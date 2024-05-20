Новые выставки в Герцлии – их ровно восемь. Головы и живопись внутри них

Заглавная иллюстрация:איזבלה וולובניק לא היום, 2021 שמן על בד, 140/100 ס”מ, אוסף קרן אדמונד דה רוטשילד. Izabella Volovnik Not Today, 2021 Oil on canvas, 140×100 cm Edmond de Rothschild Foundation Collection



Яир Гарбуз и Осиас Хофштаттер, Изабелла Воловник, Ирит Хемо, Лали Фрилинг, Рувен Куперман, Ноа Тавори, Хавив Капцон, гостевой проект «Клумба из кибуца Беэри» – восемь новых выставок в Герцлийском музее современного искусства.

Я в растерянности. С чего начать описание новых выставок в Герцлийском музее современного искусства? Их восемь – начать хочется с любой. Знаю! Начну с окончания даты работы этих выставок – 29 июня, не так уж много осталось времени, которое, как известно, бежит, не оглядываясь на происходящее. А художники оглядываются… Сегодня все выставки и картины актуальны, даже спрятанные в бомбоубежище Тель-Авивского музея полотна импрессионистов.

Итак – кластер из 8 выставок, все выставки – центральные, но начну с двойной выставки Яира Гарбуза и Осиаса Хофштаттера «Головы и живопись внутри них». Стоит ли говорить, что, конечно же, я купила каталог? Удержаться было невозможно, потому что невозможно удержать всё увиденное в голове – удержать в своей голове образы голов с живописью внутри них.

Куратор выставки – сам Яир Гарбуз. Куратор-консультант – Айя Лурье

Яир Гарбуз – всегда узнаваем и всегда неожидан. Раздражает и привлекает. С ним – с его творчеством – всегда хочется поспорить, а потом – еще раз посмотреть и всмотреться. На протяжении нескольких последних лет Гарбуз создавал новую серию работ, наполненную воображением, юмором и внутренней болью – серию голов и фигур. Голов и фигур нас – человеков. Я знаю, что надо писать «нас – людей», но на его картинах – человеки, человеки искаженные, изогнутые, гротескные, неловкие. Их головы, смотрящие во все стороны, даже задом наперед – это ловушки-пространства для других голов других человеков, вписанных в их размышления – в их головы, в их контуры. Правило тут одно – искажение. Чувство – страх. Впечатление – хаос. Непонятного страшишься, а тут точно непонятно, какие там мысли в многослойных головах этих страшных человеков. Выставка «Головы и живопись внутри них» – двойная, выставка-диалог, на которой представлены также некоторые картины художника Осиаса Хофштаттера из коллекции Герцлийского музея. «Мы оба скептически относимся к миру, каждый по-своему, и цепляемся за фигуры, которые создаем», – говорит Гарбуз. И добавляет: «Я чувствую сходство между своими картинами и работами Хофштаттера, поскольку его мир, как и мой, накапливается, заполняется и сжимается». Это мир, в котором измерение времени утратило значение, мир, где каждая фигура создается по своему образу и подобию, а не по единому божьему образцу, неутомимый мир нон-стоп. И еще это мир страстной тяги к движению карандаша по бумаге. Любовь к бумаге и к движению руки порождает корреспонденцию из ада, где бы он ни находился.

Осиас Хофштаттер (1905-1994, Польша – Израиль), переживший Холокост, известен как один из наиболее ярких «художников Холокоста». Он оставил после себя 5000 картин – наследие, которое практически полностью завещано постоянному собранию Герцлийского музея современного искусства, в одной из галерей которого в 1980-х годах размещалась постоянная экспозиция работ Хофштаттера. Последняя персональная выставка Хофштаттера походила в Герцлии в 2018-м году.

Вот по этой ссылке – https://jfc.org.il/en/news_journal/54053-2/ – можно посмотреть документальный фильм об Осиасе Хофштаттере и его работах.

Вторая центральная выставка: Реувен Куперман | «Тени»

Куратор: Айя Лурье

Выставка Реувена Купермана, недавнего лауреата премии банка «Дисконт» за его творчество – это несколько работ, созданных за последние годы. Это безудержность и смелость. Это картина «Венера плачет по ночам» – размером почти что с комнату (230 на 420 см): яркая палитра, сиренево-розово-зеленая антиутопия холста вопреки общим представлениям о «хорошем вкусе», сдержанности, тщательности, пропорциональности. Буйные джунгли и отсылки к образам/образцам из истории искусства, тотемы и самолеты, расцвет и закат цивилизации, психоделика и буквально ощущаемый ритм темперамента, пальмы и ажурные гигантские листья, поток галлюцинаций и аморфных форм, слои повторяющихся узоров. Во время пандемии COVID-19 параллельно с живописью Куперман начал работать с керамикой, создав коллекцию из 25 скульптур-деревьев. Каждый в них видит свое: я – те же гигантские листья, фрагменты той самой картины, но уж в 3D. В керамических деревьях можно различить человеческие головы, гротескные маски, хищные растения и головы животных – мутации керамического леса деревьев, тени которых застыли в огромном настенном полупрозрачном барельефе-инсталляции, созданном на основе теневых проекций скульптур.

проекции, ставшие скульптурами 2D пересматривают отношения между объектом и его тенью, между реальностью и иллюзией. Прозрачная скульптура-барельеф также отбрасывает тени – так что в этом зале легко «докатиться» до разговоров об антиматерии и об альтернативном восприятии реальности, как воспринимают реальность младенцы – недаром в зале есть и картина с мудрым розовым младенцом-старичком. Не забудьте заглянуть в боковой коридор рядом с «Тенями»: там рисунки Купермана, точнее метровые картины карандашом на бумаге – страшноватые сказки-иллюстрации, которые затягивают в свои рисованные глубины как магнит.

Третья центральная выставка: Изабелла Воловник | Три царапины и любовное письмо

Кураторы: Иланит Конопны и Айя Лурье

Изабелла Воловник – она из самых интересных молодых художниц на сегодня в Израиле, ее имя можно встретить в списках участников многих групповых выставок. Здесь, в Герцлии – ее персональная экспозиция. На картинах маслом, на рисунках углём, на скульптурной инсталляции – ее мир, ее дом, ее лабиринт и ее пейзаж, ее деймоны и демоны, ее пейзажи и ландшафты. Ощущение, что мы действительно находимся в ее доме и одновременно в ее голове и в ее фантазиях. На картинах – цитаты, образы из фильмов ужасов, приметы хеви-металл и субкультуры Интернета. Переплетение женственности с феминизмом, властности с желаниями, сексуальности с агрессией. Множество персонажей – от знакомых объектов и существ до фантастических чудовищ.

Может это должно пугать, но слои человечности в этих работах выше слоев устрашающих. В центре зала – стол, заваленный игрушками, но это на первый взгляд. На деле – это скульптурный объект, подобие игрушечного плацдарма для «игр в войну», который был в ходу у прусской армии в 19-м веке для того, чтобы обучать и анализировать тактику со стратегией. Эту трехмерную поверхность изменчивого ландшафта зрители видят с определенной высоты, а потом могут поискать трехмерные «плацдармные» фигурки в двухмерных образах на рисунках и картинках. Все это напоминает поле рассказа, переходящего с полотна на полотно, из рисунка в рисунок; и поле битвы – отнюдь не любовной, скорее битвы идей и ментальностей. А где битва, там и победа, и поражение, и раны. Три глубокие царапины на ноге, оставленные когтями какого-то животного, впечатаны в женскую плоть… Эти три царапины – кажется, что они везде – на плоти, на полотне, на зверях и на людях. И еще везде, на нарисованных стенах внутри картин – нарисованы другие висящие на них картины со светлыми яркими пейзажами. Туда мы и уйдем…

Четвертая центральная выставка: Ноа Тавори | Жажда

Куратор: Смадар Шиндлер.

На полу расставлены / повалены / лежат / валяются как попало / сгруппированы в тщательно продуманном порядке – головы из глины. Головы молчат и вопиют. Каждая голова – свидетель / время / память / сомнение. У каждой – свой рассказ и свое прошлое в абсолютной тишине. Будущего нет. Может появиться, если появится вода. Вода может появиться в «сабиль» (سَبِيل) – общественный фонтанчик с питьевой водой, на который намекает крохотный кран и барельеф почти что невидимыми кирпичиками на стене. По-арабски слово «сабиль» означает путь, дорога. Между головами из засохшей глины и водой «сабиля» существует сложная связь – путь между двумя материалами и между двумя ситуациями: вода дает жизнь засохшей почве, но может и смыть головы, растворить глину. Кажется, что головы – каждая сама по себе и как сообщество – застыли во сне. Разбудить их может только вода…

О еще 4 выставках – последует…Впечатлений больше, чем слов.

Выставки продлятся до 29 июня 2024 года.

Герцлийский музей современного искусства – улица ха-Баним, 4.

Часы работы: с понедельника по субботу с 10:00 до 14:00, по вторникам и четвергам также с 16:00 до 19:00.

Сайт музея – www.herzliyamuseum.co.il

Фейсбук: https://www.facebook.com/herzliyamuseum

Маша Хинич. Все фотографии (© Даниэль Ханох – דניאל חנוך) предоставлены пресс-службой Герцлийского музея современного искусства