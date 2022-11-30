Оркестр «Симфонет Раанана». Концерт «Муза и поэт» – 7 декабря в Раанане

«Только музыканты обладают преимуществом уловить всю поэзию ночи и дня, земли и неба, воссоздать их атмосферу и ритмически передать их необъятную пульсацию».

Клод Дебюсси



7 декабря 2022 года оркестр «Симфонет Раанана» представляет 4-й концерт абонементного сезона «Муза и поэт» при участии скрипача Аси Матиаса, пианиста Виктора Станиславского и ведущих исполнителей Израильского Филармонического оркестра: скрипачек Саиды Бар-Лев и Полины Иегудин, альтиста Матана Носимовича и виолончелиста Галя Ниска.

Программа этого концерта охватывает страны и эпохи: от замечательного фортепианного квинтета Шумана, позднего и лирического фортепианного трио Сен-Санса до камерной жемчужины французского композитора Эрнеста Шоссона – концерта для скрипки и камерного ансамбля.

Французского композитора Эрнеста Шоссона, жизнь которого трагически оборвалась в самом расцвете творческих сил (на 46-м году жизни он получил смертельную травму, упав с велосипеда) справедливо называют предтечей французского импрессионизма. Он – ученик Жюля Массне и Сезара Франка, испытавший в молодости сильное влияние Рихарда Вагнера.

Блестящий артистический салон Шоссона посещала музыкальная, поэтическая и художественная элита Парижа. Там произошла знаменательная встреча Стефана Малларме и Клода Дебюсси – последний очень дорожил дружбой с Шоссоном, считая его своим наставником и «старшим братом в искусстве».

А побудительным мотивом для сочинения Концерта для скрипки, фортепиано и струнного квартета (1889-1891 гг.) стала дружба Шоссона со знаменитым скрипачом того времени Эженом Изаи. И, хотя, композитор так и не выполнил просьбу Изаи сочинить для него «полномасштабный» скрипичный концерт, но, фактически, это четырехчастное камерное сочинение, построенное по «классическим» канонам, действительно слушается как концерт, в котором скрипке аккомпанируют фортепиано и струнный квартет.

Скрипач Аси Мататиас – воспитанник Пинхаса Цукермана. Уже в 14 лет он дебютировал с Израильским филармоническим оркестром под управлением Зубина Меты, проявив музыкальную зрелость и вдохновение не по возрасту. За этим успехом сразу же последовало еще одно приглашение от маэстро Меты выступить с ним в следующем сезоне. С тех пор Мататиас выступал как солист с многочисленными оркестрами по всему миру.Аси Мататиас признан одним из самых знаменитых талантов своего поколения. Играть на скрипке он начал в возрасте шести лет. В Израиле Мататиас учился у Хаима Тауба, а позже стал самым молодым студентом, поступившим в Венский университет музыки. Аси Мататиас получил степени бакалавра и магистра в Манхэттенской музыкальной школе, где долгое время учился у знаменитого Пинхаса Цукермана и его коллеги Патинки Копек.

Мататиас выступал с сольными концертами в Европе, США, Азии и Израиле в самых престижных залах. Как неустанный исполнитель камерной музыки, Аси сотрудничал с такими известными артистами, как Николай Знайдер, Кирилл Герштейн и Франц Хельмерсон, а также выступал на престижных фестивалях: Con Anima в Австрии, Венском фестивале Bezirk Wochen Festspiele, Prussia Cove в Англии и на Фестивале Израиля в Иерусалиме.

Виктор Станиславский – израильский пианист первой когорты классических исполнителей современного поколения в Израиле. Он выиграл множество призов, как в Израиле, так и на международных конкурсах, включая конкурс Ван Клиберна в США. Станиславский – не просто пианист, а пианист-философ, гений, природное явление – так о нем говорят. Станиславский также окончил музыкальную академию музыки и танца им. Бухмана-Мета. Концертирует во многих странах мира – от Китая до США, выступая в самых престижных концертных залах, таких как зал Берлинский Филармонии, Концертгебау в Амстердаме, Национальный Центр исполнительских искусств в Пекине, Центр искусств Сеула, Карнеги-холл в Нью-Йорке, Bass Performance Hall в Форт-Уорт и Сант-Мартин в Лондоне. Станиславский – желанный гость многих фестивалей от Чикагского до Шанхайского. Он записывает много программ для радио и телевидения Израиля и США, выступал в качестве солиста с Израильским филармоническим оркестром и практически со всеми оркестрами Израиля, и также с симфоническими оркестрами многих стран.

Виктор Станиславский родился на Украине, в Израиль репатриировался ребенком в 1990-м году и начал брать уроки фортепьяно в консерватории в Хайфе. В возрасте 10 лет он выиграл 1-й приз на конкурсе молодых талантов в Израиле, и с тех пор получил множество призов, включая приз за лучшее исполнение испанской музыки на Международном фортепианном конкурсе Андорра в 2009 году. В настоящее время работает преподавателем в Музыкальной школе Бухмана-Меты при Тель-Авивском университете.

Саида Бар-Лев – скрипка

Саида Бар-Лев выросла в Швейцарии и начала учиться игре на скрипке в возрасте 8 лет. В 14 лет ее приняли в Лозаннскую консерваторию. В 1988 году она получила первую премию на музыкальном молодежном конкурсе в Лусоне. В 1990 году Саида Бар-Лев репатриировалась в Израиль и присоединилась к первой группе скрипачей Израильского Филармонического оркестра. В Израиле она выступала в качестве солистки с Камерным оркестром Рамат-Гана и Оркестром Тель-Авивского университета, а также участвовала в камерных концертах с участниками Израильского филармонического оркестра в Израиле и за рубежом. Она также выступала во многих сольных концертах в Швейцарии и Германии со своим отцом, пианистом Асафом Бар-Лев.

Полина Иегудин – скрипка

Полина Иегудин родилась в Москве, начала учиться игре на скрипке в 6 лет в Музыкальной школе имени Гнесиных.

В 1996 году переехала с семьей в США, где училась в Университете штата Индиана, а также в Кливлендском институте музыки.

Полина Иегудин занимала призовые места на различных конкурсах, участвовала в фестивалях Вербье, Аспена, Сарасоты и Сполето в США, была солисткой Фестивального оркестра Сполето. Часто исполняет камерную музыку. В 2007 году она присоединилась к Израильскому Филармоническому оркестру.

Матан Носимович – альт

Матан Носимович родился в Хайфе в 1990 году. Получил степень бакалавра в Музыкальной школе имени Бухмана-Мета в Тель-Авиве. Выпускник отделения молодых музыкантов Иерусалимского музыкального центра и стипендиат Американо-израильского культурного фонда с 2007 года. Матан служил в Армии обороны Израиля с 2008 по 2011 год как выдающийся музыкант.

Играет в группе альтов Израильского Филармонического оркестра с 2012 года.

Галь Ниска – виолончель

Виолончелист Галь Ниска на протяжении многих лет выступал на многих сценах мира и как солист, и как камерный музыкант, и как музыкант оркестра. Галь Ниска дебютировал с Джульярдским оркестром в Линкольн-Центре. В разные годы Ниска выступал как солист с различными оркестрами Европы и США, а также с Израильским Филармоническим оркестром под управлением Зубина Меты.

Сам Галь Ниска и его фортепианное трио были удостоены премии Музыкальной ассоциации Гарвардского университета. Сегодня Ниска является участником струнного квартета «Персоната», с которым играет в Израиле в рамках различных музыкальных серий, и сотрудничает с такими популярными исполнителями, как Ахиноам Нини, Дуду Таса, Дани Робас, Шломо Арци и другими. Галь два года работал заместителем главного виолончелиста Нойбранденбургской филармонии в Германии. С 2015 года играет в Израильском Филармоническом оркестре, где в 2020-2017 годах был концертмейстером группы виолончелей.

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«Симфонет Раанана». Четвертый концерт сезона. «Муза и поэт»

7 декабря, среда, 20:00

В программе:

Камиль Сен-Санс: «Муза и поэт», Фортепианное трио, соч. 132

Роберт Шуман: Фортепианный квинтет ми-бемоль мажор, соч. 44

Эрнест Сошшон: Концерт для скрипки, фортепиано и струнного квартета си минор, соч. 21

Заказ билетов на сайте оркестра – http://www.symphonette.co.il

Городской центр музыки и искусств, Раанана, ул. Ха-Пальмах, 2-алеф.

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Справки и заказ билетов по телефону: 09-7457773

Скачать брошюру с полной программой сезона – https://www.symphonette.co.il/wp-content/uploads/2022/07/Annual2223.pdf

Все фотографии предоставлены пресс-службой оркестра



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