«О надеждах и других альтернативах»

Заглавная иллюстрация: גלות מטאפיזית 2023 צילום אבי אמסלם

Выставки лауреатов приза Хаима Шиффа в области фигуративно-реалистического искусства в Тель-Авивском музее искусств – одни из моих любимых: они никогда не бывают плохими, точнее, они всегда бывают хорошими. Наша жуткая, смурная и смутная реальность обретает в работах лауреатов очертания фантастические и фантазийные, исторические, литературные, философские, альтернативные. Об исторических альтернативах и идет речь на выставке художницы Неты Либер Шеффер, открывшей 29 марта 2024 года. Нета – лауреат премии Шиффа за 2023 год. По уставу конкурса лауреаты получают выставку и каталог, без объяснений в котором мало что будет понятно на ее удивительных монументальных рисунках-свитках – бумажных полотнищах в пять– шесть–семь метров шириной.

Каждый год я покупаю каталоги выставок лауреатов премии Хаима Шиффа – и самое время напомнить, что когда-то, в 2008-м году, сын Хаима Шиффа – Дуби Шифф – с трудом добился от Тель-Авивского музея согласия на саму идею ежегодной организации выставок фигуративно-реалистического искусства. Тель-Авивский музей искусств поначалу, в течение первых трех лет существования премии, отказывался от выставок фигуративной живописи лауреатов премии фонда Шиффа https://www.dubishiffartcollection.com/. Но сейчас эти выставки – одна из удач музея, и год от года они привлекают все больше посетителей.

Известный меценат Дуби Шифф поставил себе задачу поддерживать реалистическое направление в израильском искусстве и в 2008-м году учредил премию, названную именем его отца Хаима Шиффа (1924-2000). Хаим Шифф занимался гостиничным делом и при этом был страстным коллекционером, увлеченно собиравшим израильское искусство. Он покупал картины множества молодых и не известных на тот момент художников, которые впоследствии стали знаменитыми – и не в последнюю очередь благодаря поддержке таких людей как отец и сын Хаим и Дуби Шифф.

Ежегодно на соискание премии имени Хаима Шиффа представляют свои кандидатуры около 80 художников. Победителю конкурса присуждается стипендия в размере 10,000 долларов. Но гораздо более важная составляющая премии Шиффа – персональная выставка в Тель-Авивском музее искусств. После окончания выставки по условиям фонда часть работ остается в Тель-Авивском музее, часть переходит в художественное собрание Дуби Шиффа.

Вот имена лауреатов премии: Амнон Давид Ар 2008 / Майя Зер 2009 / Эран Решеф 2010 / Орит Акта-Хильдесхайм 2011 / Эльдар Фарбер, Сигаль Цабари 2012 / Давид Нипо 2013 / Леонид Балаклав 2014 / Офер Ротем 2015 / Фатьма Шаран 2016 / Матан Бен-Ханаан 2017 / Самах Шихади 2018 / Тигист Йосеф Рон 2019 / Исраэль Дрор Хемед 2020 / Шира Зельвер 2021 / Рони Тахарлев 2022 / Нета Либер Шеффер 2023.

Коллекцию фонда Шиффа можно посмотреть в тель-авивской гостинице Leonardo Gordon Beach Hotel рядом с мариной – улица Элиэзер Пери, 14.

Выставка «О надеждах и других альтернативах» посвящена перекресткам еврейской истории – примерно с конца 18-го века и до создание государства Израиль в 1948 году. Свитки-повествования Неты Либер Шеффер основаны на глубоких исторических исследованиях и попытках вписаться в современную художественную тенденцию создания альтернативной истории, которая больше занимается «побежденными» чем «победителями». Свои рисованные рассказы о забытых или вне-мэйнстримовых исторических событий и идеях Нета называет «раскопки». Ее огромные графические инсталляции поражают и размерами и силой воображения. На этих гигантских листах не только изображены множество лиц и личностей, но и слышны множество голосов, задающих вопросов: что бы произошло, если бы история пошла другим курсом?

Например курсом иного расселения евреев по миру – – выставке представлен рисунок-географическая карта, на которой отображены различные предложения по еврейскому расселению по всему миру, выдвигавшиеся еще до создания государства. А где карты – там и путешествия, в том числе и морские, и потому на выставке явлена рисованная флотилия лодок, сидящие в которых фигуры символизируют идеи и верования, которые не стали доминантными в еврейской истории. Так что почему бы не нарисовать представителей Ханаанского движения, основанного в 1939 году и представителей движения и БУНДА, почему бы не отразить от идей левантинизма Жаклин Коханофф и утопические воззрения и видение Герцля? Полуразрушенные лодки в пустынном пространстве плывут к горизонту – к идеологическому, социальному и духовному горизонту, отражая голоса прошлого в современной реальности. Смешно? Немного. И еще – талантливо и очень познавательно.

Историческая подоплека выставки изложена в каталоге – прочитаете и многое станет понятнее. Кстати, текст в каталоге напоминает известную, но не часто вспоминаемую историю о том, что первая попытка создать политическую территорию для евреев состоялась в 1825 году. Мордехай Мануэль Ноах, американский журналист и – как и Герцль – драматург, приобрел треть острова Гранд-Айленд возле Ниагарского водопада недалеко от города Буффало в штате Нью-Йорк с целью создания страны под названием «Арарат», которая стала бы частью США. На церемонии закладки краеугольного камня он объявил, что делает ставку на создание дома для еврейского народа, и назначил себя судьей Израиля. Евреи во всем мире проект проигнорировали и он потерпел провальный крах. Краеугольный камень Арарата находится на острове и по сей день.

В 1928 году на юго-востоке СССР была создана Еврейская автономная область со столицей в Биробиджане. В район приехали (по своей воле и не по своей) многие евреи из разных уголков мира, в том числе из Земли Израиля. Еврейские школы, газеты на идиш, часть улицы носили названия на иврите – но о Биробиджане в каталоге явно не всё сказано.

И т. д. и т .д.

Выставка Неты Либер Шеффер «О надеждах и других альтернативах» в Тель-Авивском музее искусств продлится до 24 октября 2024 года.

Куратор: Анат Данон Сиван. Ассистент куратора: Наама Бар-Ор

Сайт художницы – https://www.nettaliebersheffer.com/

Сайт выставки https://www.tamuseum.org.il/he/exhibition/netta-lieber-sheffer-shattered-hopes-and-roads-not-taken

Маша Хинич. Иллюстрации предоставлены пресс–отделом Тель–Авивского музея искусств