической тайной. В июле 1791 года Моцарт, измученный своей работой, моральными и финансовыми заботами, писал заключительные строки «Волшебной флейты», когда его посетил тайный посланник. Теперь мы знаем, что это был стюард графа Вальсегга, вдовца, любящего музыку, который хотел заказать похоронную мессу в память о своей жене. Работа началась осенью 1791 года, но была прервана смертью музыканта. Его жена Констанция сначала доверила партитуру Эйблеру, который также не смог ее закончить, а затем ученику Моцарта Зюсмайеру, которому он дал ряд заметок о Реквиеме.

Реквием Моцарта в Израильской Опере в постановке Ширит Ли Вайс и Надава Барнеа – иной, непривычный, по -новому показывающий красоту и трагедию музыки, отношение эпохи Моцарта и нашей эпохи к жизни и смерти, к их круговороту, отражаемому в ритуалах и церемониях. Их «Реквим» – это еще попытка ответить на вечный вопрос, зачем, собственно говоря, всё происходит? Происходит вновь и вновь в замкнутой цикличности, в вихре которой или в медленном вращении все мы мы постоянно пребываем.

Вот здесь уже подробно написано об этой постановке https://www.israelculture.info/rekviem-mocarta-pod-zanaves-sezona-izrailskoj-opery/

Билетов практически нет, всё расхватали. Мне посчастливилось побывать вчера на генеральной репетиции и потому прослушать один из отрывков дважды в исполнении хора, участники которого, как и солисты, выступают в белых одеждах – то ли туники жрецов, то ли рясы священников, а может саваны или праздничные наряды. Об этом говорит и вся постановка – о том, что жизнь и смерть сливаются,как то принято во многих религиях. Если раскрутить круг со всеми цветами радуги, то в движении он будет белого цвета. Белого – как тот яркий ослепительный свет, что заливает сцену, что скрыт в шаре-планете, что выстреливает копьями.

Прекрасная задумка постановщика по свету Надава Барнеа и режиссера Ширит Ли Вайс, замечательные костюмы художницы Ули Шевцовой. В этом спектакле множество символов, не все разгаданы, но музыка, получившая новое воплощение и звучание – все та же вечная музыка! Музыка, свет, движение, сценография, костюмы, хор, солисты – все сливается в один ряд, в новый Реквием, в час сценического действия которого вмещено так много.

Текст – Маша Хинич. Фото – © Йоси Цвекер

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