Иллюстрации в Герцлии

Пару недель назад в рамках фестиваля в рамках 7-го Иерусалимского фестиваля иллюстрации Outline я побывала на вечере в академии «Бецалель», посвящённом искусству иллюстрации во время войны. Это было очень познавательно и очень интересно. Каждый из лекторов был по-своему хорош – нет неправильно, очень хорош, и одним из этих очень хороших лекторов был Мишель Кишка.

Мишель Кишка – преподаватель, лектор, художник, иллюстратор, знакомый большинству израильтян как карикатурист. И вообще, он прекрасный человек. Когда то мне пришлось брать у него интервью, и я помню, что основным впечатлением о Мишеле Кишка было то, что , говоря на серьезные темы, он одновременно рисовал уморительные картинки – есть в нём сочетание вербальной серьезности и визуального хулиганства. И еще он говорил так: «Юмор сам по себе – это хорошее условие для душевного здоровья, а смех – вообще главное условие для здоровья в целом. Тем более, что мы – израильтяне – не нормальный народ, а полностью сошедший с ума. Только безумцы могут жить в столь безумном напряжении и выживать».

Так вот, что такое иллюстрации во время войны? Этот вопрос станет основной темой лекций Мишеля Кишка и Давида Полонского в беседе с куратором Ювалем Сааром в Герцлийском музее современного искусства в пятницу, 26 января и в пятницу, 9 февраля. Начало этих встреч-диалогов в 11:00.

Обе эти встречи приурочены к мероприятиям в рамках Международного дня памяти Катастрофы. Как иллюстрировать войну и тяжелые события прошлого и настоящего, как «нарисовать» нашу нынешнюю войну? Встречи проходят в рамках все ещё открытого кластера выставок «Расскажи мне больше» ,посвященных современной израильской иллюстрации, работа которых продлена в музее до 16 марта 2024 года. й .

Два выдающихся иллюстратора – Полонский и Кишка – расскажут, как они подходят к проектам, затрагивающим такие актуальные темы, как война, трудности выживания и посттравматические воспоминания, а также об уникальности иллюстрации как средства преодоления трудностей.

Мишель Кишка. Беседа с куратором Ювалем Сааром и показ фильма: «Отцовские тайны» (с титрами на иврите).

Пятница, 26 января 2024 г., 11:00.

11 лет назад Мишель Кишка опубликовал первый созданный им графический роман «Второе поколение: то, что я не говорил своему отцу». Роман (то есть комикс для взрослых по сути) рассказывает личную историю Мишеля Кишки – сына пережившего Холокост бельгийского еврея и отражает голос «второго поколения», чье детство и чью семью были пронизаны ужасами Второй мировой войны. В прошлом году автобиографическая история Кишки получила еще одно воплощение – анимационное в совместном французско-бельгийском фильме «Тайны отца» режиссера Вера Бельмон и сценариста Валери Занетти – https://www.dailymotion.com/video/x8jxkh3.

В первой встрече серии «Как иллюстрировать войну?» Кишка расскажет о процессе своей работы и переходе от графического романа анимационному фильму.

В программе не только разговоры и показ фильма «Тайны отца», но и экскурсия по выставке «Расскажи мне больше».

Продолжительность мероприятия: около двух часов.

Стоимость участия: 50 шекелей, включая вход в музей.

Зарегистрироваться необходимо заранее, количество мест ограничено.

Ссылка – https://herzliyamuseum.smarticket.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9A_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94__?id=12265

Давид Полонский в беседе с куратором Ювалем Сааром.

От «Вальса с Баширом» до «Дневник Анна Франк. Графическая версия».

Пятница, 9 февраля 2024 г., в 11:00.

Документальный анимационный фильм Ари Фульмана «Вальс с Баширом» получил множество наград и стал важной вехой в мировом кинематографе. Давид Полонский был иллюстратором этого фильма, сюжет которого основан на воспоминаниях Фульмана о Ливанской войне.

В 2017 году вышла книга «Дневник Анна Франк. Графическая версия» (Dvir Publishing, 2017), созданная Давидом Полонским и Ари Фульманом – единственная подобная книга, одобренная Фондом Анны Франк.

В рамках экспозиции «Безумная история израильской иллюстрации» (Зеев Энгельмейр, Керен Кац, Лилах Раз), представленной в нынешнем комплексе выставок Музея современного искусства Герцлии, Полонский демонстрирует редкие моменты начала работы над фильмом «Вальс с Баширом».

Давид Полонский в беседе с куратором Ювалем Сааром расскажет о своем вкладе в историю израильской иллюстрации, о дороге от «Вальса с Баширом» к «Дневник Анна Франк. Графическая версия» и расскажет, как он преодолевает различные проблемы с помощью иллюстрации и комиксов и как решить задачу: «Каком образом двое взрослых мужчин могут говорить о имени девочки, скрывающейся в Амстердаме?» В ходе встречи будут показаны отрывки из фильмов Полонского.

По завершении мероприятия пройдет экскурсия по выставке.

Стоимость участия: 50 шекелей, включая вход в музей.

Зарегистрироваться необходимо заранее, количество мест ограничено – https://herzliyamuseum.smarticket.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9A_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94__?id=12255

Сайт Герцлийского музея современного искусства: www.herzliyamuseum.co.il

Маша Хинич. Иллюстрации предоставлены пресс-службой Герцлийского музея современного искусства.