Оркестр «Симфонет Раанана» открывает сезон 2023/2024

«Симфонет Раанана», один из самых популярных и любимых оркестров в Израиле, представляет программу абонемента нового сезона 2023/2024. Программа богата и разнообразна, она не только для любителей классической музыки, но и для неискушенным новичков. В новом сезоне классическая музыка будет звучать вместе с фольклорными мелодиями разных стран мира. Вам предстоит увлекательное путешествие в разные эпохи и культуры, сулящее немало сюрпризов, веселья и радости. Путешествие начнется с торжественного открытия сезона концертами 23, 24 и 26 октября.

В концертах примут участие музыканты из Италии, Аргентины и Франции. Далее в путешествии вас ждут: программа-посвящение любви, вдохновленная лучшими поэтами, драматургами мировой классики и специальный концерт-шоу «Теремен». В нем трио под руководством известного израильского композитора Ави Биньямина расскажет историю об удивительной жизни и судьбе отца электронной музыки, изобретателя уникального музыкального инструмента Льва Теремина. Еще – концерт из произведений Петра Ильича Чайковского. В этом году «Симфонет Раанана» планирует завершить сезон праздничным концертом «Жемчужины венской оперетты» и отпразднует юбилей композитора, пианиста и дирижера Гиля Шохата.

«Симфонет Раанана» традиционно сотрудничает с известными в Израиле и мире музыкантами, но также предоставляет платформу молодым дарованиям, только начинающим свой путь в искусстве. В этом сезоне один из таких молодых талантов – Бар Готфрид, продолжающий профессиональные традиции одной из самых известных музыкальных семей Израиля. Его дед – Дани Готфрид, джазовый пианист с богатым классическим прошлым. Ярон Готфрид, отец Бара, композитор и пианист, является одним из самых востребованных дирижеров Израиля. Бар только что закончил обучение дирижированию и композиции, но уже получает предложения о работе в музыкальных коллективах по всей стране. В новом сезоне «Симфонет Раанана» Бар Готфрид принимает участие в «Концерте о любви» в качестве гитариста, и впервые представляет публике произведение собственного сочинения «Романтическая сюита».

Вот что говорит об абонементе нового сезона Орит Фогель, генеральный директор «Симфонет Раанана»: «Каждый год мы стремимся доставить слушателю удовольствие и одновременно удивить его. Следующий год нашего абонемента — один из лучших, которые у нас когда-либо были, и мы с гордостью представляем его программу широкой публике».

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Коротко о нескольких из двенадцати концертов абонемента нового сезона.

Концерты открытия сезона «Тенор vs баритон» пройдут с 23 по 26 декабря. Дирижер – Никола Симони (Италия), тенор – Карлос Натале (Аргентина), баритон – Родриге Кальдерон (Франция). В программу включены великие арии из опер Беллини, Доницетти, Россини, Гуно и Бизе.



«Пастораль» – 5 и 6 ноября оркестр исполнит произведения Моцарта и Бетховена под управлением пианиста и дирижера Нимрода Дэвида Пфеффера.

«Concerto d’amour» – 29 и 30 ноября – произведения Мендельсона, Вебера и Гуно.

«Оперетта Гала» – 30 и 31 декабря оркестр отметит наступление нового календарного года. Прозвучат арии из таких известных и любимых оперетт, как «Летучая мышь», «Веселая вдова», и многих других. Дирижер – Давид Зеба, с участием солистов Израильской оперы и приглашенных артистов.

«Шубертиада» – 29 и 30 января – камерный концерт. Произведения Шуберта в исполнении пианиста Даниэля Гортлера, камерного трио Хагая Шахама (скрипка), Арнона Эреза (фортепиано) и Рафаэдя Уэлфиша (виолончель) и Cecilia Ensemble.

«Голубая рапсодия» в середине февраля – популярный концерт прошлого сезона по просьбе публики включен в программу нового абонемента. Кроме знаменитого произведения Гершвина, прозвучат другие произведения композитора, а также «Адажио» из балета «Спартак» Хачатуряна, «Вакханалия» из оперы «Самсон и Далила» Сен-Санса и мировая премьера «Сказки об израненной земле» Гая Минтуса. Дирижер – Матан Йона.

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Отдельным значительным событием нового концертного сезона «Симфонет Раанана» станет традиционный фестиваль «Классикамери», который оркестр каждый год проводит в сотрудничестве с сетью отелей «Исротель» в Эйлате. Фестиваль 25-го сезона «Классикамери» пройдет в Эйлате с 18 по 21 января 2024года и отметит плодотворное сотрудничество «Симфонет Раанана» – «Исротель»!

Для участия в 25-м фестивале в Эйлат прилетит музыкальный руководитель оркестра «Симфонет Раанана» – Омер Меир-Вельбер, который в настоящее время возглавляет два оркестра Гамбурга: оркестр Гамбургской Оперы и Филармонический. Маэстро выступит в концертах вместе с такими известными во всем мире музыкантами, как пианист Гай Минтус, кларнетист Гилад Харель, Яки Реувен (мандолина). Кроме того, среди гостей фестиваля нынешнего года дирижер, директор Нью-Йоркской оперы Константин Орбелян. Его сопровождают две оперные звезды: сопрано Екатерина Сюрина и тенор Перч Каразян, а также замечательный итальянский саксофонист Федерико Мондальчи и известная пианистка Равиталь Хахамов.

Специальную программу подготовил для фестиваля певец и композитор Эяль Хавив, соединяющий израильские и еврейские мотивы с концертной оркестровой музыкой, ее название – «Ибн Гвироль угол Узи Хитмана».

В рамках фестиваля состоится также премьера – захватывающая музыкально-театрально-электронная композиция, которую придумал для этого события музыкальный руководитель театра «Гешер», композитор Ави Биньямин.

Композитор Давид Зеба представляет на фестивале симфонический концерт, а также участвует вместе с Омером Вельбером и другими музыкантами в уникальном ночном концерте «Без галстуков».

На исходе субботы фестиваль завершит праздничное и красочное гала-шоу под руководством главного дирижера оркестра Омера Вельбера, с участием музыкантов-гостей фестиваля, к которым присоединится один из самых популярных сегодня израильско-американских актеров Ран Данкер.



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Заказ абонементов и билетов на сайте оркестра: http://www.symphonette.co.il

Городской центр музыки и искусств, Раанана, ул. Ха-Пальмах, 2-алеф

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Все фотографии предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана»

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