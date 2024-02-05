Израильская камерная опера представляет комическую оперу Гаэтано Доницетти «Рита: двое мужчин и одна женщина»

Легкая чарующая музыка, юмор и интриги, любовь и «возвращение с того света» – все это есть в новой постановке Израильской камерной оперы, театра со свежим взглядом на классику и пост-модерн.

«Рита: двое мужчин и одна женщина» — одна из самых исполняемых опер Гаэтано Доницетти. Композитор написал её в 1841 году, но впервые она была поставлена лишь в 1860-м, через 12 лет после смерти Доницетти, в парижской «Опера комик» — том самом театре, где когда-то отвергли это произведение.

Гаэтано Доницетти создал 70 опер и среди них – эту изящную комическую пьесу в одном действии, состоящую из музыкальных номеров и разговорных диалогов, на сочинение которой у композитора ушло всего 8 дней. Он также сам перевел французское либретто, написанное Гюставом Ваэзом, на итальянский язык, когда готовился к постановке оперы в Неаполе, поэтому у «Риты» есть два варианта, из которых режиссер Виталий Фридлянд выбрал итальянский.

В версии Камерной оперы исполнители играют в современных нарядах, и актер Томер Шарон в промежутках между вокальными фрагментами комментирует действие на иврите, благодаря чему зрители практически не нуждаются в переводе и могут полностью отдаться музыке и эмоциям.

Герой Томера Шарона – турист, приезжающий в крошечный отель в Италии, которым управляет Рита (Тали Кецеф), деспотичная и сварливая жена тихого неудачника Беппо (Антон Тротуш). Жизнь супругов внезапно превращается в хаос из-за неожиданного приезда Гаспара (Шахаф Регев), первого мужа Риты, которого все считали утонувшим.

Гаспар, со своей стороны, уверен, что Рита погибла во время пожара, он и приехал лишь затем, чтобы получить свидетельство о её смерти и жениться на своей новой невесте.

Когда Беппо и Гаспар встречаются друг с другом, Беппо задумывает сбежать от регулярно поколачивающей его жены. Двое мужчин договариваются о состязании, победитель которого останется с неуправляемой Ритой.

«В эти трудные дни я хотел предложить зрителям нашей страны жизнерадостную оперу, которая будет близка и понятна каждому, – говорит режиссер Виталий Фридлянд. – Я выбрал эту пьесу, которая минувшим летом была представлена​​ в Ашдоде владельцам абонементов в наш театр и имела большой успех.

В этой «опере-буффа» присутствуют персонажи жанра комедии дель арте, что делает её почти клоунским представлением. По языку тел певцов на сцене можно понять их намерения, а с добавлением комментариев на иврите необходимость в субтитрах полностью отпадает».

«Рита – женщина и двое мужчин» – это легкое и зрелищное произведение, которое будет интересно и понятно даже зрителям, не привыкшим смотреть классическую оперу.

В постановке участвуют актер Томер Шарон, солисты Тали Кецеф/Мария Мел (сопрано), Антон Тротуш (тенор), Шахаф Регев (баритон) и оркестр Израильской камерной оперы.

Дирижер: Ваг Папян. Zarzevsky productions.



Представления пройдут по всей стране начиная с 26 февраля:

26 февраля, понедельник, 21:00 – Кармиэль, Гейхал а-тарбут

2 марта, на исходе субботы, 21:00 – Эмек Изреэль, зал «Ифат»

4 марта, понедельник, 21:00 – Хевель Модиин, Аэропорт-сити, Гейхал а-тарбут

7 марта, четверг, в 21:00 – Тель-Авив, Гейхал а-тарбут

Покупка билетов в «Ивентим» по телефону: *9066 или в «Браво»: *3221 или здесь: https://bit.ly/3SiHnaR

Посмотреть видео:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=v5zraLcM6vE&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2F&embeds_referring_origin=https%3A%2F%2Fmail.google.com&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo

Фотографии и видео оперной постановки: Michael Edri

Фото оркестра: Boris Shahnoviсh