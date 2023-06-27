«Реквием» Моцарта – под занавес сезона Израильской Оперы

Верхнее фото – © Йоси Цвекер

Великое произведение в сценической театрализованной версии – постановка, объединяющая бессмертную музыку Моцарта с хореографией, светом и драматургией от режиссера Ширит Ли-Вайс и художника по свету Надава Барнеа.

Дирижер: Карл-Хайнц Штеффенс

С 18 по 23 июля 2023 года

Тель-Авивский Оперный театр имени Шломо Лахата

«Реквием» Моцарта считается одной из вершин музыкального творчества. Публика в Израиле и во всем мире привыкла слышать это замечательное произведение в концертных залах и в концертном исполнении. Но, по случаю окончания оперного сезона 2022/2023, Израильская Опера представляет иное – драматическое прочтение моцартовского «Реквиема».

Надав Барнеа и Ширит Ли-Вайс создали свою сценическую историю вокруг латинской молитвы, на которой основана музыка «Реквиема». Это история человеческого общества и культа скорби. Общества, придающего смерти сакральность и создающего вокруг смерти церемонию, полную величия. Социальные условности, окружающие смерть, отодвигают личную и частную скорбь в сторону и создают некий поведенческий шаблон, который прославляет мертвых и смерть. Постоянный ритуал повторяется снова и снова, пока образ не размывается и не теряет своей сути.

Освещение в этой постановке создает пространство и обрисовывает происходящее. Освещение – это часть драмы и часть движения. Точнее, именно игра света и создает драму наряду с музыкой Моцарта. Солисты, танцоры и хористы на сцене взаимодействуют со светом и вместе с ним создают новый мир, построенный из абстрактных световых образов, движения и музыки.

Ширит Ли-Вайс и Надав Барнеа: «Шедевр Моцарта стал для нас основой. Мы попытались создать новое сценическое событие, рассказывающее о зарождении культов, ритуалов и их опровержении. Мы исследуем нормы и возможности общества в проявлении эмоций и в существовании правды в рамках социальных условностей. Но на самом деле, наша постановка куда больше говорит о жизни, чем о смерти, и одновременно – о людском пристрастии вновь и вновь переживать горе, скорбеть вместо того, чтобы скорбь предотвращать».

Вольфганг Амадей Моцарт – один из самых известных и любимых композиторов всех времен и народов. Вундеркинд, музыкальный гений, яркая и непредсказуемая личность, чья история жизни стала мифом, а биография – основой для фильмов и книг, для вымыслов и домыслов, для преклонения и любви.

«Реквием К. 626» – последнее, незавершённое произведение композитора, над которым он работал вплоть до самой смерти, самое мистическое, окутанное тайнами и слухами. Сочинение, впоследствии дописанное венским композитором Й. Эйблером и другом, учеником Моцарта – Ф. К. Зюсмайером. Музыковеды до сих пор не пришли к единому мнению по поводу авторства того или иного из завершающих фрагментов. Тем не менее, «Реквием» рассматривается как одно из важнейших творений Моцарта.

Позже выяснилась и персона «таинственного черного человека», заказавшего Реквием – незнакомца, одетого во все черное и навестившего Моцарта в июле 1791 года.

Им оказался граф Франц фон Вальзегг, решивший этой заупокойной мессой почтить память о своей супруге, Анне фон Фламберг, скончавшейся в феврале 1791 года. Фон Вальзегг был меломаном-любителем, имевший обыкновение покупать чужие сочинения и выдавать их за свои. В начале XIX века, когда в печати появилось сообщение о предстоящем издании «Реквиема», он потребовал у вдовы Моцарта «возмещения убытков».

Разумеется, в моцартовскую дверь постучала не сама светлость, а графский управляющий Ляйтгеб. Сам же фон Вальзегг играл на флейте и виолончели, но ему так хотелось, чтобы его тоже считали композитором, что он ничтоже сумняшеся выдавал заказанные у разных композиторов сочинения за собственные, переписывая своей рукой партитуры, полученные от автора, а потом отдавал расписывать их на партии. При первом исполнении «Реквиема» Вальзеггом 14 декабря 1793 года на партитуре так и было указано: «Реквием сочинения графа фон Вальзегга» («Requiem composito del conte Walsegg») для четырех солистов, хора и оркестра. Проблема копирайта и авторских прав вовсе не нова.

Так или не так, но заказчик оставил хороший задаток и определил срок выполнения заказа на усмотрение композитора. Моцарт согласился: измотанный постоянным безденежьем, он не мог отказаться. Сразу началась работа. Но композитор не мог избавиться от мысли, что заупокойную мессу он пишет для самого себя. Сохранилось его письмо, в котором болезненное состояние отражено с трагической силой: «В моей голове хаос, лишь с трудом собираюсь с мыслями. Образ незнакомца не хочет исчезнуть с глаз моих. Я беспрерывно вижу его. Он просит, он настаивает и требует работы от меня. Я продолжаю писать, ибо сочинение музыки утомляет меня меньше, нежели бездействие. Больше мне нечего бояться. Чувствую – мое состояние подсказывает мне это, – мой час пробил. Я должен умереть. Я чувствую это с такой уверенностью, что мне не требуется доказательств. Я перестаю радоваться своему таланту. А как прекрасна была жизнь! Ее начало сулило великолепные перспективы. Но никому не дано изменить предначертанного судьбой. Надо послушно склониться перед волей Провидения. Итак, я заканчиваю свою погребальную песнь. Я не вправе оставить ее незавершенной. Вена, 7 сентября 1791 года».

Непонятная болезнь с каждым днем усиливалась. Несмотря на это, Моцарт работал крайне напряженно. «Волшебная флейта» была закончена, 30 сентября состоялась ее премьера. После этого Моцарт еще сочинил Маленькую масонскую кантату, которой сам продирижировал в середине ноября. Страдания становились все сильнее. Когда силы совершенно оставляли композитора, он диктовал своему ученику Францу Зюсмайеру, жившему в его доме. В первых числах декабря была написана Lacrimosa. Вечером 4 декабря собравшиеся у постели больного друзья спели ее. Моцарт исполнял партию альта, но разрыдался и не смог продолжать. На следующий день его не стало.

Премьера «Реквиема» состоялась 14 декабря 1793 года в Вене, в церкви Цистерцианцев.

«Реквием» написан на канонический латинский текст заупокойной мессы, начинающейся словами «Requiem aeternam» – «Вечный упокой» и переложенной стихами в поэме Фомы Челанского (ок. 1190—ок. 1260) «Dies irae» («День гнева»).Вечного покоя подай Ты им, Господи!

Да тихий светит свет им с миром!

В Сионе славим песнью мы Тебя!

Твоею славою светится Иерусалим!

Дальше остается только магия, множество загадок, допущений и сама музыка.

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Немецкий дирижер Карл-Хайнц Штеффенс стал сотрудничать с Израильской Оперой совсем недавно – в прошедшем марте, когда он дирижировал «Дон Жуаном» Моцарта.

В настоящее время Штеффенс – музыкальный руководитель Пражской государственной оперы, а также главный дирижер и художественный консультант Симфонического оркестра Норчёпинга в Швеции. В качестве оперного дирижера Штеффенс дирижировал постановками в оперных театрах Берлина, Праги, Осло и Ла Скала в Милане. Он также регулярно дирижирует ведущими симфоническими оркестрами по всему миру и уже бывал в Израиле, когда дирижировал Израильским Филармоническим оркестром.

В 2007 году Штеффенс покинул пост концертмейстера кларнетов Берлинского симфонического оркестра и полностью посвятил себя дирижированию, заняв пост музыкального и художественного руководителя Государственной капеллы и оперного театра города Галле.

Среди оркестров, с которыми работал Штеффенс: Бамбергский симфонический, Дрезденская государственная капелла, Гамбургский филармонический, Мюнхенский филармонический, симфонические оркестры Берлинского, Кёльнского, Франкфуртского, Гамбургского, Лейпцигского и Штутгартского радио, симфонические оркестры Бохума и Дюссельдорфа, Симфонический оркестр Бирмингема, Бельгийский национальный, Иерусалимский симфонический и Санкт-Петербургский симфонический оркестр.

В 2008 г. состоялся дебют Штеффенса в Берлинской государственной опере. В 2012 году он дебютировал в миланском театре Ла Скала, продирижировав оперой «Дон Жуан» В.А. Моцарта.

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Моцарт. «Реквием»

Дирижер постановки – Карл-Хайнц Штеффенс

Постановщики – Надав Барнеа и Ширит Ли-Вайс

Сценограф – Адам Келлер

Художница по костюмам – Ула Шевцов

Постановщик движения – Ариэль Н. Волк

Хор Израильской Оперы под управлением Итая Берковича

Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона

Солисты – Таль Ганор, Анат Чарни, Эйтан Дрори, Одед Райх

Даты:

Вторник | 18.07.2023 | 19:30

Среда | 19.07.2023 | 20:00

Пятница | 21.07.2023 | 13:00

Суббота | 22.07.2023 | 21:00

Воскресенье | 23.07.2023 | 18:00

Воскресенье | 23.07.2023 | 21:00 (дополнительный спектакль)

За час до начала каждого представления в зале проходит вступительная лекция, продолжительность – около получаса, вход на лекцию для обладателей билетов в этот вечер бесплатный.

Исполнение на латинском, титры на иврите и английском.

Для заказа билетов: 03-6927777 или «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/Моцарт-Реквием или здесь: https://www.israel-opera.co.il/?CategoryID=1303&ArticleID=5769

Оперный театр Тель-Авива имени Шломо Лахата, бульвар Шауль ха-Мелех 19,

Текст – Маша Хинич. Фото: Йоси Цвекер

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting