Новая мультимедийная выставка The Story of Van Gogh

Экспозиция, о которой говорят во всём мире, наконец-то прибыла в Израиль!

Больше 10 миллионов человек в более чем пятидесяти городах мира уже посетили потрясающую международную выставку, которую израильтяне смогут увидеть с 8 февраля во 2-м павильоне Expo Tel Aviv. Экспозиция, включающая 2000 работ великого постимпрессиониста, разместится на площади в 1500 кв.м. в спроектированном специально для нее помещении. Рецензенты по всему миру высоко оценили эту выставку и назвали ее одной из самых важных, впечатляющих и наиболее наглядно передающих масштаб таланта и мастерства Винсента Ван Гога.

«Откажитесь от традиционной концепции посещения музея, забудьте о том, чтобы на цыпочках ходить по застывшим художественным галереям и рассматривать шедевры на расстоянии, измените способ взаимодействия с искусством, стимулируйте свои чувства и бросьте вызов своему пониманию того, какой может быть выставка» (Times).

«Максималистский захватывающий опыт, созданный на основе огромных проекций Ван Гога» (Time Out London).

Уже более 160 лет работы Винсента Ван Гога восхищают самых разных людей во всем мире. За свою жизнь художник создал сотни ставших классическими картин, используя толстые мазки и насыщенные цвета. Каждый мазок подчеркивает его борьбу с болью, бесконечную чистоту и увлеченность. Его искусство полно жизни, страсти и экспрессии, полно звезд, напоминающих подсолнухи, таких же ярких и горячих, как солнце.

Благодаря новейшим техническим средствам трогательные и глубокие картины Ван Гога были воспроизведены и переосмыслены. The Story of Van Gogh рассказывает о невероятном пути талантливого, но бедного человека, обнаружившего свои способности только в 30-летнем возрасте. Различные периоды жизни художника и истории, стоящие за его картинами, приобретают на выставке новое, революционное измерение: картины покидают свои рамы и становятся трехмерными в объемном мультимедийном пространстве «360 градусов».

Грандиозные проекции рисуют новые перспективы, фигуры, предметы и краски с картин Ван Гога присоединяются к симфонии звуков, света и цветов, создают незабываемые и неповторимые впечатления.

Они начинаются со знакомства со многими из самых известных работ Ван Гога, сопровождаемых полезными пояснениями, а также нишами с яркими цифровыми версиями его картин. А войдя в главную зону, вы будете поражены потрясающим мультимедийным воссозданием пейзажей голландского мастера. Здесь вас окутают мерцающие 360-градусные проекции таких шедевров, как «Звездная ночь» и «Подсолнухи», а также завораживающие голоса и звуковые эффекты, которые транслируются через динамики объемного звучания.

Помимо этого, выставка включает шесть разных захватывающих пространств:

В одном из них размещено около 40 точных копий самых известных и любимых работ Ван Гога.

В другом воплощена в жизнь обстановка его знаменитой картины «Спальня».

В третьем на проекцию известного всем изображения лица художника накладывается проекция завораживающей «Звездной ночи».

Еще в одном пространстве установлена ​​большая ваза с проекцией культовой картины «Подсолнухи».

В зоне Sketch and Post посетители смогут раскрасить картины художника так, как пожелают, вдохнув в них новую жизнь, а затем увидеть их «оживленными» в увеличенной проекции на стену.

А в конце экспозиции вы попадете в комплекс виртуальной реальности (VR), дающий возможность «заглянуть» в мир Ван Гога, совершить 10-минутное путешествие, крупными мазками рисующее историю его жизни, его творческий путь и самые известные произведения.

Кроме того, посетителей выставки в Израиле ждет нечто особенное, поскольку здесь экспозицию дополнят работы местных деятелей искусств. У входа на выставку вас будет встречать оригинальный перформанс 3D VFX художника Томи Коэна, вдохновленного работой художника Рефика Анадола в музее MOMA в Нью-Йорке.

На территории выставки разместится также «Теплый дом», комплекс, полностью посвященный израильским художникам из окрестностей сектора Газы и с юга страны, которые были эвакуированы из своих домов. Среди них: Шахар Альперин, Дан Папо, Орна Ориан, Дафна Ицхак, Орли Лавендер Тарловски, Оси Гефен, Мири Кушельвиц, Лимор Царфати Макс, Эйнав Гальперин Санкер, Шош Сегев Офек, Давид Сандос, Ширли Йогев. Их работы, представленные на выставке, можно будет приобрести и тем самым помочь их авторам. Кроме того, часть доходов от выставки будет пожертвована на восстановление и развитие художественных галерей и возвращение искусства на юг Израиля.

Международная выставка The Story of Van Gogh начнет свою работу 8 февраля в Павильоне № 2 Expo Tel Aviv.

Экспозиция рассчитана на самую широкую аудиторию и рекомендована для семейного просмотра. Для детей младше 3 лет вход бесплатный.

Выставка находится на – 1 этаже, в защищенном помещении, имеющем разрешение Командования тыла, рядом есть бомбоубежище и просторная парковка.

Дни и часы работы:

Среда и суббота: 10:00-19:00 (последний вход в 17:30).

Пятница: 09:00-15:00 (последний вход в 13:30).

Заказ билетов в кассе «Браво»

Подробности на официальном сайте выставки: www.vangogh.co.il

Фото: Hub Exhibitions

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting