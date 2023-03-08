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OneIce Arena отмечает 8 марта: мероприятие 1+1 в течение месяца

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Если вы скучаете по катанию на льду, то вам – на каток OneIce Arena. OneIce Arena – это новый просторный ледовый дворец недалеко от Нетании, который не только предоставляет возможность заниматься фигурным катанием или хоккеем, но и с удовольствием отмечает праздники.  На этот раз в честь Международного женского дня, ледовая арена радует прекрасным дамам и объявляет о мероприятии 1+1, которое будет проходить в течение всего месяца. Уже сегодня каждая женщина может купить билет на каток и получить еще один в подарок.

Кроме праздничной льготы OneIce Arena также подготовил специальные сюрпризы для фигуристок в конце каждой недели марта и готов принять всех желающих, чтобы отметить этот особенный день.

Фото: OneIce Arena

OneIce Arena это не только место для катания на льду, это настоящий ледовый центр, равного которому нет в Израиле! Он расположен на огромной территории, где находятся два катка с уникальным по качеству льдом, трибуна на 1500 зрителей и комнаты связи. Эта ледовая арена мирового уровня соответствует строгим международным стандартам соревнований по фигурному катанию и Американской хоккейной лиги НХЛ. Второй каток используется для тренировок. Арена также оснащена передовой мультимедийной системой и оборудованием для телевизионного вещания.

Фото: OneIce Arena

В OneIce Arena есть итальянское кафе, где можно попробовать вкуснейшую пиццу и многое другое.

Для тех, кто хочет научиться кататься на льду, здесь есть кружки и детский лагерь. Вход на каток разрешен для детей, начиная с 5 лет.

Не упустите возможность побывать на этой уникальной ледовой арене и попробовать себя на льду.

Фото: OneIce Arena

Льгота 1+1 предназначена для прекрасных дам и действительна до 31 марта 2023.

Билеты можно приобрести на сайте https://www.oneice.co.il/ или в кассе OneIce Arena.

Не забудьте также посетить страницы OneIce Arena в Фейсбуке и Инстаграме, чтобы получить более подробную информацию.

 

Отметим, что льготные билеты предназначены только для одноразового входа на лёд.

Особый режим работы в праздничные дни:

6 – 8 марта с 11:00 до 19:00 (последний вход с 18:00 до 19:00)


Часы работы на выходных в течение всего года:
Пятница с 11 до 18 (последний вход с 17:00 до 18:00)
Суббота  с 10 до 19 (последний вход с 18:00 до 19:00)

OneIce Arena расположена в промышленной зоне Тнувот (10 км к востоку от Нетании, недалеко от Кфар-Йоны, в 5 минутах от перекрестка Бейт Лид и от шоссе № 6). Вход на каток – начиная с 5 лет. 

Дополнительная информация, запись в кружки и детский лагерь, режим работы и покупка билетов – на сайте https://www.oneice.co.il/. 

Фотографии: OneIce Arena

 

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

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