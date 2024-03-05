Опера на воде

Казалось бы, чем меня еще может удивить Израильская опера? За десятки лет любви и преданности ей? Но вот же удивляет – почти всякий раз. Новая постановка Стефано Пода волшебной оперы «Русалка» Антонина Дворжака не может не привести в восторг. Кстати, когда вы видите это имя в списке режиссера-постановщика, не думайте – идите. Вы не будете разочарованы.

После увертюры, когда поднялся занавес, зал не мог сдержать стон восторга от удивления. Сцена неожиданно предстала водной гладью пруда, в котором плескались русалки (и русалы), брызги достигали оркестра и казалось, мы не в театре, а в кино, и смотрим какой-то великолепно снятый и совсем не копеечный шедевр. Безудержная фантазия Стефано Пода, который был одновременно не только режиссером, но и автором костюмов, сценографом, хореографам и художником по свету.