Оркестр «Симфонет Раанана». 12-й заключительный концерт абонементного сезона 2023-2024 

Заглавное фото: Омер Меир Веллбер – © WILFRIED HOESL

Дирижер – музыкальный руководитель оркестра «Симфонет Раанана» Омер Меир Веллбер.

Солист – скрипач Хагай Шахам

В программе:

Марк Лаври. Концерт для скрипки и оркестра , opus 78 (обновленная премьера)

Петр Ильич Чайковский. Симфония № 4 фа-минор, opus 36

Концерты пройдут в четверг, 4 и в субботу, 6 июля в Городском центре музыки и искусств в Раанане

Марк Лаври (Маркус Левин, 1903-1967), родившийся в Риге, начал заниматься музыкой только после получения диплома архитектора. Он изучал фортепиано, композицию и дирижирование в Лейпцигской консерватории и продолжил обучение в Берлине, где начал дирижировать и сочинять музыку для театра и кино. Среди его учителей-дирижеров были Герман Шерхен и Бруно Вальтер. В 25 лет он был назначен дирижером Берлинского симфонического оркестра, пока тот не был распущен нацистами. Уже в Берлине он сочинял произведения на еврейскую тематику. С приходом к власти нацистов он вернулся в Ригу в качестве главного дирижера Рижской оперы. Там же он дирижировал исполнением своего произведения «Странствующий еврей» с Симфоническим оркестре Рижского радио. После фашистского переворота в Латвии он решил покинуть родину, и уехал в Эрец-Исраэль. В своей автобиографии он писал: «Я иммигрировал в Израиль в 1935 году и сразу почувствовал, что Земля Израиля – моя истинная родина, духовная родина… Нигде, пока я не прибыл в Эрец-Исраэль, не было у меня такого ощущения, что я на своем истинном месте, что здесь стоит бороться. Я чувствовал, что Земля Израиля укрепляет мой творческий дух и здесь я написал свои лучшие произведения. Лаври создал новый музыкальный стиль, который стал краеугольным камнем израильской музыки.

В интервью газете «Давар» в 1939 году Лаври так рассказывало своей работе: «Концерт для скрипки с оркестром» — одно из последних моих произведений, написанных в декабре 1938 года. Чисто концертная работа, но и здесь можно найти много такого, что я не смог бы написать, кроме как в Израиле.

В творчестве Петра Ильича Чайковского Симфония № 4 считается знаковым сочинение, проведшим итоговую черту между предыдущим творчеством композитора и началом нового этапа в развитии всего последующего симфонизма. Четвёртая симфония Чайковского стала первой психологической драмой, соизмеримой по духу с произведениями Бетховена, представляя собой необычайно мощное произведение, открывшее в композиторе новую грань его личности.

Четвёртая симфония Чайковского сочинялась зимой 1876-1877 года. Завершена и инструментована в конце 1877 года. Её создание подробно описывалось Чайковским в письмах к Н.Ф.фон Мекк, которой она и была позже посвящена. Правда, композитор скрыл имя Мекк, написав на первой странице партиутры «Моему лучшему другу». Эскизы же симфонии он подарил Надежде фон Мекк.

Эта симфония по праву считается первым симфоническим произведением, в котором Чайковский ввел тему рока. А структуру первой части, поего собственному признанию, Чайковский построил в духе бетховенской Пятой симфонии, в которой начальная тема определена автором следующим образом: «Так судьба стучится в дверь».

Первое исполнение симфонии Чайковский доверил своему другу и наставнику, первому исполнителю большинства его симфонических сочинений Московского периода, Николаю Рубинштейну. «Ты единственный капельмейстер в мире, на которого я могу положиться»- писал композитор Н.Г.Рубинштейну.

Омер Меир Веллбер (Omer Meir Wellber, https://omermeirwellber.com/) – израильский дирижер и композитор, один из самых талантливых дирижеров своего поколения.

Он родился в 1981 году в Беэр-Шеве. Начал музыкальные занятия в 5 лет, играя на аккордеоне и фортепиано. В 9 лет он стал студентом композитора Тании Талер. Позднее он изучал композицию у Майкла Вольпе и продолжил обучение благодаря стипендии фонда культуры Америка-Израиль культурной фондации. Его композиции включают в себя произведения для струнного оркестра, басуна, кларнета, мандолины, духового квинтета и виолы.

С 2008 по 2010 год Омер был ассистентом Даниэля Баренбойма в Staatsoper Unter den Linden и Teatro alla Scala в Милане. В 2009 году он стал музыкальным директором оркестра Ra’anana Symphonette. С 2011 по 2014 год он занимал должность музыкального директора Palau de les Arts Reina Sofia. В 2018 году он стал главным дирижером BBC Philharmonic в Манчестере в Англии. Он также работал с Teatro Massimo di Palermo, с оркестром Semperoper в Дрездене , Vienna Volksoper и Гамбургской государственной оперой.

Омер выпустил множество коммерческих записей, включая альбом «Gioia» с польской опернйо певицей Александрой Куржак, а также DVD-записи опер «Евгений Онегин» и «Аида».

Меломанам он также знаком по его деятельности в Израильской Опере – в 2014-м году именно под его руководством в Опере был исполнен «Севильский цирюльник». Стоит отметить, что это был 30-й юбилейный сезон Оперы и честь его открыть предоставили столь молодому дирижеру. Забавно, что свою карьеру на сцене Израильской оперы он начал как аккордеонист в постановке «Воццека» восемь лет назад. С тех пор он дирижировал всеми знаменитыми операми по всему миру.

Веллбер охотно играет на разных музыкальных инструментах, отдавая предпочтение аккордеону, объясняя это так: «Мне нравится играть, это помогает сохранять связь с реальным миром, с музыкантами и с самой музыкой. Иногда дирижеру может показаться, что вот он -то и творит музыку. Конечно, дирижер делает очень много, но он не творит музыку».

Особенность этого дирижера – работа без партитуры. Веллбер рассказывает: «Мне нравится ощущение, что музыка рождается как бы из ничего. К тому же так я могу наблюдать за музыкантами, общаться с ними. Надо постоянно держать руку на пульсе, следить за тем, что происходит во время концерта».

В своей деятельности в Израиле Вельбер стремится использовать музыку как мощный инструмент для социальных перемен. Да и сам оркестр «Симфонет Раанана» был основан в 1991 году для поддержки музыкантов – новых репатриантов. Веллбер был также основателем и музыкальным руководителем проекта «Сараб» – «Струны перемен». «Сараб» на арабском означает оазис, а сам проект предоставляет возможность изучения музыки для детей бедуинов в Негеве, являясь едва ли не единственным таким шансом для них. Благодаря этой инициативе Вельбер содействует изменениям в социальной реальности бедуинской молодежи и расширяет сотрудничество и общение между бедуинскими и еврейскими общинами. Веллбер также служил послом доброй воли в организации «Save a Child’s Heart» – международной некоммерческой организации, базирующейся в Израиле, которая предоставляет медицинские процедуры и операции детям с болезнями сердца. Кроме того, Веллбер сотрудничает с различными организациями в рамках образовательных программ для будущих дирижеров.

Он – действительно уникален, и тому подтверждение и выпущенная им в 2017 году книга «Страх, риск и любовь – мгновения с Моцартом». Книга была написана Веллбером в сотрудничестве немецкой писательницей и журналисткой Инге Клопфер и посвящена его личному восприятию опер Моцарта.

В 2023 году он выпустил книгу на иврите в издательстве «Керен» – «Четыре обморока Хаима Биркнера», выпущенную изначально в Бедине на немком языке в 2019 года, а позже – и в Италии на итальянском.

Омер Меир Вельбер играет на аккордеоне модели «Polaris», построенном специально для него итальянским производителем аккордеонов «Pagini».

Скрипач Хагай Шахам – лауреат многих международных конкурсов, выступал в знаменитых концертных залах мира, был солистом многих оркестров: Королевского филармонического, Английского камерного, оркестра Баден-Бадена, Пражского, Словацкого, Белградского филармонических оркестров, выступал с симфоническими оркестрами Гонконга, Сингапура, Израиля. Преподает в университете Stony Brook (Нью-Йорк), является профессор Высшей музыкальной школы имени Бухмана-Мета при университете Тель-Авива, а также стал соучредителем Фонда Илоны Фехер, занимающегося подготовкой молодых скрипачей Израиля. Хагай Шахам также участник трио Шахам-Эрез-Валлфиш,

Хагай Шахам выступал в Карнеги-холл в Нью-Йорке, в «Барбикан»е в Лондоне, в Театре на Елисейских полях в Париже, в «Моцартеуме» в Зальцбурге, Концертгебау в Амстердаме и других. Шахам записал более 30 компакт-дисков для Hyperion, EMI, Shandos Nexus, AVIE и других. Сегодня он регулярно записывается для компании NIMBUS.

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Оркестр «Симфонет Раанана». 12-й заключительный концерт абонементного сезона 2023-2024

Дирижер – Омер Меир Веллбер

Скрипка – Хагай Шахам

В программе:

Марк Лаври. Концерт для скрипки и оркестра , opus 78 (обновленная премьера)

Петр Ильич Чайковский. 4-я Симфония в фа-минор, opus 36

4 июля, четверг, 20:00

6 июля, суббота, 21:00

Центр искусств и музыки Раананы – ул. а-Пальмах 2-алеф.

Заказ билетов: 09-7457773 или на сайте оркестра: www.symphonette.co.il

Страница оркестра в Фейсбуке – https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Фотографии (© WILFRIED HOESL, © Хагай Шахам ) предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана»