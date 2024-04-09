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Новый цирк – эра акробатики. Circo-Cirсo в Тель-Авиве с 12 апреля по 18 мая

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С 12 апреля по 18 мая цирковая группа Circo-Cirсo при участии лучших акробатов и эквилибристов из Южной Америки выступает в Израиле – как с целью продемонстрировать свою поддержку израильтянам, так и для того, чтобы предложить всем нам, в дни Песаха и в дни весны, цирковое шоу, в котором участвуют лучшие цирковые артисты – акробаты, эквилибристы, канатоходцы, акробаты на трапециях, силовые и воздушные гимнасты, пантомимисты, исследующие границы циркового   искусства и предлагающие полное сюрпризов цирковое путешествие в необычном темпе, в быстрых ритмах – цирк из другого мира, из эры акробатики.


В мире сегодня существует огромное количество цирковых трупп – в том числе, и самых необычных. Увидеть на их представлениях можно все, что угодно: от номеров старинного балаганного жанра до мастеров, творящих высокое искусство. Сегодня лучшие цирки мира – это синтез восточных и западных стилей циркового искусства, немыслимая пластика гимнастов, головокружительные трюки, феерические спецэффекты и живая музыка. Это фантастические представления с невероятным сочетанием музыки, света и, конечно, мастерство артистов, которое находится на грани человеческих возможностей. Это традиции, самобытность и своеобразие, национальные культуры, отшлифованные творчеством многих поколений. Это мир безбашенных артистов и невероятных чудес, созданных удивительными и странными существами. Часто артисты цирка – это титулованные спортсмены, призеры многочисленных соревнований. Братья-акробаты, гуттаперчевые мальчики и девочки, жонглеры, демонстрирующие ловкость рук – и никакого мошенничества!

Нет лучшего способа мысленно перенастроить себя на другой яркий и свободный мир, чем это необычное шоу, где современный цирк переосмысляется как эстетически амбициозная форма искусства, когда труппа изысканно демонстрирует чего можно достичь, когда сверхъестественное акробатическое мастерство сочетается с интеллектом современного танца и интенсивностью физического театра. Это труднейшая акробатика и замысловатая хореография, спецэффекты под музыку.


Это эмоциональный интеллектуальный цирк с динамичной музыкой из синкопированных брейков и настойчивых петель-лупов, с вызовом силе гравитации и с чудом баланса в нашем качающемся маятнике жизни – от отчаянных трюков до завораживающей акробатики и множества захватывающих элементов и мультимедиа, технологий, световых и звуковых эффектов, сложных костюмов, визуальной гармонии. В целом – акробатическая мультимедийная феерия-одиссея под названием Circo-Circo. Легко запомнить и стоит прийти!

Номера на грани представимого, точнее – непредставимого – все это совмещено в новом проекте, для которого созданы специальные декорации и сшиты уникальные костюмы, поставленном хореографом и цирковым режиссёром Омером Зимри (сценограф – Майя Ханох, костюмы – Элла Колесник, свет – Маи Мори, музыка – Гур Морад) и продюсерской компанией «Тевет Сратим», уже привозившей в Израиль такие международные цирковые шоу, как Medrano, Columbia, Aqua, El Mundo и другие. Компания  “Тевет Сратим” уже 22 года продюсирует шоу Wow в Эйлате и 7 лет – шоу Wow в Лас-Вегасе.


Цирковое шоу Circo-Circo будет показано с 12 апреля по 18 мая в комплексе «Спортек-Цафон» в Тель-Авиве – бульвар Роках 42.

Даты и часы представлений:
12 апреля, пятница – 15:00
13 апреля, суббота – 10:00, 12:30, 16:00
19 апреля, суббота 10:00, 12:00, 16:00
С 23 по 28 апреля, со вторника по воскресенье – 10:00, 12:30, 16:00
29 апреля, понедельник – 12:30, 16:00
3 мая, пятница – 13:30,16:00
4 мая, суббота – 10:00, 12:30, 16:00
10 мая, пятница – 15:00
11 мая, суббота – 10:00, 12:30, 16:00
17 мая, пятница – 15:00
18 мая, суббота – 10:00, 12:30, 16:00

Заказ билетов https://2207.kupat.co.il/show/circus  (обратите внимание на различные скидки по клубным карточкам)

Все фотографии  (© Aya Tevet Sratim) предоставлены компанией «Тевет Сратим»

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