Фото и текст – по материалам пресс-релиза. Верхнее фото: Оделия Элиазаров-Север – © Таль Вайнбрум-Элькабес (אודליה סבר – צילום טל ויינברום אלקבס).

«Новое танго» Пьяццоллы – программа пианистки Оделии Элиазаров-Север.

Пианистка Оделия Элиазаров-Север пригласила Гилада Добрецкого – перкуссиониста с международной карьерой, для участия в ее авторском концерте, посвященном музыке Астора Пьяццоллы. Вместе со слушателями музыканты отправятся в путешествие в мир «Нового танго», созданного Пьяццоллой, которое взбудоражило и покорило весь мир. Дуэт создает удивительные и волшебные исполнения великих произведений Астора Пьяццоллы и его соратников.

На концерте Оделия и Гилад исполнят такие произведения Пьяццоллы, как «Баллада для сумасшедшего», «Адиос Нонино», «Либертанго» и другие, а также аргентинскую классику – произведения Альберто Хинастера, продемонстрируют ее влияние на музыку Северной Америки на примере сочинений Гершвина, а также исполнят песню «Альфосина и море» знаменитой аргентинской национальной певицы Мерседес Соса.

17 сентября, 20:30 Центр «TEO», ул. Вингейт, Герцлия.

Пятница, 27 сентября, 21:00, зал « The Mill » – мукомольный завод «Кама», Шаар ха-Амаким.

Аргентинский музыкант Астор Пьяццолла считается одним из самых уважаемых создателей и основоположников современной музыки танго. Пьяццолла был талантливым бандонеонистом, что отразилось и существенно изменило облик современного танго. Он объединил аргентинский фольклор с современными музыкальными элементами, создав таким образом новое движение, получившее название Tango Nuevo — «Новое танго», новаторское сочетание народной музыки танго с современным джазом и классической музыкой. Первоначально этот подход встретил сопротивление в консервативной Аргентине, но был хорошо принят в Европе и Северной Америке, а со временем был также принят либеральными кругами аргентинского общества, которые стремились, одновременно с музыкальной революцией, способствовать политическим изменениям в стране.

В концерте Оделия и Гилад создают диалог на ритмическом языке – «Пьяццолита». Они будут перемещаться между безмятежной милонгой, которая позволяет воспроизводить волшебное перкуссионное звучание аутентичных южноамериканских и африканских инструментов, и быстрыми асимметричными ритмами, которые создают виртуозную ритмичность и пульсацию. На концерте дуэт исполнит различные произведения Пьяццоллы, такие как Balada para un loco («Баллада для сумасшедшего») – пьеса, которая стала большим хитом и позволила Пьяццолле быть вновь принятым в лоно аргентинской музыки. Кроме того, дуэт исполнит «Adios Nonino» («Прощай, дедушка»), Libertango («Либертанго»), Oblivion («Забвение»), Invierno из Cuatro Estaciones Porteñas («Зима» из «Четырех времен года Буэнос-Айреса») и многое другое.

«Я чувствовала, что хочу поступить так же, как поступил сам Пьяццолла, и перенести его классические исполнения в другое, личное пространство. Пьяццолла переносит аргентинское танго в сферу современной музыки – он добавляет ритмы в стиле Бартока и особые джазовые гармонии из произведений Стравинского и Равеля. Это создает ощущение прекрасных мелодий в новом и пульсирующем теле», — говорит пианистка Оделия Элиазаров-Север.

Наряду с произведениями Пьяццоллы дуэт исполнит также произведения Альберто Хинастеры, у которого учился Пьяццолла. Хинастера был аргентинским композитором классического стиля и одним из важнейших композиторов-классиков Латинской Америки. В его ранних работах ясно ощутимы народные аргентинские темы, тогда как в произведениях более поздних периодов традиционные элементы интегрированы в музыкальную ткань более абстрактно.

На концерте Оделия и Гилад исполнят избранные произведения Хинастеры: «Меламбо» – Опус 7 и Danza de la moza donosa («Танец грациозной девушки») – Опус 2. Также на концерте на примере произведений Гершвина можно будет оценить музыкальные влияния «нового танго» на музыку Северной Америки. Музыканты отдадут должное знаменитой аргентинской певице Мерседес Соса и исполнят ее песню Alfonsina y el mar («Альфонсина и море»).

На концерте Оделия воздаст дань памяти майора Таля Грушка, достойнешего человека, павшего 7 октября при защите поселений вокруг сектора Газа. В детстве Грушка был пианстом-вундеркиндом, и с 7 октября Оделия посвящает ему каждый авторский концерт. Она рассказывает слушателям о необычном молодом человеке чистой души, который, будучи офицером, прежде чем отпустить своих солдат на субботний отпуск, убеждался, что они соблюдают «обычную процедуру»: позвонить бабушке и дедушке и спросить, как они. Она рассказывает о любви Таля к музыке Шопена и о том, как он любил играть знаменитый вальс до минор, который Оделия включит в концертную программу в его честь.

Оделия Элиазаро-Север – пианистка, действующая и в других формах искусства. Родилась в Тель-Авиве в 1964 году в музыкальной семье, начала заниматься на фортепиано в возрасте 3 лет. Получила степень бакалавра в Музыкальной академии Рубина в Тель-Авиве, где ее наставником был Вальтер Офхойзер. В 1989-1994 годах жила в Англии, где получила степень магистра по игре на фортепиано в Лондонской королевской академии. Она основала «Трио Зорастро» и выступала с ним в Лондоне и по всему миру. По возвращении в Израиль Оделия Элиазаров Север совместно с виолончелистом Разом Коэном, видеооператором Йоси Коэном и режиссером Эсти Закхайм создала мультимедийное шоу «Музыка в глазах» – революционное для своего времени, сочетающее в себе классический концерт с театром и кино. Она выступала в качестве пианистки и ведущей в программах камерной музыки, как пианистка и актриса принимала участие в программах Ницы Шауль «Волшебные звуки», была участницей ансамбля «Танго Бар».

В последние годы Оделия сосредоточилась на создании персональных программ. В них она формирует новый художественный язык, принадлежащий к разным мирам, которые прежде никто не осмеливался соединить на сцене. Последние два года Оделия посвятила себя общественной деятельности и содействию новому социальному диалогу между различными группами населения.

«Новое танго» Пьяццоллы

17 сентября, 20:30 Центр «TEO», ул. Вингейт, Герцлия

Билеты: 50-100 шек.

Обычные билеты – 100 шекелей, 80 шекелей для студентов и солдат (включая резервистов), 50 шекелей для жителей юга и эвакуированных с Севера.

Справки и заказ билетов – https://bit.ly/tiempoargentina

«Новое танго» Пьяццоллы

Пятница, 27 сентября, 21:00, зал « The Mill » – мукомольный завод «Кама», Шаар ха-Амаким.

Цена 65-75 шек.

Обычные билеты – 75 шек., для жителей региона – 65 шек.

Справки и заказ билетов – https://bit.ly/tiempoargentina