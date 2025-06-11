«Турандот» Джакомо Пуччини. Постановка Израильской Оперы и Лондонского Королевского оперного театра

Верхнее фото – by © Marc Brenner (2023)

С 24 июня по 8 июля в Оперном театре Тель-Авива будет представлена грандиозная международная постановка «Турандот» Джакомо Пуччини. Речь идет о совместной работе Израильской Оперы и Королевского оперного театра Ковент-Гарден в Лондоне (Royal Opera House, Covent Garden).

Израильская Опера с гордостью представляет «Турандот» – последнюю, величественную и загадочную оперу Джакомо Пуччини. В грандиозной международной постановке задействовано более 200 исполнителей: певцов, музыкантов, танцоров и актёров.

Эта постановка – плод сотрудничества с Королевским оперным театром Ковент-Гарден в Лондоне (Royal Opera House, Covent Garden).

«Турандот» Джакомо Пуччини, который будет представлен в Тель-Авиве, является возобновлением легендарного спектакля Андрея Шербана. Премьера постановки состоялась 9 июля 1984 года, во время гастролей Королевской оперы в Лос-Анджелесе. Первое исполнение в Королевской опере Ковент-Гарден прошло 1 сентября 1984 года.

Постановка Андрея Шербана считается одной из самых знаковых интерпретаций «Турандот», став вехой в истории оперного театра.

В Израиле постановкой продирижирует Дан Эттингер, музыкальный директор Израильской Оперы. Дан Эттингер дирижировал «Турандот» в Ковент-Гардене в 2017 году.

«Турандот» Джакомо Пуччини – одна из самых исполняемых опер ХХ века. Созданная в последние годы жизни композитора (который не успел окончить последний дуэт и финал), она подвела итог не только его творческого пути, но и итог большой традиции итальянской оперы в новом столетии.

Пуччини предчувствовал свой скорый уход и успел попросить Артуро Тосканини о том, чтобы дирижер сообщил бы публике тот момент, на котором композитор остановился. Так оно и случилось. На премьере 1926 года в «Ла Скала» в Милане Артуро Тосканини остановил действо и обратился к зрителям, объяснив, что сочинение обрывается, ибо Пуччини не успел написать финальный дуэт Турандот и Калафа. Занавес опустился, и зрители разошлись. Партитура обрывалась через шесть тактов после выхода процессии, окружающей тело Лиу – там, где карандаш великого композитора коснулся в последний раз, унесенный раком горла на больничной койке в Бельгии в 1922.

Но уже ко второму представлению финал был дописан по сохранившимся черновикам одним из учеников мастера – Альфано. К слову, Тосканини лично выбирал его среди прочих для этой цели. Отметим, что помимо финала Франко Альфано существуют альтернативные версии, написанные итальянским композитором Лучано Берио и современным китайским композитором Хао Вэйем. Так или не так, но эта изменила музыкальный мир.

Опера – искусство загадок. В «Турандот» их целых три. «Люди Пекина! Слушайте указ! Принцесса Турандот, чистейшая, выйдет замуж за того, кто отгадает три загадки, загаданные самой принцессой…». Эта опера – история принцессы, которая ставит своим женихам следующие условия: если они отгадают три ее загадки, они получат ее руку, а если ответят неправильно, их казнят. После множества неудачных попыток в городе наконец появляется достойный претендент в виде таинственного принца. Его имя неизвестно, но он предложит собственные условия… Но на деле первая загадка в том, почему с момента премьеры и по сей день – практически уже век! – страстная, философская, сказочно-экзотическая опера Пуччини не сходит с подмостков крупнейших театров и оперных фестивалей. «Турандот» остается величайшим произведением оперного жанра, которое входит в число самых известных опер современности. Над созданием оперы Пуччини начал работать в 1919 году, в качестве основы для оперы была использована старинная сказка о китайской принцессе, значительно переработанная Карлом Гоцци и Фридрихом Шиллером. Либретто для этой оперы создали Джузеппе Адами и Ренато Симони взяв за основу сказку Карло Гоцци.

Первое представление оперы «Турандот» состоялось через два года после смерти Пуччини – в 1926 году на сцене миланского театра «Ла Скала». С этого времени началось ее блистательное шествие по мировым оперным сценам. За последующие несколько лет «Турандот» посмотрели жители всего Старого и Нового Света: она ставилась в Лондоне, Стокгольме, Нью-Йорке, Праге, Будапеште и даже в Каире.

«Турандот Пуччини создавал после завершения Первой мировой войны. Италия была в числе победителей – но ничего хорошего эта победа стране не принесла: разруха, больше миллиона погибших, политическая нестабильность, первые признаки установления фашистской диктатуры. Это время было тяжелым и для самого Пуччини – он был болен раком горла, позже присоединилось и сердечное заболевание, не было в живых его друзей и соавторов – Джузеппе Джакозо и Луиджи Иллики. Тревожат композитора и изменения, происходящие в музыкальном искусстве в целом и в опере в частности. Композитор сетует, что публика стала отдавать предпочтение «алогичной, лишенной смысла музыке», в которой главенствуют «удары, диссонирующие аккорды, фальшивая экспрессия», а мелодию «если пишут, то вульгарную» … Вот в каком душевном состоянии приступил Пуччини к созданию последней своей оперы.

В 1919 году композитор посмотрел в театре Макса Рейнгардта драматический спектакль по пьесе Карло Гоцци «Турандот». Пуччини назвал ее «самой нормальной и человечной» из пьес этого итальянского драматурга XVIII века – и задумался о ней как о возможной основе для произведения. Оперное творчество Пуччини начиналось сказочно-фантастической оперой «Виллисы» – и завершалось тоже сказочной фантастикой. И вновь – как в случае с «Манон Леско» – он обращается к сюжету, который был уже использован другим композиторами – даже двумя: Баццини и Бузони, интерпретировавшим Турандот в духе романтической комедии. С точки зрения Пуччини все было несравненно серьезнее: в сказке Гоцци композитор увидел протест против насилия и идею победы света над тьмой. Легенда о коварной «дочери неба», жестокосердной принцессе Турандот стала известна благодаря сборнику персидских сказок «Тысяча и один день», изданному в 1711 году в Париже. На театральных подмостках Турандот появилась в 1729 году, когда на парижской ярмарке Сен-Лоран впервые была показана знаменитая комическая опера Лесажа и Д’Орневаля «Китайская принцесса». Путь принцессы из Китая продолжился в Италии: венецианец Карло Гоцци, посвятил ей одну из своих знаменитейших сказок для театра, которая была поставлена труппой Сакки в театре Сан-Самуэле в Венеции 22 января 1762 года и «шла с успехом семь вечеров подряд». В 1801 году Фридрих Шиллер, подвергнув значительной переработке сказку Гоцци, создал пьесу, столетие не сходившую с театральных подмостков Европы. История Турандот и ее три загадки не давали покоя и композиторам, и драматургам, и режиссерам. В разных уголках Европы с завидной регулярностью появлялись все новые музыкальные сочинения, навеянные сказкой о китайской принцессе, многие театральные труппы включали пьесы Гоцци и Шиллера в свой репертуар. При переработке для оперы сказка Гоцци претерпела некоторые изменения. Четыре традиционных персонажа итальянской комедии масок – Труффальдино, Панталоне, Тарталья и Бригелла – были заменены тремя китайскими министрами Пингом, Пангом и Понгом. Гоцци была пятиактной – в опере только три действия. Появился новый персонаж – рабыня Лиу.

Вновь – как и в «Мадам Баттерфляй» – Пуччини обращается к экзотике далекой страны. Но если действие «Мадам Баттерфляй» происходило во вполне реальной Японии, то в опере «Турандот» оно разворачивается в Китае «в легендарные времена» – и это требовало красочной стилизации. И главное – музыка – мы же горим об опере. Пуччини удалось в «Турандот» создать оперу из мелодии, из великой арии Nessun Dorma. К слову сказать, Nessun Dorma обрела новую славу благодаря исполнению Лучано Паваротти на Чемпионате мира по футболу в 1990 году, став символом и до сих пор остается одной из самых узнаваемых оперных композиций в мире.

С момента своей премьеры в 1984 году постановка «Турандот» Джакомо Пуччини в режиссуре Андрея Шербана была возобновлена в Ковент-Гардене пятнадцать раз – и это без учёта выездных показов на «Уэмбли-арене».

Жизнь, как говорят, начинается в сорок – именно столько исполнилось в прошлом году постановке Андрея Шербана для Королевской оперы. И хотя эта постановка прожила весьма насыщенную жизнь и до юбилея, в её нынешнем воплощении она звучит как никогда свежо.

Музыкальный стиль Пуччини – сплав итальянского веризма с элементами китайской экзотики – нашёл здесь сценическое отражение в синтезе китайской оперы и итальянской комедии дель арте.

Постановка Шербана визуально ослепительна. Хореограф Кейт Флэтт черпала вдохновение в тайцзи и ритуальных движениях карате. Всё действие помещено в мифологическое прошлое — в императорский двор Пекина — и благодаря этому древнему основанию постановка не ощущается устаревшей.

Хор, размещённый по кругу, будто в огромном барабане, создаёт впечатление звуковой лавины. Костюмы из шёлка столь же разнообразны, как наряды на улицах древнего Китая.

Сценография Салли Джейкобс, с её символическими элементами и выразительной игрой света, остаётся мощным визуальным сопровождением партитуры. Гигантские маски, символизирующие смерть предыдущих женихов, красные ленты, текущие с помоста, словно струи крови, – всё это производит неизгладимое впечатление, подчёркивая трагический масштаб происходящего.

Эта постановка за сорок лет, не только не потеряла своей силы – напротив, она кажется ещё более актуальной и живой. В ней удачно сочетаются зрелищность, эмоциональная глубина и художественная целостность. И хотя мы склонны воспринимать такие долгоживущие спектакли как нечто само собой разумеющееся, именно благодаря точности режиссёрской мысли, ансамблевому исполнению и искренности каждого участника «Турандот» в постановке Андрея Шербана продолжает волновать и завораживать.

Словом, это не просто очередное возвращение классики на сцену – это подлинный триумф музыкального и театрального искусства.

*******

Джакомо Пуччини. «Турандот».

Совместная постановка Израильской Оперы Королевского оперного театра Ковент-Гарден в Лондоне. С 24 июня по 8 июля в Оперном театре Тель-Авива.

Творческая группа:

Дирижер: Дан Эттингер, который с большим успехом дирижировал этой оперой в Берлине, Цюрихе, Мюнхене и Лондоне (Все даты, кроме 5 июля).

Дирижер Ротем Нир (5 июля)

Постановщик: Андрей Шербан

Режиссёр возобновленной постановки: Гади Шехтер

Хореограф: Кейт Флэтт

Постановщица возобновленной хореографии: Алессандра Барреджи

Художник по декорациям и костюмам: Салли Джейкобс

Художник по свету: Ф. Митчелл Дана

Исполнители:

Принцесса Турандот (сопрано): Елена Михайленко / Оксана Носатова

Калаф (тенор): Михаил Пирогов / Александрс Антоненко

Рабыня Лиу (сопрано): Алла Василевицкая / Яэль Левита

Тимур (бас): Инсунг Сим / Годердзи Джанелидзе

Пинг, великий советник Одед Райх / Хансун Ю

Панг, великий прорицатель (тенор) Чуань Ванг / Энтони Уэбб

Понг, великий повар (тенор) Энтони Уэбб / Майкл Гибсон

Альтоум, китайский император (тенор): Александр Кравец

Мандарин (баритон): Кирилл Одинцов / Пнини Леон Грубнер

Персидский принц, палач, императорская гвардия, слуги палача, дети, восемь мудрецов, служанки Турандот, солдаты, знаменосцы, музыканты, тени умерших, толпа.

Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона, хор Израильской оперы (дирижёр – Итай Беркович), хор «Моран» (дирижер – Кармель Амит), Молодежный хор «Моран» (дирижер – Сарит Штеклер; художественный руководитель – Наоми Фаран) и группа танцоров.

Даты и время спектаклей:

Вторник, 24 июня, 20:00

Среда, 25 июня, 19:30 (премьера)

Пятница, 27 июня, 13:00

Суббота, 28 июня, 21:00

Воскресенье, 29 июня, 18:00

Понедельник, 30 июня, 20:00

Среда, 02 июля, 20:00

Четверг, 3 июля, 20:00

Пятница, 4 июля, 13:00

Суббота, 5 июля, 20:30

Понедельник, 7 июля, 18:00

Вторник, 8 июля, 20:00

Оперный театр Тель-Авива им. Шломо Лахата (бульвар Шауль а-Мелех, 19).

Опера исполняется на итальянском языке (субтитры на английском и иврите).

Постановка длится 2 часа 45 минут, включая антракт.

Титры – Исраэль Юваль.

Билеты в кассе Оперного Театра по телефону 03-6927777 или в «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/82494

Текст подготовила Маша Хинич. Photos by © Marc Brenner (2023)

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting