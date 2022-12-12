OneIce Arena – ледовый центр мирового уровня в Израиле

В дни ханульных каникул, до которых осталось совсем немного, в ледовом центре откроется детский лагерь с уроками катания на коньках, где школьники смогут познакомиться с миром фигурного катания и хоккея. Он предназначен для мальчиков и девочек 7-12 лет, как новичков, так и тех, кто уже имеет базовые навыки. С детьми будут работать профессиональные тренеры с международным опытом, а необходимое снаряжение – коньки и шлемы – им предоставят без дополнительной платы.

Помимо этого, в период праздника Ханука OneIce Arena приглашает абсолютно всех получить море эмоций и удовольствия, катаясь на коньках на ледовой арене мирового уровня. Тем более, что в эти дни посетителей будут ждать второй билет в подарок и бесплатное угощение – суфгания с кофе или какао.

А знаете ли вы, что теперь израильтянам не нужно ехать за границу, чтобы покататься на коньках на ледовой арене мирового уровня?

OneIce Arena – это новый ледовый центр, равного которому нет в Израиле! Он находится в месте, куда легко добраться из любого района страны – между шоссе №4 и №6, недалеко от Нетании и Кфар-Йоны. На его огромной территории расположились 2 катка с уникальным по качеству льдом, трибуна на 1500 зрителей, специализированный магазин по продаже конькобежного и хоккейного инвентаря, раздевалки для спортсменов и судей, тренажерные залы и тренировочная студия. Ледовая арена мирового уровня отвечает строгим международным стандартам соревнований по фигурному катанию и Американской хоккейной лиги НХЛ. Другой каток используется для тренировок. Арена оснащена передовой мультимедийной системой, оборудованием для телевизионного вещания и комнатами связи.

К услугам посетителей центра итальянское кафе с вкуснейшей пиццей и многое другое. Несколько раз в день на арене проходят выступления профессиональных фигуристов.

Это потрясающее сооружение было построено с целью продвижения ледовых видов спорта и повышения популярности зимних олимпийских видов спорта в Израиле. OneIce Arena стала настоящим домом для Академии хоккея с шайбой – крупнейшей и наиболее профессиональной в стране школы хоккея для всех возрастных групп. И для Академии фигурного катания, которой руководит Алекс Зайдман — один из основоположников этого вида спорта в Израиле, воспитанник легендарной Елены Чайковской и судья международной категории по фигурному катанию.

А кроме того, самый современный ледовый центр в Израиле приглашает всех желающих научиться кататься на коньках, отточить свои навыки и просто зарядиться бодростью и хорошим настроением.

Здесь есть кружки для взрослых и детей, занятия в которых ведут лучшие тренеры страны: обучение катанию на коньках для детей с подготовительной группы детского сада до 9 класса, хоккей с шайбой и фигурное катание для детей и взрослых, курсы фигурного катания продвинутого уровня, театр на льду и многое другое.

Лучшие спортсмены-фигуристы могут быть зачислены в сборную команду академии, которая постоянно участвует в национальных и международных соревнованиях.

Если вы давно мечтали научиться легко скользить по льду на коньках или улучшить свою технику – OneIce Arena самое подходящее для этого место. А во время праздников и каникул центр проводит особые мероприятия для детей и всей семьи.

В дни ханульных каникул, до которых осталось совсем немного, в ледовом центре откроется детский лагерь с уроками катания на коньках, где школьники смогут познакомиться с миром фигурного катания и хоккея. Он предназначен для мальчиков и девочек 7-12 лет, как новичков, так и тех, кто уже имеет базовые навыки. С детьми будут работать профессиональные тренеры с международным опытом, а необходимое снаряжение – коньки и шлемы – им предоставят без дополнительной платы.

Помимо этого, в период праздника Ханука OneIce Arena приглашает абсолютно всех получить море эмоций и удовольствия, катаясь на коньках на ледовой арене мирового уровня. Тем более, что в эти дни посетителей будут ждать второй билет в подарок и бесплатное угощение – суфгания с кофе или какао.

И круглый год OneIce Arena открыта для празднования дней рождения, мальчишников, годовщин и других событий. Чтобы сделать торжество незабываемым, здесь есть гостевая комната, которая будет украшена специально для вас, мкльтимедийная и звуковая системы, базовый и VIP пакеты услуг, которые могут быть дополнительно расширены по вашему желанию.

OneIce Arena расположена в промышленной зоне Тнувот (10 км к востоку от Нетании, недалеко от Кфар-Йоны, в 5 минутах от перекрестка Бейт Лид и от шоссе № 6). Центр открыт в пятницу и субботу. Вход на каток – начиная с 5 лет.

В обычное время центр открыт для массового катания в пятницу и субботу с 11:00 до 20:00 (последний вход с 19:00 до 20:00)

Особый режим работы в дни праздника Ханука:

20 декабря с 11:00 до 20:00 (последний вход с 19:00 до 20:00)

21 декабря с 11:00 до 20:00 (последний вход с 19:00 до 20:00)

22 декабря с 11:00 до 20:00 (последний вход с 19:00 до 20:00)

23 декабря с 11.00 до 19.00 (последний вход с 18.00 до 19.00)

24 декабря с 10.00 до 20.00 (последний вход с 19:00 до 20:00)

25 декабря с 11:00 до 20:00 (последний вход с 19:00 до 20:00)

26 декабря с 11:00 до 20:00 (последний вход с 19:00 до 20:00)

Дополнительная информация, запись в кружки и детский лагерь, режим работы и покупка билетов – на сайте https://www.oneice.co.il/, а также здесь: https://bit.ly/3Ho8ZYd



Фотографии: OneIce Arena

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting