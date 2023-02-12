Оркестр «Симфонет Раанана» представляет: Семья Карни. 9-й концерт абонементной серии – 15-16 февраля 2023 года

Верхнее фото: © Ph.Poyeü Tolbiac

Семья Карни:

Джеральд Карни – дирижер (Швейцария)

Евгения Карни – скрипка (Швейцария)

Гилад Карни – альт (Израиль/Швейцария)

Программа:

Майя Бреннер. «Обеты» – посвящение Евгении и Гиладу Карни (премьера)

Моцарт. Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром ми-бемоль мажор, К. 364

Бетховен. Симфония № 7 ля-бемоль мажор, соч. 92

Оркестр «Симфонет Раанана» вновь принимает у себя в гостях всемирно известного израильского альтиста Гилада Карни, который сегодня является первой скрипкой Цюрихского оркестра Тонхале (Tonhalle Orchester Zürich – Швейцарский симфонический оркестр).

В концерте номер 9 из абонементной серии «Семейные истории» вместе с Гиладом Карни принимаю участие его жена, скрипачка Евгения Карни, и их сын – молодой дирижер Джеральд Карни. Музыканты представят премьеру «Обетов» – произведения, которое написала специально для них Майя Бреннер, одна из самых многообещающих молодых композиторов Израиля. Также в программе: Концертная симфония Моцарта для скрипки и альта с оркестром и Седьмая симфония Бетховена.

Концерты состоятся:

Среда, 15.02.2023, в 20:00 и в четверг 16.02.2023, в 20:00

Городской центр музыки и искусств, Раанана, ул. Ха-Пальмах, 2-алеф

Джеральд Карни, дирижер

Джеральд Карни начал свое музыкальное обучение с игры на скрипке, позже переключился на альт. С 2015 года он был участником оркестра East-West Divan Orchestra под управлением маэстро Даниэля Баренбойма. В качестве дирижера Джеральд Карни работал с ведущими оркестрами в США, Финляндии, Болгарии, Венгрии, и Швейцарии.

Выступал во многих залах и на фестивалях – в Буэнос-Айресе, Зальцбурге, Берлине, Люцерне, Лондоне, Праге, Цюрихе, а также в Карнеги-холл и Чикагском симфоническом зале. Джеральд учился у многих блестящих педагогов и музыкантов, однако главным его наставником продолжает оставаться его отец, Гилад Карни.

Евгения Карни, скрипка

Профессиональная карьера Евгении началась в 10 лет, когда она дебютировала исполнением Концерта для скрипки с оркестром Мендельсона вместе с Роттердамским филармоническим оркестром.

Евгения родилась в России и выросла в Бельгии. Ее первым учителем был отец, скрипач Дмитрий Рябинин, ученик Юрия Башмета. Сегодня Евгения является первой скрипкой Юго-Западного Филармонического оркестра, лауреатом престижных международных конкурсов и востребованной гостьей многих фестивалей. Репертуар скрипачки очень разнообразен – от музыки эпохи барокко до произведений современных композиторов. Евгения Карни признана выдающимся интерпретатором постромантического периода бельгийской и французской музыки.

Евгения играет на скрипке Винченцо Панормо, созданной мастером в Париже в 1775 году.

Гилад Карни, альт

Альтист Гилад Карни – всемирно известный музыкант, которого отличают уникальная техника, особенный звук и талант интерпретатора. Ему доверяют как симфонический, так и камерный репертуар лучшие оркестры мира.

Среди значимых выступлений музыканта — концерты с покойным Исааком Стерном по случаю его семидесятилетия, а также с квартетом Гварнери в Карнеги-холле. В 2009 году Карни исполнил мировую премьеру оперы Прокофьева «Ромео и Джульетта» в обработке для альта с Берлинским симфоническим оркестром. В репертуаре музыканта – Концерт для альта Бартока, Концертная симфония Моцарта, «Дон Кихот» Рихарда Штрауса.

Гилад Карни практически со всеми израильскими оркестрами, с Берлинским Симфоническим оркестром и многими другими.

В летние сезоны Карни преподает в Банфском центре искусств в Канаде, на музыкальном фестивале в Аспене в США, и на музыкальных фестивалях в Сеуле, Корее и Китае. С 2008 года он является профессором альта в Лозаннской консерватории.

Карни основал Квартет Губермана (1996–2001) и выступал в качестве гостя с Иерусалимским квартетом вместе с известным пианистом Менахемом Пресслером и кларнетистом Полом Мейером.

С 2004 года Карни является первым альтистом оркестра Тонхалле в Цюрихе.

Гилад Карни играет на альте, созданным Хироши Изукой в ​​1982 году.

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«Симфонет Раанана». Девятый концерт сезона. Семья Карни

В программе:

Майя Бреннер. «Обеты» – посвящение Евгении и Гиладу Карни (премьера)

Моцарт. Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром ми-бемоль мажор, К. 364

Бетховен. Симфония № 7 ля-бемоль мажор, соч. 92

Джеральд Карни – дирижер (Швейцария)

Евгения Карни – скрипка (Швейцария)

Гилад Карни – альт (Израиль/Швейцария)

15 февраля, среда, 20:00

16 февраля, четврег, 20:00

Заказ билетов на сайте оркестра – http://www.symphonette.co.il

Городской центр музыки и искусств, Раанана, ул. Ха-Пальмах, 2-алеф.

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Справки и заказ билетов по телефону: 09-7457773

Все фотографии (© Ph.Poyeü Tolbiac ) предоставлены пресс-службой оркестра

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