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Впечатления

Опера на воде

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Казалось бы, чем меня еще может удивить Израильская опера? За десятки лет любви и преданности ей? Но вот же удивляет – почти всякий раз. Новая постановка Стефано Пода волшебной оперы «Русалка» Антонина Дворжака не может не привести в восторг. Кстати, когда вы видите это имя в списке режиссера-постановщика, не думайте – идите. Вы не будете разочарованы.

Фото Йоси Цвеккер

После увертюры, когда поднялся занавес, зал не мог сдержать стон восторга от удивления. Сцена неожиданно предстала водной гладью пруда, в котором плескались русалки (и русалы), брызги достигали оркестра и казалось, мы не в театре, а в кино, и смотрим какой-то великолепно снятый и совсем не копеечный шедевр. Безудержная фантазия Стефано Пода, который был одновременно не только режиссером, но и автором костюмов, сценографом, хореографам и художником по свету.

Фото Йоси Цвеккер

Давно уже Израильская Опера ставит перед певцами задачи не только петь, но и качественно играть. В этот раз Пода поставил сверх задачи: играть и петь, выныривая из воды. Это было потрясающе! Я не знаю, как можно было с этим справится. Зал упивался этой ошеломляющей картиной: залитая водой сцена, спускающиеся с потолка огромные ладони, сложенные в мольбе, луна, похожая на беременное чрево с плодом, русалки, танцующие в воде, завораживающий праздник нимф и разлетающиеся брызги!

Фото Йоси Цвеккер

Второе действие было не менее эстетским: дворец принца, удивительные наряды придворных, отдаленно напоминающие карты в «Алисе», эффектные белые парики и не менее эффектные гримасы. Стены это футуристического дворца были из черных панелей, похожими на электрические цепи.

Фото Йоси Цвеккер

Честно говоря, из опер «Русалка» я был больше знаком с одноименной оперой Даргомыжского. Но и музыка Дворжака произвела самое великолепное впечатление.

Фото Йоси Цвеккер

Русалка, как в знаменитой сказке Андерсена, мечтает вырваться из своего мира и стать человеком, обрести бессмертную душу. Она приносит в жертву во имя другой жизни и любви свой голос и отказывается от родной водной стихии. Но Русалка и Принц – представители разных миров, их союз заведомо невозможен. Пожертвовав всем ради любви, Русалка становится чужой в обоих мирах («Я не могу умереть и не могу жить»). Эта ария звучит в исполнении потрясающей Аллы Васильвицкой. Давно ее не было. Ее поклонники очень скучали, и Алла компенсировала долгий перерыв удивительным своим вокалом, и не менее впечатляющей игрой. Хороши были и принц – Алексей Долгов, и прописавшийся у нас в Израиле Юнуц Паску, но хотелось смотреть только на Аллу.

Фото Йоси Цвеккер

Спасибо, Опера, за новый ошеломляющий дар!

Впечатлениями поделился Вадим Малев.

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Итак,
Антонин Дворжак. Русалка
Либретто – Ярослав Квапил
Хор Израильской Оперы под руководством Итая Берковича.
Оркестр Оперы – Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона
Дирижер – маэстро Дан Эттингер.
В опере «Русалка» принимают участие Алла Василевицкая и Ани Йоренц (Русалка), Адриан Крамер и Алексей Долгов (Принц), Эдна Прочник (Баба-Яга – Колдунья), Юнуц Паску и Максим Кузьмин-Караваев (Водяной), Ясмин Леви-Эллентак (Иноземная княжна), Рона Шира и Тамара Навот (Кухарка), Шакед Струл (Первая нимфа), Эфрат Брам а-Коэн (Вторая нимфа), Шай Блох (Третья нимфа) и Одед Райх (Ловчий и Лесник).
При участии танцоров ансамбля Vertigo Dance Company и их зарубежных коллег.
С 3 по 15 марта 2024 года в Оперном театре Тель-Авива имени Шломо Лахата (бульвар Шауль а-Мелех 19, Тель-Авив).
Вторник | 05.03.2024 | 20:00
Четверг | 07.03.2024 | 20:00
Пятница |08.03.2024 |13:00
Суббота | 09.02.2024 | 20:00
Вторник |12.03.2024| 18:00
Среда | 13.03.2024 | 20:00
Пятница | 15.03.2024 | 13:00
Ко-продукция Израильской Оперы и Opéra national du Capitole в Тулузе
Заказ билетов – в кассе Израильской Оперы по телефону 03-6927777, на сайте: https://bit.ly/3HJJsaE или в «Браво» здесь: https://bit.ly/47Vc8s7
Фото Йоси Цвеккер
Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR&Consulting
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