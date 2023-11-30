Расскажи мне еще и еще и еще…

מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית. צילום: דניאל חנוך. Герцлийский музей современного искусства. Фото: Даниэль Ханох.

В пятницу 1 декабря, вновь открывается для публики Герцлийский музей современного искусства, в котором продлены выставки, посвященные истории израильской иллюстрации под общим названием «Расскажи мне больше» с участием лучших иллюстраторов страны, представляющих удивительные работы, переворачивающие привычные представления о том, что такое иллюстрация. На этих выставках иллюстрации «спрыгивают» с плоских бумажных страниц и находят новое выражение в скульптуре, текстиле, фотографии, анимации и других медиа.

По итогам выставок в музее проводятся экскурсии, творческие мастер-классы для детей и взрослых, встречи с авторами и кураторами.

Обратите внимание, что во время Хануки будут проводиться разнообразные мероприятия для детей и взрослых: ремесленные мастер-классы, занятия о свете и тени, экспериментальные семейные занятие для детей с особыми потребностями и многое другое.

По просьбам посетителей музея кластер выставок «Расскажи мне больше» продлены до 16 марта 2024 года.

Куратор: Юваль Саар

Сокураторы: Шуа Бен Ари и Инбаль Реувен.

Главный куратор: д-р Айя Лурия

Адрес музея: Герцлия, ул. Ха-Баним, 4.

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и суббота – с 10:00 до 14:00.

Вторник и четверг – с 16:00 до 20:00.

По воскресеньям – закрыто.

В дни Хануки, 8 и 9 декабря, в пятницу и субботу, музей будет открыт с 10:00 до 14:00.

С 10 по 14 декабря, с воскресенья по четверг – с 10:00 до 16:00.

Для участия в мастер-классах необходимо зарегистрироваться на сайте музея www.herzliyamuseum.co.il

В музее есть бомбоубежище.

Стоимость входного билета – 30 шекелей.

Для друзей музея, детям и подросткам до 18 лет – вход БЕСПЛАТНЫЙ.

Для эвакуированных с Севера и Юга – вход БЕСПЛАТНЫЙ.

Наборы для творчества и аудиогид – для детей бесплатно

Ханука в Герцлийском Музее современного искусства

8-14.12.2023

Экскурсии по выставкам «Расскажи мне больше» – для взрослых

Суббота, 9 декабря, в 11:00 и 12:00

Среда, 13 декабря, в 12:00

Продолжительность экскурсии: 45 минут. Стоимость участия: 35 шек | Пенсионеры: 20 шек.

Запись на экскурсии: https://did.li/aRU5q

Совместная творческая мастерская для родителей и детей на выставках

Суббота, 9 декабря, в 10:30

Вторник, 12 декабря, в 10:30

Занятие предназначено для детей 5-8 лет в сопровождении взрослого

Стоимость участия 45 шекелей (каждый участник и сопровождающий должны иметь билет)

Билеты необходимо приобретать заранее, количество мест ограничено

Ссылка: https://did.li/r3mIw

Понедельник, 11 декабря, в 10:30

Экскурсия и творческие занятия для для детей 5-10 лет в сопровождении взрослого

Стоимость участия для взрослых: 30 шек (включая вход в музей) | Дети бесплатно

Каждый участник должен иметь билет Билеты необходимо приобретать заранее,

Ссылка: https://did.li/IdPlC

Творческий вечер в музее, для взрослых – мастер-класс по костюмированию

Среда, 13 декабря, в 20:00

Японское искусство боро

Мастер-класс предназначен для взрослых. Стоимость участия: 90 шек.

Билеты необходимо приобретать заранее, количество мест ограничено

Ссылка: https://did.li/gAJCN

Магия света: специальные занятия для детей в музее

Воскресенье, 10 декабря, в 17:30

Ссылка: https://did.li/xLbgT

Искусство вблизи» – встреча семей с детьми с особыми потребностями

Понедельник, 11 декабря, в 16:30

Мероприятие адаптировано для детей с особыми потребностями и будет проходить в тихой обстановке, когда музей закрыт для широкой публики

Занятие предназначено для детей от 4 до 12 лет в сопровождении взрослого (каждого ребенка должен сопровождать взрослый)

Стоимость участия: 30 шекелей за ребенка. Вход для родителей по предварительной регистрации бесплатный

Билеты необходимо приобретать заранее, количество мест ограничено

Ссылка: https://did.li/OWDTY

Текст и фото – по материалам пресс-релиза