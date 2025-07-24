Новые летние выставки в Национальной библиотеке Израиля

Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза

Национальная библиотека Израиля рада объявить об открытии нового выставочного сезона в августе, в рамках которого будут представлены две оригинальные выставки, раскрывающие глубокие связи между культурой, памятью и творчеством.

«Цветы: Листая коллекции Национальной библиотеки»

Эта уникальная выставка исследует присутствие диких цветов в истории и культуре Израиля, прослеживая их роль от зарождения еврейской науки и сионистского воспитания до современного искусства. Основанная на редких материалах из обширных коллекций библиотеки, выставка демонстрирует, как цветы вдохновляли поэтов, педагогов, экологов и художников.



Основные экспонаты включают:

• Альбомы с засушенными цветами XIX века

• Ботанические книги и справочники начала XX века

• Изысканные картины и эскизы ботанической художницы Рут Коппель

• Редкие плакаты и оригинальные ботанические иллюстрации из кампании по сохранению диких цветов 1970-х годов (временно предоставлены Управлением природы и парков Израиля)

• Рукописные музыкальные партитуры, включая оригинальную нотацию Моше Виленского к «Каланиот» Натана Альтермана и «Вальс для защиты растений» Ноэми Шемер

Также представлены новые работы, созданные специально для выставки:

• Натюрморт-инсталляция художницы Шелли Фрейман из сотен сложенных вручную бумажных цветов оригами

• Иммерсивная аудиовизуальная инсталляция от Рои Авиталя и Анат Гутберг, основанная на музыкальном архиве библиотеки

• Видеоинсталляция дизайнеров Алона Бутбула и Эден Файнберг Сабах, вдохновлённая их фотокнигой Nir Oz – Цветы искупления и скорби

Кураторы Цила Хайюн, Нетта Асаф и Карин Шабтай отмечают:

«Помимо своего национального и сионистского символизма, дикие и окультуренные цветы занимают важное место в личном, эмоциональном и эстетическом опыте израильтян. Эта выставка раскрывает их прочное присутствие в нашей коллективной памяти».

https://www.nli.org.il/he/visit/exhibitions-and-displays/current-exhibitions/flowers

«Во внутренних библиотеках» – персональная выставка Хадассы Голдвихт

Параллельно проходит выставка художницы Хадассы Голдвихт, основанная на её многолетней документации исторического переезда Национальной библиотеки Израиля со старого здания в Гиват Рам в новое здание в Правительственном квартале Иерусалима.

С 2019 по 2023 год Голдвихт запечатлевала закулисную жизнь складов и архивов библиотеки, раскрывая редкие кадры повседневной работы сотрудников и масштабного логистического процесса переезда одного из старейших культурных институтов Израиля.

Экспозиция включает:

• Кинетическую скульптурную инсталляцию с оригинальным конвейером из старого здания

• Четыре новых видеоработы, отражающие напряжение между старым и новым, телом и духом, сохранением и трансформацией

Хадасса Голдвихт — мультидисциплинарная художница, писательница и преподаватель. Её персональные выставки проходили в ведущих институциях мира, включая Музей Израиля (Иерусалим), Еврейский музей (Нью-Йорк), Фонд Кверини Стампалья (Венеция) и Meislin Projects (Нью-Йорк). Работы Голдвихт хранятся в коллекциях таких музеев, как Музей искусств Тель-Авива и Еврейский музей во Франкфурте.

https://www.nli.org.il/he/visit/exhibitions-and-displays/current-exhibitions/hadassa-video

Экскурсии и события в августе

В течение августа библиотека будет проводить экскурсии по новым выставкам, постоянной экспозиции, а также специализированные туры по темам: сефардское наследие, архитектура, устойчивое развитие и многое другое.

Регистрация и информация: www.nli.org.il

«Секретный сад» – Волшебное семейное приключение

Внутри библиотеки спрятан волшебный сад, который очарует всю семью. Дети смогут исследовать сказочное пространство, сделанное из бумаги и картона, прогуляться среди гигантских цветов и насладиться живым выступлением и творческой мастерской.

• Период проведения: с 27 июля по 12 августа

• Начало сеансов: 09:30, 12:00, 14:30, 17:00 (приходите вовремя)

• Продолжительность: около 2 часов

• Язык мероприятия: иврит

• Цены на билеты:

• Ребёнок (3–12 лет): 45 шекелей

• Взрослый: 35 шекелей

• Семейные пакеты и скидки для владельцев карты «Йерушалми», ветеранов, солдат, резервистов, сотрудников сил безопасности и эвакуированных (при наличии удостоверения)

О Национальной библиотеке Израиля

Основанная в Иерусалиме в 1892 году, Национальная библиотека Израиля (НБИ) является хранилищем коллективной памяти еврейского народа и всех израильтян — независимо от происхождения и вероисповедания. В её коллекции — крупнейшее в мире собрание текстовой иудаики, еврейской и израильской музыки, карт Иерусалима и Святой Земли, а также всемирно признанные коллекции еврейских и исламских рукописей, редких книг, фотографий, личных и общественных архивов. Наряду с научной деятельностью, библиотека активно развивает образовательные, культурные и цифровые инициативы, открывая свои сокровища широкой и разнообразной аудитории. Подробнее: www.nli.org.il/en

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