НЕМНОГО БОРДО И ИТАЛЬЯНСКАЯ ДЕРЕВНЯ СТАНОВИТСЯ ИЗРАИЛЬСКИМ КИБУЦЕМ!

Главным героем комической оперы Доницетти «Любовный напиток» (L’elisir d’amore,) восстановленной на сцене Израильской Оперы, стал режиссер Омри Ницан. С момента своего первого представления в 1997 году назад этот спектакль выдержал испытание временем, о чем свидетельствуют его танцующие подсолнухи, яркое желтое поле которых так оттеняет нынешние серые дни. Знаменитый розовый кадиллак-кабриолет (настоящий, автомобиль отремонтировали к нынешней постановке) также выкатился на сцену из прежних постановок «Любовного напитка», веселье росло крещендо, хор оперы был – как всегда – прекрасен, Адина превращена в секретаря кибуца 1940-х, а сама обновленная режиссером Ширит Ли Вайс постановка избежала фарса и сентиментальности, сохранив «кибуцную» ностальгию (кибуц вместо итальянской деревни – как то задумывалось в свое время, был символом «жизнеутверждающего общества», но символы меняются), еще не вырубленный оранжевый пардес, отличное настроение (заметили – желтое, оранжевое, розовое, блестящее?) , оригинальные идеи и то, что всю историю не стоит воспринимать слишком серьезно, ведь Неморино выпил немало эликсира любви – бордо, которое так легко опьяняет.

Сюжет же этой оперы бельканто Доницетти, идеального сочетания комедии и романтических чувств, на либретто Феличе Романи всем известен: мальчик любит девочку, девочка совсем не уверена в мальчике, шарлатан со своим «волшебным эликсиром» появляется ровно тогда, когда он и должен появиться, деревенская (простите, кибуцная ) толпа счастлива, счастливы и герои. Занавес опускается.. Как хорошо, что Опера открыла сезон именно этой постановкой – легкой и игривой как само божоле, молодое вино, ну или как бордо – будем более точны.

«Любовный напиток» Гаэтано Доницетти – это шутки, красивые мелодии, романтика и два с половиной часа удовольствия. И еще это история о настоящей любви, деньгах, эгоизме, неуверенности в себе, принятии желаемого за действительное и шарлатанстве, классическое соперничество между человеком со скромными средствами и человеком со статусом и признанием. И, в довершение всего, у этой оперы счастливый конец!

Есть в жизни как печаль, так и радость – об этом опера, будем надеяться, что радость к нам вскоре придет не только на сцене.

Подробности о постановке – https://www.israelculture.info/lyubovnyj-napitok-gaetano-donicetti-otkryvaet-sezon-v-izrailskoj-opere/

Маша Хинич

ОПЕРА, КАК ГЛОТОК ВОЛШЕБНОГО ЭЛИКСИРА

К празднику во время войны многие относятся с предубеждением. Нет, это не пир во время чумы, это очередное открытие сезона в воюющей стране, которая даже не сомневается в своей победе. Эль-Аль должен летать, а в Опере на премьере быть аншлаг. Уж если во время Блокады в Ленинграде работала оперетта…

И вот эту хронику с премьеры я бы транслировал на Иран, Ливан и Газу.

Мои друзья, живущие в Одессе, сейчас не ходят Оперу, потому что у Одесского оперного толком нет бомбоубежища. Но мы после войны и их победы и туда доберемся.

Итак, с 7 по 18 ноября «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти. Опера входит в топ 20 всемирных и 10-ти представлений, идущих у себя на родине.

Постановка – Ширит Ли Вайс, дирижёр – Идо Арад.

Это дань уважения Ширит Ли Вайс культовому спектаклю выдающегося израильского театрального режиссёра Омри Ницана. «Любовный напиток» стал первой оперой, которую Ницан и одной из первых постановок, показанной в новом тогда здании Израильской Оперы.

«Любовный напиток» Гаэтано Доницетти ставится в Израильской Опере уже в четвертый раз. Омри Ницан в первой постановке пересадил итальянские деревенские ростки на кибуцную почву с реалиями в виде полей подсолнухов, тракторов и холщовых панам вместо миланских шляпок.

А персонажи комедии дель’арте везде одинаковы:

Простоватый социофоб Неморино, нищий и вольный хлебопашец.

Страстная, капризная и независимая арендаторша Адина. Колкая насмешливая, она видит себя Изольдой, готовой выпить любовное зелье ради своего единственного Тристана. Кстати, она в израильской версии на вершине здешнего социума – секретарь киббуца. От нее все зависят.

Начальник сельского гарнизона сержант Белькоре – эдакий влюбчивый поручик Ржевский.

Шарлатан Дулькамара, торгующий приворотным элексиром. Он со своей комической супругой въезжает на розовом кабриолете, том самом отремонтированном, из прежних постановок. Автомобиль мечты, волшебная карета.

Девушка Джанетта, подруга Адины, мечтающая устроить свою судьбу.

Киббуцники-пейзане.

Опера комическая и развивается по своим гротескным законам. Неморино покупает волшебный напиток (а это бутылка ординарного бордо) и выдувает его сам. С гонором куражится над Адиной и насмешливо ей отвечает. Она язвлена и решает отомстить, выйдя замуж за бравого сержанта. Одумавшись, наш простак мечтает повторить эксперимент с эликсиром, но денег нет, и он решает уйти по контракту в армию. Сцена вербовки одна из самых комичных. Кстати, «Любовный напиток» очень популярен в российских оперных театрах. Вот эту линию участия в СВО я бы от греха переписал и заменил бордо на боярышник. Подсолнухи на сцене сильно напоминают украинский пейзаж…Ой, опять меня понесло.

Вдобавок, шансы Неморино растут: не в шутку занемог его дядя самых честных правил. Теперь он завидный жених для всей деревни и Джанетта во всеоружии.

Но все заканчивается хорошо, Адина выкупает расписку Неморино, наступает долгожданный хэппи-энд. (В российской версии я бы добавил персонаж вороватого военкома).

Все весело, динамично, очень профессионально и смотрится на одном дыхании. Много юмора, превосходные голоса, давно любимые арии. Чего стоит одна ария Неморино «Una furtiva lagrima» («Слезы любимой видел я»), исполнявшаяся лучшими тенорами мира – Энрико Карузо, Марио Ланца, Альфредо Краузом, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хуан Диего Флоресом. Будете петь всю дорогу до дома.

Леонид Луцкий

ЛЕГКО, АРТИСТИЧНО И ТЕМПЕРАМЕНТНО

Какая нарядной, разноцветной и живописной задумал в 1997 году Омри Ницан постановку оперы “Любовный напиток” Гаэтано Доницетти. Задумал и осуществил. Причём, так успешно, что она стала, можно сказать, культовой и возвращалась в разные годы на сцену нашей Оперы практически в неизменённой версии. В этот же раз режиссер Ширит Ли Вайс сделала оммаж, сохранив оригинальные декорации – радостного, праздничного многоцветья, заполняющего всю сцену – жёлтые подсолнухи, зелёная листва деревьев, оранжевые апельсины, красные яблоки, розовый автомобиль. Этот фон, эта буйная палитра становится важнейшей составляющей сценического впечатления от постановки.

Сохранено также место действия – условный израильский киббуц с одетыми в светлые одежды весёлыми и работящими жителями, не чуждыми любви посплетничать, наивно верящими рекламе заезжего лекаря-шарлатана и с пристрастием следящими за романтическими перепетиями отношений киббуцной секретарши Адины и милого простодушного киббуцника Неморино.

Сохранился также знаменитый розовый кадиллак дотторе Дулькамары, победно выезжающий на сцену и становящийся одним из ключевых элементов действа.

В постановку внесены некоторые изменения, добавлены хореографические элементы, расширена сквозная роль пары -девочки и мальчика, играющих Адину и Неморино в детстве. Добавлено комизма в образы (одежда, пластика) солдат и их командира Белькоре.

Наш замечательный хор в этой опере, как всегда, на высоте. Легко, артистично и темпераментно играют и поют.

Замечательные наши певицы Яэль Левита в роли Адины и Анат Чарны в роли Джанетты были превосходны. Порадовал и Одед Райх в роли лекаря Дулькамары.

Вчера состоялась премьера.

Опера будет идти до 18 ноября.

Ольга Гольдин

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«Любовный напиток» Гаэтано Доницетти открывает сезон в Израильской Опере

Популярная и любимая опера Доницетти «Любовный напиток» открывает новый сезон в Израильской Опере. Постановка – Ширит Ли Вайс, дирижёр – Идо Арад. «Любовный напиток», который будет представлен в Оперном театре Тель-Авива с 7 по 18 ноября, является данью уважения оперного режиссёра Ширит Ли Вайс культовому спектаклю выдающегося израильского театрального режиссёра Омри Ницана.

«Любовный напиток» стал первой оперой, которую поставил Омри Ницан и одной из первых постановок, показанной в новом тогда здании Израильской Оперы. Мало того, что эта постановка завоевала похвалы критиков и симпатию публики: этот спектакль был в свое время приглашен и на оперный фестиваль Савонлинна в Финляндии и в Deutsche Opera в Берлине.

Дирижер постановки «Любовный напиток», которая откроет новый сезон Израильской Оперы – израильский дирижер Идо Арад, для которого нынешняя постановка станет дебютом в Израильской Опере.

Идо Арад родился во Флориде и вырос в Тель-Авиве. Он изучал классическую гитару в Высшей музыкальной школе Роберта Шумана в Дюссельдорфе и дирижирование в Университете искусств в Берлине. В сезоне 2019-20 годов он дебютировал в Зальцбургском Государственном театре. С 2016 по 2018 год Идо Арад занимал должность капельмейстера и помощника генерального музыкального директора в Немецкой опере в Берлине. До своего пребывания в Берлине Идо Арад занимал постоянные должности в Центрально-Саксонском театре Фрайберга и Городском театре Бремерхафена, где был первым капельмейстером и заместителем генерального директора.

Манеру работы Идо Арада отличает ясность интерпретации, техническая точность и завораживающая энергия его музыкального исполнения. В оперном репертуаре Идо Арада – «Кармен» Бизе, «Свадьба Фигаро» и «Волшебная флейта» Моцарта, «Севильский цирюльник» Россини , «Саломея» Штрауса, «Маскарад», «Дон Карлос» и «Травиата» Верди , «Гугеноты» Мейербера, «Оберон» (Вебера и другие. Идо Арад сотрудничает с оперными театрами Вены, Берлина, Дрездена, Фрайбурга, Мюнстера, Дессау, Регенсбурга и другими. Он также дирижировал симфоническими оркестрами в Зальцбурге, Палермо, Болонье, Бухаресте, Берлине, Клагенфурте, Израиле и т.д.

«Любовный напиток» Гаэтано Доницетти ставится в Израильской Опере уже в четвертый раз: впервые этот спектакль Омри Ницана, пересадившего итальянские деревенские ростки на кибуцную почву с реалиями в виде полей подсолнухов, тракторов и холщовых панам вместо миланских шляпок, был представлен в Опере в 1997-м году, затем – в 2005-м, и еще раз – в 2015-м. Пейзаж все эти годы и разы остался средиземноморским, как то и задумывали Доницетти и его либреттист, создавшие в 1832-м году всего за две недели это веселую комическую историю, вновь показываемую в Израильской Опере.

Говоря в свое время об этой постановке, Ницан пояснял, что параллельно истории любви Адины и Неморино в опере есть еще один пласт, пропитанный персонажами, возникшими под влиянием мира комедии дель’арте. Он описывал переживания Адины и Неморино в течение суток без сна, как своего рода «сон в летнюю ночь, в котором нет фей, играющих с судьбой, а есть персонажи, которые учатся контролировать свои эмоции и оставаться самими собой».

Режиссер Ширит Ли Вайс говорит: «Я помню, как впервые слушала «Любовный напиток» Омри Ницана более двадцати лет назад. Ища связь между универсальным оперным жанром и произведением, привязанным к определенной географической точке, я задумалась о той связи, которую Омри Ницан создал между столь популярной и любимой итальянской оперой и пейзажами нашего детства, пейзажами Земли Израиля.

Я прикрываю глаза и вспоминаю ту постановку, ее знаменитые подсолнухи и возвращаюсь в кибуц, к солнцу, к своей личной оперной ностальгии, ко всей своей любви к опере».

«Любовный напиток» – это комическая опера в двух действиях композитора Гаэтано Доницетти на либретто Феличе Романи, созданного на основе либретто французского драматурга Эжена Скриба (позаимствовавшего в свою очередь сюжет легенды о волшебном любовном зелье в поэме Готфрида Страсбургского «Тристан и Изольда»), написанного первоначально для оперы Даниэля Обера «Любовное зелье», по мотивам которой и написана опера Доницетти, созданная в неожиданной пародийной трактовке. Этой опере с самого начала сопутствовал успех, ее часто и охотно ставят по всему миру по сей день.

Премьера оперы «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти под оригинальным итальянским названием «L’elisir d’amore» состоялась 12 мая 1832 года в миланском оперном театре «Teatro della Cannobianna» («Театро делла Каноббиана»). Позже Доницетти написал две слегка измененные версии «Любовного напитка» – эволюции оперы-буффа, ставшей одной из самых популярных и повсеместно исполняемых его опер, в которой много юмора и при этом есть и элементы драмы, когда комические персонажи демонстрируют сильные серьезные чувства. А помимо чувств в опере есть знаменитые арии, самая знаменитая из которых – ария Неморино «Una furtiva lagrima» («Слезы любимой видел я»), исполнявшаяся лучшими тенорами мира – Энрико Карузо, Марио Ланца, Альфредо Краузом, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хуан Диего Флоресом.

«Любовный напиток» – веселая история о богатой крестьянке Адине, которая кружит голову простодушному воздыхателю Неморино, используя для этого заезжего галантного солдафона, сержанта Белькоре. Бродячий лекарь-шарлатан Дулькамара продает влюбленному «привораживающее зелье», которое позволяет разрешить все проблемы. Несмотря на спешку композитора, опера получилась замечательная: легкий, занимательный и остроумный сюжет и столь же легкие и изящные мелодии. А фабула «Любовного напитка» с такой же легкостью переносится куда угодно и когда угодно: ведь чувства героев оперы Доницетти присущи всем и везде – симпатии, кокетство, соперничество, ревность.

Доницетти выдавал оперы буквально десятками. Согласно подсчетам биографов композитора, всего их было семьдесят, а «Любовный напиток» – сороковая по счету. Композитору было всего тридцать четыре года, когда он написал ее. Одно из писем Доницетти дает представление о том, насколько быстро он работал. Адресуясь к своему либреттисту Феличе Романи, он писал: «Я должен написать оперу за две недели. Вам на вашу работу я даю неделю. Но имейте в виду: у нас есть немка примадонна, тенор, который заикается, буффо с голосом, как у козла, и никудышный французский бас. При всем этом вы можете себя прославить». Опера имела такой радушный прием, который удивил самого Доницетти, не предполагавшего, что он за две недели сочинил шедевр. Эта опера по сей день считается одной из вершин творчества Доницетти, и она продолжает пленять слушателей вот уже более 180 лет. Омри Ницан предложил свою интерпретацию сюжета – романтическую и гротескную – возможно более серьезную и менее легкомысленную, создав комедию дель’арте на фоне пасторальных пейзажей Эрец-Исраэль 1930-х годов.

Гаэтано Доницетти. «Любовный напиток».

8 ноября, пятница, 13:00

10 ноября, воскресенье а, 20:00

11 ноября, понедельник 20:00

13 ноября, среда, 18:00

14 ноября, четверг, 20:00

15 ноября, пятница, 13:00

16 ноября, суббота, 20:00

18 ноября, понедельник, 18:00

Солисты спектакля – солисты Израильской оперы и зарубежные солистами: сопрано Яэль Левита (Израиль) и Шира Печорник (Израиль) в партии Адины, тенора Марио Рохас (Мексика) и Гранит Муслиу (Сербия) в роли молодого крестьянина Неморино, баритоны Одед Райх (Израиль) и Михаэль Шварц (Израиль) в роли сержанта Белькоре, бас-баритоны Кристиан Сенн и Марсель Бакони (Венгрия) в роли лекаря Дулькамара, меццо-сопрано Анат Чарны и Тамара Навот (крестьянка Джанетта) и сопрано Шакед Струль (г-жа Дулькамара)

Хор Израильской Оперы под управлением Итая Берковича и оркестр Оперы – Симфонический оркестр Ришон ле-Циона.

Билеты в кассе Израильской Оперы по телефону 03-6927777 или в кассе “Браво”: http://bit.ly/4hCp0t2

Исполнение на итальянском языке. Титры на иврите и на английском.

Израильская Опера, Тель-Авив (ул. Шауль а-Мелех 19)

Фото – © Йосси Цвекер

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting