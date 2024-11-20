«Орфей и Эвридика». История для взрослых…

Анатолий Белый, Елена Яралова, Эстер Дамскер и музыканты Израильского Филармонического Оркестра. Путь к свету через музыку и драму.

«Орфей и Эвридика» – музыкально-драматический спектакль при участии ведущих русскоязычных актеров Израиля Анатолия Белого и Елены Яраловой и музыкантов Израильского Филармонического Оркестра (камерный состав). Режиссер-постановщик и драматург – Эстер Дамскер. Совместный проект продюсерской компании Art Up и Израильского Филармонического Оркестра на русском языке. Премьера – 10 февраля 2025 года.



Помню счастье, друг мой бедный,

И любовь, как тихий сон…

Валерий Брюсов. «Орфей и Эвридика»



Новые «Орфей и Эвридика» – это прекрасные ведущие актеры и музыканты Израиля, это необычная интерпретация классического сюжета, это музыка и драма, попытка понять самих себя и нашу реальность, это выход к миру и к свету через музыку и игру.

Новые «Орфей и Эвридика» – это не опера Глюка или Монтеверди (хотя их музыка будет звучать), это не опера Гайдна и не симфония Листа, не зонг-опера Журбина и не песня группы «Комсомольск», не стихи Рильке или Брюсова, и даже не балет Джона Ноймайера, это полный необычных экспериментов спектакль.

Новые «Орфей и Эвридика» – это необычный спектакль, который будет представлен на сцене Израильской Филармонии в феврале, подтверждая тот постулат, что искусство – это отражение текущего момента, в том числе и когда речь идет о классике. Миф об Орфее и Эвридике в интерпретации драматурга и режиссера Эстер Дамскер и в исполнении Анатолия Белого, Елены Яраловой, музыкантов Израильского Филармонического Оркестра (камерный состав)– это разговор о том, что происходит сегодня. Этот спектакль – высказывание на тему окружающей реальности и о том, как проложить дорогу к свету, своего рода «терапевтический сеанс» на сцене, экзистенциальная психодрама. Да и сама пьеса отчасти написана в форме психологического сеанса. Театр родом из жизни, а значит, каждая театральная постановка всегда рассказывает нам о нас самих.

Новые «Орфей и Эвридика» – это психотерапия как жанр искусства, немного искусственного интеллекта на сцене (в качестве вспомогательного действующего лица) и наша действительность. Это не миф, а наша реальность и то, как мы ее переживаем.

Как говорить о войне и нужно ли это? Безусловно, нужно. В искусстве нет запретных тем – иначе это не искусство. И искусство – это провокация, переживание, трагедия. Цель искусства – раздражать, будоражить, заставлять осмысливать и переосмысливать, наполнять эмоциями – и не всегда эти эмоции радостны. Театр же создан и для драмы и для трагедии, для рассказа и для музыки.

Задуманная сценическая история об Орфее – это современная интерпретация старого мифа, история о поиске света, а не о смаковании страданий. История о том , как пережить утрату, как пройти фазы горя – от отрицания, через гнев и вину, к понимаю, как выйти из личного ада. Это спектакль о любви, об ощущении потери рая и о борьбе с самим собой – с внутренними демонами, пробуждёнными к жизни трагичными обстоятельствами. В этой истории есть Орфей, есть исчезнувшая Эвридика, есть искусственный интеллект и умело пользующаяся им психиатр – современная версия целительницы, и есть много прекрасной музыки..

Эстер Дамскер написала своего «Орфея», переиграв античный сюжет, практически с нуля сочинив новую историю, взяв за первооснову древний миф, пытаясь осознать в своем творчестве почему мир катится в тартарары, осмыслить глобальные процессы и то, как мы можем удержать самих себя и своих близки в душевном равновесии. Как помочь людям справиться с ощущением беспомощности и с тьмой? Провести переоценку ценностей? Один из выходов – это театр, тот терапевтический музыкальный спектакль, который создается и репетируется в эти дни. Мир этого спектакля разнообразен и многослоен: все стихии в нем – текст, визуализация, актеры музыка – взаимодействуют друг с другом, создавая единую систему координат. Музыка и музыканты – проводники в этой системе. Музыкальное развитие спектакля также имеет свою драматургию: от более простой музыки к более сложной и насыщенной, и произведения, которые в нем прозвучат, удивительным образом соединяют в одно целое все происходящее на сцене – произведения Прокофьева, Глюка, Монтеверди.

Что мы знаем про Орфея? Он плавал с аргонавтами, любил Эвридику, возникал в тех или иных мифах, из современников о нем писали Брюсов, Рильке, Цветаева и Бродский. Как из этого создается спектакль в четырех частях, переплетенных музыкой Кристофа Глюка, Клаудио Монтеверди, Густава Малера, Эжена Изаи, как найти себя и свою любовь? Пока это театральная тайна…

В древних мифах и новых идеологиях не рекомендуется оборачиваться назад…Все надо начинать заново, с чистого листа. Обернувшись, Орфей навсегда потерял Эвридику. Почему же нельзя оборачиваться? Ответ – в будущем спектакле.

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«Орфей и Эвридика» – музыкально-драматический спектакль для взрослых на русском языке в зале Израильской Филармонии.

Совместный проект продюсерской компании Art Up и Израильского Филармонического Оркестра

Премьера «Орфей и Эвридика» в Израильской Филармонии – 10 февраля 2025 года.

Режиссер-постановщик – Эстер Дамскер

Актеры – ведущая актриса Камерного театра Елена Яралова и недавний репатриант, известнейший актер Анатолий Белый

Музыканты Израильского Филармонического Оркестра (камерный состав)

Сценография – София Матвеева

Музыкальный редактор – Роман Балашов

Художник по свету – Антон Макаренко

Пиар – Masha Hinich PR

Ссылка на заказ билетов – https://artup.co.il/event/143

Сайт продюсерской компании Art Up https:/artup.co.il/

Фейсбук – https://www.facebook.com/ArtUp.il/

Фото( © Владимир Годик и © Игорь Вавилов) предоставлены продюсерской компанией Art Up