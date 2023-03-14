Хоккеисты OneIce Arena с победы стартовали на ЧМ U18 в Исландии

Молодежная сборная Израиля по хоккею (U18) в матче открытия чемпионата мира в III дивизионе группы А одержала волевую победу над командой Турции со счетом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0).

Начало поединка проходило в упорной борьбе, а счет был открыт только во втором периоде. После пропущенного гола израильтяне смогли добавить и в третьей части игры уверенно сломить сопротивление соперника, дважды реализовав большинство.

По 2 очка в матче набрали 17-летние Ник Креймерман (гол + ассист) и Гай Ахаронович (0+2). Также у победителей голами отличились Леон Шульман и Василий Лысов, а на счету Йоэля Шарона и 16-летнего Итая Кернера по одной результативной передаче.

Чемпионат мира в Исландии продлится до 18 марта. Израильтяне также сыграют со сборными Мексики, Люксембурга, Боснии и Герцеговины и хозяевами турнира – исландцами. Команда, которая по итогам чемпионата займет первое место в группе, пойдет на повышение в классе и в следующем сезоне сыграет в II дивизионе чемпионата мира.

В составе израильской молодежки 8 игроков готовились к мировому первенству на базе OneIce Arena.

В ледовом комплексе расположены два катка – площадка стандартов НХЛ и малое поле. Это позволяет в одно время проводить тренировки и соревнования хоккеистов и фигуристов разных возрастов.

OneIce Arena была построена всего три гола назад и призвана продвигать хоккей и фигурное катание в стране. В крупнейшей в Израиле Академии по хоккею с шайбой занимаются более 400 детей разных возрастов и их количество с каждым годом только растет.

Академией фигурного катания, которая тренируется на льду арены, руководит один из основоположников этого вида спорта в Израиле, воспитанник Елены Чайковской, судья международной категории Алекс Зайдман.

Ледовый каток, находящийся в 10 км от Нетании в мошаве Тнувот, давно полюбился израильтянами. Проводить выходные и праздники с семьей на льду арены стало уже доброй традицией. Здесь есть все для яркого и запоминающегося отдыха: прокат коньков, средства поддержки для тех, кто делает на льду первые шаги, позитивная атмосфера, которая дополняется энергичной музыкой, приятная прохлада у льда и комфортная температура для отдыха после катания наверху на трибунах. Не даст вам проголодаться пиццерия, которая располагается между двумя катками и имеет панорамные окна на лед.

Дополнительная информация на сайте проекта – https://www.oneice.co.il/

Фотографии: OneIce Arena

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting