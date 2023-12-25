Новый год на льду OneIce Arena

Совсем немного осталось до наступления любимого праздника, от которого всегда ждешь чудес. Хотя в этом году все по-другому и, скорее всего, многие из нас будут загадывать и писать в письме Деду Морозу одно – общее на всех – желание… А для того чтобы ощутить приближение Нового года, стоит позаботиться о создании праздничного настроения.

Знаете ли вы, что в нашей стране существует место, где каждый может почувствовать зимнюю атмосферу? Где есть не только елка и новогодние украшения, но и настоящий лед и умелые фигуристы, выполняющие сложные прыжки и другие элементы? И находится это место практически в центре страны, куда совсем несложно добраться!

29 и 30 декабря замечательный ледовый центр OneIce Arena приглашает всех проводить 2023 год весело, необычно и оригинально. Вас ждет море эмоций и удовольствия от катания на коньках по настоящему и качественному льду, новогодняя атмосфера, веселая музыка, эффектные выступления фигуристов и особые сюрпризы.

В пятницу, 29 декабря с 19:00 до 22:00 в OneIce Arena состоится молодежная новогодняя вечеринка для подростков 11-17 лет с музыкой и выступлением фигуристов в 20:00.

В субботу, 30 декабря с 19:00 до 22:00 ледовый дворец приглашает взрослых и детей на праздник для всей семьи с массовым катанием на коньках и представлением мастеров- фигуристов из Академии фигурного катания.

Каждый вечер посетителей будут радовать ёлка и праздничное убранство, новогодние песни и веселая музыка. Новогодние сюрпризы будут ждать их и в кафе ледового дворца. А еще одним из главных и очень приятных сюрпризов станет цена входного билета – всего 65 шекелей за 3 часа катания! Эта цена будет действовать и 29, и 30 декабря.

К услугам посетителей центра прокат инвентаря. Вход на каток для детей – начиная с 5 лет.

OneIce Arena – это ледовый центр, равного которому нет в Израиле! На его огромной территории расположились 2 катка с уникальным по качеству льдом, трибуна на 1500 зрителей, специализированный магазин по продаже конькобежного и хоккейного инвентаря, раздевалки, тренажерные залы и тренировочная студия. Ледовая арена мирового уровня отвечает строгим международным стандартам соревнований по фигурному катанию и Американской хоккейной лиги НХЛ. Поэтому OneIce Arena стала настоящим домом для Академии хоккея с шайбой и Академии фигурного катания, которой руководит Алекс Зайдман — один из основоположников этого вида спорта в Израиле, воспитанник легендарной Елены Чайковской и судья международной категории по фигурному катанию.

А кроме того, самый современный ледовый центр в Израиле приглашает всех желающих научиться кататься на коньках, отточить свои навыки и просто зарядиться бодростью и хорошим настроением. Во время праздников и каникул центр проводит особые мероприятия для детей и всей семьи.

Современный и просторный ледовый дворец OneIce Arena находится в десяти минутах езды от Нетании, в промышленной зоне Тнувот (10 км к востоку от Нетании, недалеко от Кфар-Йоны, в 5 минутах от перекрестка Бейт Лид и от шоссе № 6).

Билеты на каток можно приобрести на сайте https://www.oneice.co.il/ или в кассе OneIce Arena. А на страницах OneIce Arena в Фейсбуке и Инстаграме вы найдете более подробную информацию.

Фотографии: OneIce Arena

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting