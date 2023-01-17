Оркестр «Симфонет Раанана». 7-й концерт сезона – «Белая роза»

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Девушка встречает смерть, а литература – музыку в уникальном концерте оркестра «Симфонет Раанана», в программе которого переплетаются шедевры музыкальные и литературные. Сочинения Моцарта, Шуберта, Шумана и Курта Вайля перекликаются с произведениями Генриха Бёля, Эриха Кастнера, а также рассказом о группе «Белая роза» и Софи Шолль.

В преддверии Международного дня памяти Катастрофы 27 января, оркестр «Симфонет Раанана» предлагает нетривиальную тему и необычный состав на удивительном вечере «Белая роза» с музыкой Бетховена, Моцарта, Шуберта, Шумана, Брехта, Курта Вайля. Ведущий и дирижер этого вечера – пианист и композитор Гиль Шохат, солистка и чтица – сопрано Керен Хадар, виолончелистка – Нахар Элиаз. Концерты 24 и 25 января будут посвящены организации «Белая роза», ее малоизвестной в Израиле необычной, героической истории, и эти концерты – попытка исправить несправедливость того, что в Израиле о ней мало знают, хотя эта история описана в нескольких книгах и в тысячах публикаций. «Белая роза» – название молодёжной подпольной антифашисткой организации студентов Мюнхенского университета.

Между тем, в Интернете немало материалов и на русском языке о героине немецкого Сопротивления, казненной нацистами в феврале 1943 года, Софи Шолль, о ее брате Гансе Шолле и о группе «Белая роза»… Сегодня в Германии их именами названы школы и улицы, они стали одним из главных символов движения Сопротивления в нацистской Германии, национальными героями и кумирами нескольких послевоенных поколений, о них снято несколько художественных фильмов и написано множество книг. В преддверии столетия со дня рождения Софи Шолль в мае прошлого года вышли две новые ее биографии.

Сама организация получила название «Белая роза» в честь антивоенного романа писателя Бруно Травена. Помимо брата и сестры в организацию входило всего несколько студентов, организатором движения вместе с Гансом был Александр Шморелль, сын российских эмигрантов. Это не просто история немецкого Сопротивления, это история молодых людей, не отказавшихся от своих убеждений. Оркестр работал над этим проектом уже 10 лет. В мае 2021 года исполнилось 100 лет со дня рождения Софи Шолль. На концертах 24 и 25 января о ее судьбе будет рассказано через музыку и через фрагменты книги «Sophie Scholl аnd The White Rose», написанной Джадом Ньюборном и Аннет Думбах. Декламировать отрывки из книги будет актриса и певица Керен Хадар.

«Прекрасные, замечательные молодые люди, ваша смерть не будет напрасной, вы не будете забыты» – так сказал Томас Манн, выступая в США по радио 27 июня 1943 года, когда стало известно о деятельности оппозиционной нацистскому режиму студенческой группы из Мюнхена «Белая роза» и казни всех ее членов.

Группа состояла из шести студентов, и вот их имена: Кристоф Пробст, Ханс Конрад Лейпельт, Александр Шморелль и Вилли Граф, а также Ганс и Софи Шолль. Позже к ним присоединился 48-летний преподаватель Курт Хубер.

Название «Белая роза» было выбрано как символ чистоты и невинности перед лицом зла и нечистоты. Молодые студенты из Мюнхена действовали в основном из идеологических побуждений. Большинство из них служили в немецкой армии и видели ужасы войны и бесчеловечное поведение немецкой оккупационной армии. Ганс Шолль, сын бывшего мэра Фурхтенберга, и его сестра Софи, младше его на три года, выросли в семье, поощрявшей критическое и рациональное мышление. Оба они были членами гитлерюгенда в юности, поначалу добровольно, и позже, разочаровавшись – против своей воли.

С разочарованием пришло желание действовать против режима, желание выразить свое презрение..

В июне 1942 года Ганс и его сокурсники начали тайно печатать и распространять подрывные листовки. Позже у них появилась финансовая поддержка извне, и они сумели распространить листовки и за пределами Мюнхена. Софи в мае 1942 года прибыла в Мюнхен, вступила в «Белую розу», к которой позже присоединился лектор Курт Хубер.

Резкие политические листовки с цитатами из Аристотеля, Лао-Цзы и Гёте, считались в нацистском режиме изменой. Гестапо преследовало группу. Первыми были пойманы Ганс и Софи Шолль и Кристоф Пробст, позже – и остальные участников группы. Все были приговорены к смертной казни через обезглавливание на гильотине. У Александра Шморелля и Курта Хубера были семьи, но не помогли ни мольбы семей, ни тот факт, что у Шморелля и Хубера были маленькие дети. Софи и Ганс Шолль были казнены 22 февраля 1943 года. Гансу было 24 года, когда он умер, а Софи — 21 год.

В следующем месяце исполнится 80 лет со дня их смерти. Сегодня они и другие члены группы являются примером мужества и человечности перед лицом нацистского режима террора.

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Гиль Шохат

Гиль Шохат – композитор, пианист и дирижер, названный престижным журналом Forbes наиболее влиятельной фигурой в области музыки в Израиле и одной из ключевых фигур современной культуры, – прав в оценке востребованности и необходимости популяризации классической музыки. И занялся Гиль этим уже после того, как правительство Франции наградило его Орденом почетного легиона за выдающийся вклад в области классической музыки, а сразу пять израильских изданий выбрали его в качестве музыканта, оказавшего наибольшее влияние на классическую музыку наших дней в Израиле.

Гиль Шохат родился в Израиле в 1973 году и после окончания Академии Музыки в Тель-Авиве продолжил докторантуру в Национальной академии музыки Санта-Чечилия в Италии и в Кембриджском университете в Англии. Гиль выступает в Израиле и за рубежом как пианист, дирижер, педагог, композитор, пропагандист классической музыки, а также в составе различных ансамблей в разнообразнейших музыкальных жанрах и стилях. Большинство сочинений Гиля Шохата опубликованы престижным итальянским музыкальным издательством «Джованни Рикорди», в котором начался его творческий путь, как самого молодого композитора в истории издательства. Педагогами Гиля были такие композиторы как Андре Хайду, Иван Вандор, Эцио Корги, Лучано Берио и Александр Гаар.

С 2008 года Гарвардский университет издает и полностью управляет нотным архивом его произведений. Его сочинения весьма популярны и исполняются на многих фестивалях по всему миру, в том числе на Лондонском фестивале, на биеннале в Венеции, на фестивале в Гонконге, Карнеги-холл в Нью-Йорке, фестивале в Запретном городе в Пекине, а также самыми известными оркестрами, солистами, певцами и дирижерами Израиля и всего мира. Выступления Шохата записаны такими ведущими студиями звукозаписи, как EMI и Virgin Classics. Его произведения транслировались на таких европейских радиостанциях, как радио Франции, радио Италии, BBC и радио Западной Германии. Документальные фильмы и программы о нем и о его деятельности были сняты французским каналом MEZZO и Управлением телерадиовещания Израиля.

Помимо композиторской деятельности, Шохат является также выдающимся исполнителем и дирижером. Он исполнил сотни концертов с оркестрами Израиля и оркестрами Европы и США. Наряду с концертной деятельностью Шохат бесконечно интересно и бесконечно много придумывает разнообразные музыкальные проекты и в Израиле, и за рубежом – фестивали, мастер-классы, серии концертов, лекции для широкой публики.

Керен Хадар – певица-сопрано. Ее часто называют «мульти-талант»: она выпускница школы актерского мастерства «Бейт-Цви», затем получила стипендию от Даниэля Баренбойма для учебы в Берлине, где изучала искусство оперы. Керен поет на 9 языках – немецком, итальянском, китайском, польском, хорватском, корейском, испанском, иврите и арабском. Ей подвластны все жанры — от Курта Вайля до латиноамериканской музыки, от израильских песен до «Кармен».

Она играет в театре, растит двух детей, да еще и прыгает с парашютом – поистине мульти-талант. 2001-м году у нее был свой девичий рок-ансамбль, а в Китае несколько лет назад она снялась в телевизионной программе с песнями Саши Аргова, которую посмотрели 450 миллионов зрителей. Она часто поет современные оперы и барочную музыку, сочетает классический репертуар и израильские песни. Сейчас Керен Хадар в основном занимается концертной деятельностью, исполняя классику, оперу, старые песни на иврите, романтические лидер на немецком. Выступает с филармоническими оркестрами — Израильским, Берлинским, Нью-Йоркским; Израильским камерным, Бранденбургским симфоническим, Иерусалимским симфоническим и другими; дает реситали и концерты по всему миру.

16-летняя виолончелистка Нахар Элиаз – одна из самых молодых и перспективных солисток Израиля. С 2017 года она учится у профессора Хилеля Цори в Музыкальной школе Бухмана-Мета при Тель-Авивском университете, а когда ей было всего 9 лет Ицхак Перлман пригласил ее в Нью-Йорк для обучения в Джульярдской школе музыки.

Нахар – стипендиатка многих музыкальных и культурных фондов, лауреат конкурсов в Израиле и по всему миру, в том числе конкурса виртуозов в Вене (2019 г.), конкурса в Нью-Йорке (2020 г.), конкурса виртуозов в Лондоне (2020 г.), в Бостоне и в Варшаве.

Она часто выступает по стране и миру во многих известных залах, включая Линкольн-центр, Центр искусств в Барселоне, Карнеги-холл в Нью-Йорке и других.

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«Симфонет Раанана». Седьмой концерт сезона. «Белая роза».

В программе:

Бетховен – Увертюра «Кориолан» До минор, соч. 62

Моцарт – Концерт для фортепиано с оркестром № 24 до минор, К. 491

Шуберт/ Шохат – «Девушка и смерть», итературно-оркестровый пересказ, вдохновленный произведениями Шуберта, в сочетании с литературными произведениями Генриха Бёля и Эриха КастнераРоберт Шуман – «Любовь поэта», цикл песен для голоса и фортепиано, соч. 48

Курт Вайль/Бертольд Брехт – Пиратка Дженни (из “Трехгрошовой оперы”)

Шуман – Концерт для виолончели с оркестром си минор, соч. 129

24 января, вторник, 20:00

25 января, среда, 20:00

Дирижер, ф-но, композитор, ведущий – Гиль Шохат

Актриса и солистка – Керен Адар (сопрано)

Виолончель – Нахар Элиаз

Заказ билетов на сайте оркестра – http://www.symphonette.co.il

Городской центр музыки и искусств, Раанана, ул. Ха-Пальмах, 2-алеф.

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Справки и заказ билетов по телефону: 09-7457773

Скачать брошюру с полной программой сезона – https://www.symphonette.co.il/wp-content/uploads/2022/07/Annual2223.pdf

Все фотографии предоставлены пресс-службой оркестра

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