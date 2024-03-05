Опера на воде

Казалось бы, чем меня еще может удивить Израильская опера? За десятки лет любви и преданности ей? Но вот же удивляет – почти всякий раз. Новая постановка Стефано Пода волшебной оперы «Русалка» Антонина Дворжака не может не привести в восторг. Кстати, когда вы видите это имя в списке режиссера-постановщика, не думайте – идите. Вы не будете разочарованы.
После увертюры, когда поднялся занавес, зал не мог сдержать стон восторга от удивления. Сцена неожиданно предстала водной гладью пруда, в котором плескались русалки (и русалы), брызги достигали оркестра и казалось, мы не в театре, а в кино, и смотрим какой-то великолепно снятый и совсем не копеечный шедевр. Безудержная фантазия Стефано Пода, который был одновременно не только режиссером, но и автором костюмов, сценографом, хореографам и художником по свету.
Давно уже Израильская Опера ставит перед певцами задачи не только петь, но и качественно играть. В этот раз Пода поставил сверх задачи: играть и петь, выныривая из воды. Это было потрясающе! Я не знаю, как можно было с этим справится. Зал упивался этой ошеломляющей картиной: залитая водой сцена, спускающиеся с потолка огромные ладони, сложенные в мольбе, луна, похожая на беременное чрево с плодом, русалки, танцующие в воде, завораживающий праздник нимф и разлетающиеся брызги!
Второе действие было не менее эстетским: дворец принца, удивительные наряды придворных, отдаленно напоминающие карты в «Алисе», эффектные белые парики и не менее эффектные гримасы. Стены это футуристического дворца были из черных панелей, похожими на электрические цепи.
Честно говоря, из опер «Русалка» я был больше знаком с одноименной оперой Даргомыжского. Но и музыка Дворжака произвела самое великолепное впечатление.
Русалка, как в знаменитой сказке Андерсена, мечтает вырваться из своего мира и стать человеком, обрести бессмертную душу. Она приносит в жертву во имя другой жизни и любви свой голос и отказывается от родной водной стихии. Но Русалка и Принц – представители разных миров, их союз заведомо невозможен. Пожертвовав всем ради любви, Русалка становится чужой в обоих мирах («Я не могу умереть и не могу жить»). Эта ария звучит в исполнении потрясающей Аллы Васильвицкой. Давно ее не было. Ее поклонники очень скучали, и Алла компенсировала долгий перерыв удивительным своим вокалом, и не менее впечатляющей игрой. Хороши были и принц – Алексей Долгов, и прописавшийся у нас в Израиле Юнуц Паску, но хотелось смотреть только на Аллу.
Спасибо, Опера, за новый ошеломляющий дар!
Впечатлениями поделился Вадим Малев.