«Орфей спускается в ад» – версия Глюк vs Лазаров

Photo by Michal Chelbin. Concept by One sixty nine

«Орфей и Эвридика» – прекрасная барочная опера Кристофа Глюка – будет представлена в Израильской опере с 7 по 19 апреля под руководством итальянского дирижера Маттео Бельтрами в постановке Йехезкеля Лазарова.

Хореограф, танцор, режиссер, актер и дизайнер Йехезкель Лазаров впервые работает с Израильской Оперой. Для своего оперного дебюта он выбрал одну из прекраснейших опер мирового и барочного репертуара – «Орфей и Эвридика» Кристофа Глюка на либретто Раньери де Кальцабиджи.

Кристоф Виллибальд Глюк написал тридцать пять опер, но самая известная из них – «Орфей и Эвридика», созданная в 1762 году. «Орфей и Эвридика» – старейшая опера, которая не исчезает из репертуара оперных театров более двух с половиной веков, оставаясь одним из самых влиятельных произведений в истории оперы. А ария «che faro senza Euridice» явна стала первым мега-хитом в истории оперы. Премьера «Орфея и Эвридики» прошла под управлением самого Глюка 5 октября 1762 года в Венском городском театре.

Сюжет этой знаменитой оперы основан на не менее знаменитом греческом мифе, пережившего множество трансформаций: эта история влюбленных впервые появилась еще в произведениях Платона в 500-м году до нашей эры, в поэме знаменитого римского поэта Вергилия, жившего в первом веке до нашей эры, а также в поэме Овидия «Метаморфозы», датирующейся первым веком нашей эры. В отличие от многих либреттистов, слишком свободно обращавшихся с древними мифами (включение побочные сюжетных линий и новых героев нередко искажало мифологический сюжет до неузнаваемости), Раньери де Кальцабиджи строго придерживался основной линии предания об Орфее, не загромождая его никакими побочными эпизодами. Единственное отступление от мифа связано с развязкой: вместо гибели главных героев опера завершается счастливым финалом. Действующих лиц всего трое – Орфей, Эвридика и Амур (Эрос).

Но начнем с конца, с оперного финала: композитор Кристоф Виллибальд фон Глюк предпочел древнему сюжету оптимистичный финал – боги объявляют, что пришло время воскресить Эвридику ради воссоединения любящих сердец.

А теперь к началу, к увертюре: вечный сюжет привлекал многих оперных композиторов, однако наибольшую популярность у публики завоевало именно произведение Глюка.

Знаменитая древнегреческая история о волшебной любви лесной нимфы Эвридики и легендарного мифического певца и музыканта Орфея вдохновила не одного оперного композитора. Сюжет хорошо известен: Орфей – музыкальный гений. Его отец Аполлон подарил ему чудесную лиру – древнюю миниатюрную предшественницу арфы. Музыкальный дар Орфея был столь велик, что ни одно существо не могло устоять перед его чарами. Эвридика умирает от укуса змеи (версии расходятся – то ли когда водила хороводы с подругами, то ли когда спасалась бегством от коварного Аристея). Безутешный Орфей не может примириться с утратой и отправляется в подземное царство мертвых, куда ему удалось попасть, используя свою сладкоголосую арфу, очаровавшую даже Аида, грозного царя подземного мира. В обмен на музыку Аид, заручившись согласием своей грозной жены Персефоны, соглашается отпустить Эвридику. Но беспокойный Орфей нарушил условия сделки – не оглядываться, и Эвридика навсегда осталась в царстве теней. После гибели Орфея их души наконец встретились в Царстве Мертвых, теперь они могли быть неразлучны навеки. Но Глюк, как уже сказано, финал изменил. А вот что задумал изменить постановщик оперы Йехезкель Лазаров?

После долгой и успешной карьеры актера, театрального режиссера и художника Йехезкель Лазаров решил взяться за новую задачу – поставить оперу. В этой постановке он дает новую, современную интерпретацию мифологической истории об Орфее -художнике, который готов на все, чтобы вернуть из подземного мира свою возлюбленную Эвридику, предлагает свою трактовку универсальной истории любви, изложенной в древних мифах.

«Я хотел создать постановку, которая обращалась бы к сегодняшней публике, заставляла бы её чувствовать эмоции персонажей и идентифицировать себя с ними, – говорит он. – Музыка Глюка прекрасна и трогательна, и я хочу, чтобы зрители смогли бы полностью отдаться мелодии, пережить историю возлюбленных через музыку».

В сценической концепции Лазарова в его «Орфее и Эвридики» переплетаются личностное, концептуальное и социальное:

На индивидуальном уровне – художник ищет свой внутренний голос в период душераздирающего горя. Орфей переносится из идеального мира, в котором он жил с Эвридикой, в мир бурлящих страстей и запретных желаний.

На концептуальном уровне – опера посвящена целительной силе музыки. В постановку будет интегрирован видео-арт одного из лучших видео-художников Израиля Рана Славина, для которой, внимание! – голосовые связки оперного певца были сфотографированы на аппарате MRI во время исполнения арии из оперы. А сердцебиение Эвридики станет мелодией благодаря расшифровке электрокардиограммы.

Еще один уровень – социальный и политический – говорит о меланхолии и о пути, который предстоит тем, кто пытается вернуть близких из кругов ада. Эпическое путешествие Орфея в царство мертвых предстает как проверка границ личности. А история Эвридики проявляется на сцене в то время, когда смерть и разрушение окружают нас со всех сторон, а пути спасения близких становятся центральным игроком уже на сцене существования Израиля.

Над сценографией этого оперного спектакля вместе с Йехезкелем Лазаровым, который также создал эскизы декораций, работают видео-дизайнер Ран Славин, художник по костюмам Алин Лазарова, хореограф Мор Шани и художник по свету Надав Барнеа.

Итальянский дирижер Маттео Бельтрами, руководивший многими постановками в важных оперных театрах Европы – в Берлине, Кельне, Штутгарте, Венеции, Турине, Флоренции, в большинстве итальянских театров, впервые сотрудничает с Израильской Оперой.

Маттео Бельтрами окончил Консерваторию имени Паганини в Генуе по классу скрипки и оркестровое дирижирование в Миланской консерватории имени Верди, дебютировал как дирижер в Генуе в возрасте двадцати лет с оперой «Трубадур».

Маттео Бельтрами часто называют одним из самых многообещающих молодых итальянских дирижеров. За более чем двадцатилетнюю карьеру он дирижировад почти в пятидесяти оперных спектаклях, начиная от оперы-барокко и заканчивая мировыми премьерами современных произведений.

Начиная с 2017 года Маттео Бельтрами был назначен музыкальным руководителем Teatro Coccia – оперного театра в итальянском городе Новара в Пьемонте. В 2018 году он создал Академию Teatro Coccia в Новаре, где сам преподает дирижирование. В 2021 и 2022 годах был художественным руководителем Международного оперного конкурса Giuseppe Di Stefano.

Среди ангажементов Маттео Бельтрами в сезоне 2022/2023 — «Набукко» в Гамбургской государственной опере, «Травиата» в Оперном театре Граца, новая постановка «Золушки» в Кёльнском оперном театре, «Богема» в Teatro Principal de Palma, «Трубадур» в Муниципальном театре Пьяченцы, «Реквием» Керубини в соборе Пьяченцы (в рамках сезона Муниципального театра) и «Лючия ди Ламмермур» в Немецкой опере в Берлине.

В постановке «Орфей и Эвридика» в Израильской Опере принимают участие следующие солисты: партию Орфея исполняют попеременно контра-теноры Николас Таманья и Ян Якуб Моновид, в роли Эвридики – сопрано Алла Василевицкая и Шакед Струль , а в роли Амура – сопрано Таль Ганор и Том Коэн.

Дирижер Ротем Нир – дирижер Израильской Оперы – также будет дирижировать двумя представлениями этой постановки.

Хор Израильской Оперы под управлением Итая Берковича,

Балетная труппа

Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона – оркестр Оперы

Даты представлений:

Воскресенье | 07.04.2024 | 20:00

Понедельник | 08.04.2024 | 19:30 | Премьера

Вторник | 09.04.2024 | 20:00

Четверг | 11. 04.2024 | 20:00

Пятница|12. 04.2024| 13:00

Суббота | 13.04.2024 | 20:00

Вторник | 16.04.2024 | 18:00

Пятница | 19.04.2024 | 13:00

Билеты в кассе Израильской Оперы по телефону 03-6927777 или в «Браво»: https://bit.ly/3IuebZN

Текст подготовила Маша Хинич. Photo by Michal Chelbin. Concept by One sixty nine

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting