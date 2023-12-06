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Дети выходного дня

Ханука на льду и в детском лагере OneIce Arena

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Совсем скоро наступит Ханука, праздник, символизирующий победу света над тьмой. Хозяйки уже достали праздничные подсвечники, магазины выставили на видное место наборы разноцветных ханукальных свечей, в воздухе чувствуется аппетитный запах пончиков-суфганиёт. И повсюду витает ожидание чуда.

В праздничную неделю Хануки самый современный ледовый центр в Израиле OneIce Arena приглашает всех сменить обстановку, поднять себе настроение, катаясь на коньках и любуясь выступлениями опытных спортсменов.

Фотографии: OneIce Arena

Расположенный на огромной территории ледовый комплекс включает два катка с уникальным по качеству льдом, трибуны на 1500 зрителей и телекоммуникационные комнаты. Ледовая арена мирового уровня соответствует строгим международным стандартам соревнований по фигурному катанию и Американской хоккейной лиги НХЛ. Второй каток используется для тренировок. Именно поэтому OneIce Arena стала настоящим домом для Академии хоккея с шайбой и Академии фигурного катания.

Фотографии: OneIce Arena

С 10 по 16 декабря арена будет открыта для массового катания на коньках ежедневно с 11:00 до 19:00. Каждый день посетителей ждут выступления фигуристов и хоккеистов, а в 16:45 они смогут поучаствовать в зажигании ханукальных свечей и полюбоваться ледовым представлением.

Фотографии: OneIce Arena

В будние дни Хануки, в период школьных каникул, снова откроет свои двери уникальный детский лагерь OneIce Arena, где мальчики и девочки 7-14 лет могут не только весело провести время и найти новых друзей, но и научиться кататься на коньках! Лагерь на лучшей ледовой арене Израиля приглашает всех желающих встать на коньки – с нуля, без какой-либо предварительной подготовки, а кроме того познакомиться с захватывающим миром хоккея и фигурного катания. Для тех, кто уже посещал этот лагерь раньше и освоил базовый курс, будут открыты продвинутые группы.

Фотографии: OneIce Arena

Большое количество инструкторов гарантирует внимание и индивидуальный подход к каждому участнику. С ребятами будут заниматься высококвалифицированные тренеры с международным опытом. В программе каждого дня – две увлекательные тренировки на льду и разнообразные виды другой спортивной активности – легкая атлетика, развитие координации, контроля над телом.

Фотографии: OneIce Arena

В этой смене всех записавшихся в лагерь ждет особый подарок – бесплатный входной билет на общественный каток в арене. А те, кто собирается провести здесь каникулы не в первый раз, получат 2 бесплатных билета.

Детский лагерь будет работать с 10 до 14 декабря 2023 г. с 8:30 до 13:00. Количество мест ограничено!

Стоимость пребывания в лагере – 930 шекелей, при регистрации система автоматически разделит сумму на 2 платежа. При записи в лагерь нескольких детей из одной семьи предоставляется скидка в размере 100 шек., начиная со второго ребенка.

Прокат коньков и защитного шлема на период пребывания в лагере входит в стоимость. Детям необходимо будет иметь при себе закрытую спортивную одежду, носки, перчатки, перекус и бутылку воды.

Открытие детского лагеря обусловлено минимальным количеством записавшихся. Его программа и расписание могут быть изменены. При отмене смены по соображениям безопасности оплата будет возвращена полностью.

Запись в детский лагерь по ссылке: https://www.oneice.co.il/hanukka-skating-camp-2023/

При регистрации двух и более детей отправьте электронное письмо на адрес office@oneicegroup.com, чтобы воспользоваться скидкой.

Современный и просторный ледовый дворец OneIce Arena, равных которому нет в Израиле, находится в десяти минутах езды от Нетании, в промышленной зоне Тнувот (10 км к востоку от Нетании, недалеко от Кфар-Йоны, в 5 минутах от перекрестка Бейт Лид и от шоссе № 6). Вход на каток для детей – начиная с 5 лет.

Билеты на каток можно приобрести на сайте https://www.oneice.co.il/ или в кассе OneIce Arena. А на страницах OneIce Arena в Фейсбуке и Инстаграме вы найдете более подробную информацию.

 

Фотографии: OneIce Arena

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

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