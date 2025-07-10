Вадим Малев. Отзыв о постановке “Турандот”

Несломленная Турандот

Невероятно, но даже война с Ираном не отменила «Турандот» — последнюю и, возможно, самую грандиозную оперу Джакомо Пуччини. Постановка, запланированная как раз на те дни, когда вся страна пряталась в бомбоубежищах, всё же состоялась — вопреки всему.

Несколько спектаклей удалось перенести на более поздние даты. Репетиционный процесс был, конечно, прерван, но зарубежные солисты, специально приехавшие в Израиль, остались. Вместе с израильским народом они провели дни обстрелов и тревог — и вышли на сцену, как ни в чём не бывало. В этом было что-то важное, почти символическое.

Совместная постановка Израильской Оперы и Королевского оперного театра Ковент-Гарден — без сомнений, главное событие сезона. Самая масштабная, самая костюмная, и, пожалуй, самая красивая.

Это было последнее произведение великого Пуччини — на сюжет Карло Гоцци. Премьера состоялась ровно сто лет назад, в 1926 году. За дирижёрским пультом тогда стоял маэстро Тосканини. Символично, что именно эту оперу выбрали для сегодняшнего — такого непростого — времени. В ней есть всё: любовь и смерть, гордость и сострадание, загадки, казни, и, конечно, победа жизни.

В чём сила этой оперы? Прежде всего — в музыке. Пуччини, словно предчувствуя конец (он не успел закончить партитуру), сочинил музыку мощную, насыщенную, местами — почти пугающе прекрасную. Оркестр звучит как гигантская машина: обилие ударных, медных, густые низы, резкие всплески. И при этом — тончайшие арии, лирика, словно выжженная болью.

Самое знаменитое — конечно, ария Калафа «Nessun dorma». Она прозвучала с такой силой, будто была адресована не только Турандот, но и всем нам: никто не уснёт, пока не наступит рассвет, пока не восторжествует свет. В зале повисла тишина — и затем, как всегда, буря аплодисментов.

И всё же, главный герой этой оперы — хор. Ни в одной опере Пуччини хор не играет такой роли. Здесь он не фон, не декорация, а полноправный участник событий. Он дышит, страдает, радуется, суждает и молит. Особенно сильны хоровые сцены в начале и в финале — они создают ощущение, будто перед нами не спектакль, а древний ритуал, в который мы вовлечены.

Визуально спектакль ошеломляет: декорации монументальны, костюмы изысканны до мельчайших деталей, маски завораживают. Всё — от сверкающей принцессы до зеленых палачей “Халков” — работает на единую, немного мистическую атмосферу. Это не сказка и не реализм — это театр с большой буквы.

История принцессы-феминистки, которая никому не хочет принадлежать, и принца, который не боится умереть ради любви, звучит в наше время особенно остро. Особенно — когда вокруг слишком много страха, боли и разлук.

Именно поэтому «Турандот» в Тель-Авиве не стала просто музыкальным событием. Она стала актом веры. Несломленной веры в сцену, в искусство — и в то, что, несмотря ни на что, победит любовь, победит жизнь.

Творческая группа: Дирижер: Дан Эттингер, Постановщик: Андрей Шербан Режиссёр возобновленной постановки: Гади Шехтер Хореограф: Кейт Флэтт Постановщица возобновленной хореографии: Алессандра Барреджи Художник по декорациям и костюмам: Салли Джейкобс Художник по свету: Ф. Митчелл Дана

Солисты: Турандот: Елена Михайленко Калаф: Александрс Антоненко Лиу: Алла Василевицкая Тимур: Инсунг Сим Пинг: Одед Райх Панг: Чуань Ванг Понг: Энтони Уэбб

Фото Йоси Цвекер Sofia Nimelstein PR&Consulting