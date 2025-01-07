«Текстиль-Искусство-Текстиль: взгляды на прошлое и настоящее» – так называется выставка, открывшаяся несколько недель назад в Герцлийском музее современного искусства. Выставка, где доказывается, что даже в гобелен можно вплести с идеологию.

Нити скручены, границы между материалами стерты, а ткани с блестками быта, традиций, культур и истории превратились в экспонаты. Ткани, гобелены, лоскутные одеяла и пэчворк, пряжа и скульптуры из нитей, орнаменты и узоры, коллажи и ассамбляжи, квиллинг и декупаж – но не из бумаги, а из тканей, веревок, войлока – всё это материальное и абстрактное одновременно – стало предметами на выставке..

Выставки текстиля нынче в моде, а сама мода… Мода это тоже прежде всего текстиль. Такова первая ассоциация. Вторая ассоциация – диффузия. Диффузия между дизайном и художественным творчеством; переход от ручных ремесел к механическому производству; сочетание творчества и прикладного искусства; связи между различными историческими периодами и материалами; трансформации между образным и абстрактным; установление и разрушение традиций; отражение идеологий – порой утопических – и представлений о времени и месте. Эти темы рассматриваются в каждой из пяти подвыставок выставки большой, а также в связях, которые возникают между темами и залами. Нить вьется из зала в зал: идем вслед за ней и увидим, что в Герцлии текстиль показан со всех точек зрения – как арт -искусство; как крафт – ремесло, как ателье – перспектива, как история – прошлое и настоящее. И вдобавок показываются документальные фильмы и картины, на которых ткани нарисованы с такой тщательностью, что по холсту, по нарисованному ворсу ковров (холстина – тоже ткань) хочется провести рукой.

Текстиль и ткани занимают немалое место в жизни каждого из нас. Ткани символизируют жизненный цикл: новорожденного первым делом укутывают в пеленку, и как ни грустно, – умершего в саван. Ткани используются при производстве одежды, мебели, при планировке помещений. В текстиль в широком смысле слова и в сами ткани вплетены традиции разных народов, разных культур и этапов отношения в обществе к человеческому телу. Для производства тканей используются разные методы: от древних до самых современных. К волокнам из хлопка, шерсти, льна, шелка и других натуральных материалов в наше время прибавились волокна из нейлона, полиэстера, лайкры, металла, стекла и стали.

Современный текстиль – это огромное поле для фантазии дизайнеров, художников и ученых, а современные ткани – как и само понятие текстиля – гибки, долговечны, комфортны и разнообразны.

Главная (на мой взгляд) из экспозиций кластера текстильных выставок в Герцлии посвящена легендарной мастерской ковров и гобеленов Ичи Мамбуша в Эйн-Ходе, существовавшей с 1966 по 1985 год, где каждый гобелен и ковер создавались по эскизам знаменитых израильских художников, чьи работы стали символом арт-сцены того времени.

В целом же музей современного искусства Герцлии впервые посвящает все свое пространство выставкам текстильных работ, созданных в Израиле – в пяти экспозициях (две из них – групповые), которые представляют исторические и современные перспективы текстиля и ткачества в Израиле с 1930-х годов по настоящее время. Всего представлены работы 37 известных и начинающих художников, отражающие различное восприятия того, что же такое текстиль в искусстве. Что это – прикладное, декоративное искусство или ремесло? Как и когда произошел переход от функционализма к волоконному искусству?

Три выставки из пяти – персональные: «Рукописи-выкройки» Ционы Шимши – ее набивные ткани, созданные с 1960-х по 1980-е годы; «Близка к себе» – картины Фатимы Абу Руми, которая в течение многих лет создавала скрупулезные и кропотливые автопортреты, на фоне нарисованных тканей, ковров и традиционной вышивки. Выставка Гур Инбар – работы из керамики и текстиля, сочетающие современную и историческую эстетику.

Одна их групповых выставок, где участвуют 22 художника/цы, работающих в этой области с 1940-х годов по настоящее время называется «Структуры: ткачество в Израиле, от функционализма до искусства пряжи» – первая репрезентативная выставка, посвященная истории ткацкого искусства и дизайна в Израиле. «Две группы нитей, пересекающихся под прямым углом», – так Юлия Кайнер, одна из пионеров модернистского ткачества в Израиле, описывала ремесло ткачества. По ее мнению, эстетическое выражение сути тканей заключается в структуре, созданной основой и утком с помощью ткацкого станка.

Структурное ткачество простыми словами – это смесь функционализма и дизайна, который связан с самим материалом и производственным процессом

Структурное ткачество укоренилось в Израиле благодаря факультету ткачества в Бецалеле, существовавшему с 1941 по 1969 год, и одно из выставочных пространств посвящено этой истории.

Центральная же экспозиция кластера – «Вечная весна: Мастерская гобеленов Мамбуша, Эйн-Ход, 1966–1985 гг».

Художественные гобелены снова вошли в моду в 1960-х годах. Эта мода не ускользнула от художника Ицхака (Иче) Мамбуша, который в те годы вместе со своей женой Авивой Маргалит-Мамбуш и художником Марселем Янко был занят созданием и развитием деревни художников Эйн-Ход.

Первые десятилетия в Эйн-Ходе характеризовались стремлением создать место, где жили бы «художники-ремесленники», стремившиеся помочь молодому израильскому искусству пустить корни, ассимилировать искусство в повседневную жизнь и заодно дать художникам возможность заработать. В конце 1950-х годов Мамбуши открыли центр искусств и ремесел в Эйн-Ходе. В период своего расцвета, в 1970-х годах, центр включал в себя керамическую мастерскую, мастерскую гравюры и pièce de résistance — мастерскую по изготовлению гобеленов.

В Герцлии выставлены гобелены, изготовленные в мастерской Мамбуша – выставлены впервые за многие годы. Рядом – исторические предметы из мастерской, фотографии того времени. Мастерская Мамбуша в Эйн-Ходе специализировалась на художественных гобеленах, форме ручного ткачества на ткацком станке, позволяющей создавать сложные узоры – это ремесло берет свое начало во Франции 15 века. Часть гобеленов – абстрактны, часть – живописны, копируя картины Мордехая Ардона, Жана Арпа, Йосла Бергнера, Нафтали Безема, Марсель Янко, Дани Каравана, Анны Тихо и других именитых художников.



Изначально ткачи приезжали в мастерскую из поселков побережья Кармель. Первой была Амалия Сариг (тогда Тальби), которая начала работать в мастерской подростком в 1966 году и, став правой рукой Итче и Авивы Мамбуш, оставалась с ними до 1974 года. С 1968 года в мастерской в ​​основном работали женщины и девушки из Далият-эль-Кармель. Самой выдающейся из них была Фарида Хассиси, которая впервые пришла в мастерскую подростком в 1972 году, освоила ремесло и обучила ткачей, которые пришли после нее. С 1975 года мастерской гобеленов управлял Хамуд Алкара, который в конечном итоге стал преемником Мамбуша в ателье, которую он открыл в Далият-эль-Кармель, используя ткацкие станки и оборудование, отданные ему Иче и Авивой Мамбушами.

Путь к созданию художественного гобелена был долгим: на создание каждого гобелена уходило около девяти месяцев. Выбрав картины для гобеленов, Мамбуши проводили длительные встречи с художниками, пытаясь понять, какие именно оттенки необходимы для перехода от масляной краски к шерсти.

Поскольку нити для ткачества имели около ста оттенков, палитра дизайна была адаптирована к новой среде. В этом сложном художественном переходе ткачи в мастерской рекомендовали подходящие оттенки и решали проблемы, возникавшие в процессе изготовления гобеленов, помогая художникам воплощать свои произведения. Исходное изображение фотографировалось, переносилось на ткань или бумагу предполагаемого размера гобелена, а увеличенное изображение рисовалось в виде контура, разделенного на области, как на карте, где каждая секция была пронумерована требуемым цветом и оттенком нити. Ткачи приходили в семь утра и работали до трех часов дня. Контур изображения помещался под ткацкие нити. Ткачи работали над обратной стороной гобелена, используя зеркало, чтобы отслеживать свой прогресс. Как объясняла Авива Маргалит Мамбуш: «В ткачестве нет места ошибкам или сожалениям». Каждый гобелен выпускался ограниченным тиражом от 4до 8 экземпляров с оригинальной этикеткой Mambush Workshop на обратной стороне, которая стала торговой маркой..

Прошло 60 лет , но эти гобелены все еще наполнены цветом и все еще впечатляют. Они созданы в уникальной технике, есть среди них и монохромные, есть в оттенках черного и белого. Надо сказать, что я в этом гобеленовом зале «зависла» – не могла уйти, красота же, да к тому же настолько неожиданная!.



Выставка «Рукописи-выкройки» («Текстильные узоры своими руками») посвящена набивным тканям, разработанным Ционой Шимши (1939–2018), многопрофильной художницей, известной прежде всего как скульптор, керамистка, ювелир, куратор и писательница. Рисунки для тканей она разрабатывала в период с 1963 по 1984 год, легко «переключаясь» между тканью и керамикой – ее идеи блуждали между дисциплинами. Циона Шимши работала в «Маските» дизайнером по набивным тканям и разрабатывала текстиль и для других текстильных компаний. Ее гобелены и фрески выставлялись в общественных местах. С 1979 по 1988 год она возглавляла кафедру керамического дизайна в Академии искусств и дизайна «Бецалель» в Иерусалиме. С 1980-х годов также занималась исследованиями и много писала об искусстве и культуре. За эти годы Шимши организовала десятки выставок. Она скончалась в 2018 году в возрасте 79 лет, выставка в Герцлии – ее первая персональная выставка с тех пор.

Я написала от тех экспозициях, которые произвели на меня наиболее яркое впечатление. Больше информации – вот здесь www.herzliyamuseum.co.il .

Текст и фото – © Маша Хинич