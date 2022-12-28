Новый год на льду в центре мирового уровня OneIce Arena

Верхнее фото: OneIce Arena

OneIce Arena приглашает всех на новогодний праздник на катке! В последний уикенд года посетителей будут ждать второй билет в подарок, разнообразные развлечения и выступления фигуристов из Академии фигурного катания. Приходите в новогодних костюмах!

Новый год для нас все-таки зимний праздник. Не зря мы так любим ездить в Европу в декабре, чтобы увидеть (если повезет) снег и лед и ощутить, как мороз пощипывает нос и румянит щеки. А здесь, в Израиле, нас нет-нет, да и настигнет легкий диссонанс при виде пальм и легко одетых людей за пару дней до Нового года.

Новый ледовый центр OneIce Arena приглашает всех на настоящий зимний праздник на катке в центре Израиля! В последний уикенд 2022 года, 30-31 декабря, центр будет открыт для всех желающих и, помимо моря эмоций и удовольствия от катания на коньках на ледовой арене мирового уровня, предложит множество интересных развлечений и зрелищ.

Прежде всего, в эти дни будет действовать мероприятие 1+1 на покупку входных билетов.

У входа оборудована фотозона с новогодними декорациями, где гости смогут сделать селфи и праздничные фотографии. Аниматор в костюме медвежонка будет веселить посетителей на льду и вокруг него и раздавать шоколадные «монетки».

К услугам посетителей центра уникальный по качеству лед, прокат инвентаря, итальянское кафе с вкуснейшей пиццей и многое другое.

В субботу 31 декабря гостей ждет еще более насыщенная программа: для детей будут делать фигурки из воздушных шаров, фотограф предложит сфотографироваться на магнит на память. В течение дня состоится 3-4 выступления фигуристов из Академии фигурного катания. А самое главное: взрослые и дети смогут принять участие в конкурсе новогодних костюмов, главный приз которого – 5 бесплатных входов на каток!

OneIce Arena – это новый ледовый центр, равного которому нет в Израиле! На его огромной территории расположились 2 катка с уникальным по качеству льдом, трибуна на 1500 зрителей. Ледовая арена мирового уровня отвечает строгим международным стандартам соревнований по фигурному катанию и Американской хоккейной лиги НХЛ. Другой каток используется для тренировок. Арена оснащена передовой мультимедийной системой, оборудованием для телевизионного вещания и комнатами связи.

К услугам посетителей центра итальянское кафе с вкуснейшей пиццей и многое другое.

OneIce Arena расположена в промышленной зоне Тнувот (10 км к востоку от Нетании, недалеко от Кфар-Йоны, в 5 минутах от перекрестка Бейт Лид и от шоссе № 6). Вход на каток – начиная с 5 лет.

Особый режим работы в предновогодний уикенд:

30 декабря с 11:00 до 19:00 (последний вход с 18:00 до 19:00)

31 декабря с 10:00 до 20:00 (последний вход с 19:00 до 20:00)

Дополнительная информация, запись в кружки и детский лагерь, режим работы и покупка билетов – на сайте https://www.oneice.co.il/, а также здесь: https://bit.ly/3Ho8ZYd

Фотографии: OneIce Arena

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting