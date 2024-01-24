Оркестр «Симфонет Раанана» представляет: «Шубертиада»

Верхний снимок: Ансамбль Cecilia – © נגה שדמי – Нога Шадми

Очередной концерт «Симфонет Раанана» посвящен израильской «Шубертиаде», проводимой в этом году уже в 17-й раз. Песни Франц Шуберт создавал на протяжении всей жизни. В его наследии насчитывается более шестисот сольных песен – в историю вокальной лирики Шуберт вошел с песнями Гёте, а закончил свою короткую жизнь песнями на слова Гейне. Два цикла песен Шуберта – «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» – стали в свое время новой страницей в истории вокальных жанров. Но пятый концерт «Симфонет Раанана» абонемента нынешнего сезона посвящен песням Шуберта для мужских голосов.

В концертах участвуют: австрийский тенор Даниэль Йоханссон (востребованный солист, часто исполняющий произведения периода барокко заслуживший особую репутацию в роли евангелиста (рассказчика в Die Passion Баха – в «Страстях по Иоанну» и в «Страстях по Матфею»), пианистка Ирит Роб, скрипач Хагай Шахам, виолончелист Хилель Цори, пианист Арнон Эрез и ансамбль Cecilia.

В программе: песни Франца Шуберта для мужских голосов и Первое фортепианное трио Шуберта си-бемоль.

Концерты пройдут в Городском центре музыки и искусств в Раанане в понедельник, 29 января и во вторник, 30 января. Начало – в 20:00.

Ансамбль Cecilia (https://www.facebook.com/CeciliaEnsemble/) в своем первом выступлении на израильской «Шубертиаде» исполнит подборку песен для мужских голосов, некоторые а’капелла, некоторые с аккомпанементом. Песни для квартета мужских голосов – это в основном гимны природе; охотничьи песни; песни, прославляющие любовь и вино. Песни на тексты поэтов – современников Шуберта, таких как Иоганн Зайдель, Иоганн Майерхофер и Франц Грильпарцер. Эти песни исполнят вокалисты ансамбля Cecilia и австрийский певец-тенор Даниэль Йоханссон.

Шуберт оставил после себя огромное наследие в области хоровой музыки, включая 6 месс, в том числе на немецком языке (в отличие от обычной латинской), множество сочинений на традиционные тексты, такие как Stabat Mater, Magnificat, Offertorium и другие, а также десятки напевов, гимнов и других коротких произведений для разнообразных вокальных ансамблей, с солистами или без, а-капелла, в сопровождении органа, оркестра или фортепиано.

В 1827 г. Франц Шуберт создает два фортепианных трио – си-бемоль мажорное и ми-бемоль-мажорное. Их можно считать высшим достижением композитора в области камерно-ансамблевых сочинений, в которых участвует фортепиано. Хронологически они «окружают» одно из наиболее трагедийных творений композитора – вокальный цикл «Зимний путь»: создание первого из них непосредственно предшествовало началу работы над этим песенным циклом, второе же было написано после его завершения.

Этот концерт проходит в рамках 17-й израильской «Шубертиады», которая приурочена ко дню рождения «гения из Вены» Франца Шуберта, родившегося 31 января 1797-м года. «Шубертиаду» проводят в нескольких странах мира. Самая известная из них, конечно, в Австрии. Есть также в Германии, еще в нескольких странах. Израильская «Шубертиада», ежегодный музыкальный марафон из произведений Шуберта, уже стала культурной традицией. Фестиваль под художественным руководством виолончелиста, д-ра Раза Коэна проходит по всей стране в 17-й раз.

Израильская «Шубертиада» стартовала в 2007 году – как концерт-марафон в Культурном центре Эйнав в Тель-Авиве при участии 11 израильских музыкантов – и с тех пор стала хорошо известна и популярна среди любителей музыки по всей стране, заняв заметное место на карте культурных событий Израиля. В соответствии с традицией «Шубертиад», проходивших в Вене при жизни Шуберта, около 200 лет назад, эти концерты камерной музыки призваны возродить атмосферу венских салонов. Концерты израильских «Шубертиад» представляют израильской публике разнообразную программу в тех областях музыки, в которых Шуберт был особо известен – в частности, в произведения для камерных ансамблей и Lieder.

Если же говорить об особом вкладе Шуберта в мировое музыкальное наследие, то в первую очередь надо сказать именно о его огромном влиянии на развитие жанра «лидер» – классических вокальных произведений, песен на стихи немецких романтиков. Конечно, песни писали и до Шуберта, но он поднял этот жанр на новую высоту, и проложил дорогу своим гениальным последователям – Шуману, Брамсу, Мендельсону, а впоследствии и французским композиторам. Шуберт создавал песни на протяжении всей жизни. В его наследии насчитывается более шестисот сольных песен. Интересно, что в историю вокальной лирики Шуберт вошел с песнями Гёте, а закончил свою короткую жизнь песнями на слова Гейне. Два цикла песен Шуберта – «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» – стали в свое время новой страницей в истории вокальных жанров.

Австрийский тенор Даниэль Йоханссон учился у таких ведущих специалистов, как Роберт Холл, Дитрих Фишер-Дискау и Криста Людвиг. Он удостаивался наград на конкурсах Шумана, Моцарта и Вигмор-холла. Репертуар Йоханссона варьируется от раннего барокко до современных песен, и также включает в себя огромное разнообразие камерной музыки. Наряду с вокальными циклами Шуберта и Шумана, его репертуар художественных песен включает более 300 песен на немецком, французском и английском языках, а также оратории барокко, классицизма и романтизма.

Даниэль Йоханссон также зарекомендовал себя как оперный певец. Он выступал в операх Генделя, Моцарта и других в Венской народной опере, театре Гартнерплац в Мюнхене, Лейпцигской опере и Тирольском государственном театре. В сезоне 2019-2020 он выступал также на фестивале Баха в Лейпциге и на фестивале Satyr в Граце.

Виолончелист Хилель Цори – один из самых выдающихся израильских музыкантов, продолжатель романтической традиции великих виолончелистов ХХ века, виолончелист-виртуоз, призер многочисленных международных конкурсов. Хилель Цори с отличием окончил бакалавриат и магистратуру Тель-Авивской музыкальной академии и продолжил обучение в США.

В его профессиональной карьере – сотрудничество с ведущими оркестрами Израиля и за рубежом.

Хилель Цори – также блестящий аранжировщик и композитор, автор сочинений для струнного трио, вокальных и камерных произведений для ансамбля. Его репертуар простирается от сольных сюит для виолончели Баха до современных произведений, включая израильские и мировые премьеры. Среди его многочисленных записей – диск-антология композиторов-виолончелистов, который в январе 2014 года был выбран радио BBC «Диском недели».

Хилель Цори востребован также в качестве педагога, его приглашают для проведения мастер-классов в престижных музыкальных центрах мира, в жюри международных конкурсов. Он занимает должность профессора виолончели и заведующего кафедрой струнных инструментов в Музыкальной школе Бухмана-Мета Тель-Авивского университета.

Ирит Роб – израильская пианистка, выступает с сольными концертами, в камерных ансамблях и как солистка со многими зарубежными и израильскими оркестрами, в Израиле в том числе с Израильским филармоническим оркестром под управлением Зубина Меты. Вместе с пианистом Ариэлем Коэном основала «Дуэт Тель-Авив», выступающий в Израиле и за рубежом. Дуэт участвовал в мировой премьере произведения Леонарда Бернстайна «Львы и казармы» в Тель-Авиве и Лондоне в присутствии композитора. Ирит Роб также была участницей трио «Идан», активно выступавшего, записывающегося и дававшего ежегодные концертные туры по Европе.

Ирит Роб записала шесть альбомов, в том числе, два с флейтистом Йоси Арнхаймом. С 2006 года Ирит Роб выступает с Давидом Зебой в программе «Безумная опера». В дополнение к своей концертной деятельности Ирит Роб руководит программой «Мафтеах» («Ключ») – программой музыкального образования Израильского филармонического оркестра, которую она основала 22 года назад. Также она ведет серию концертов «Детской филармонии» и недавно была назначена руководителем музыкальной образовательной программы «Гаммы – музыка для социальных перемен», спонсируемой Израильским Филармоническим оркестром.

Скрипач Хагай Шахам – лауреат многих международных конкурсов, выступал в знаменитых концертных залах мира, был солистом многих оркестров: Королевского филармонического, Английского камерного, оркестра Баден-Бадена, Пражского, Словацкого, Белградского филармонических оркестров, выступал с симфоническими оркестрами Гонконга, Сингапура, Израиля. Преподает в университете Stony Brook (Нью-Йорк), профессор Высшей музыкальной школы имени Бухмана-Мета при университете Тель-Авива, а также соучредитель Фонда Илоны Фехер, занимающегося подготовкой молодых скрипачей Израиля.

Арнон Эрез – один из лучших пианистов Израиля, выдающихся представителей исполнителей камерной музыки. Эрез сотрудничает со многими музыкантами и выступает с ведущими исполнителями Израиля и всего мира. Арнон Эрез играет со скрипачом Хагаем Шахамом уже 35 лет и является участником трио «Шахам-Эрез-Уоллфиш», которое было сформировано десять лет назад и с которым он записывается и выступает по всему миру. Это трио было приглашено исполнить фортепианные трио Бетховена в Уигмор-холле в честь 250-летия со дня рождения композитора.

Арнон Эрез выступал в ведущих концертных залах мира: Карнеги-холл в Нью-Йорке; Уигмор-холл в Лондоне; в Frein Music в Вене; Консертгебау в Амстердаме и т. д.

Более тридцати компакт-дисков с его записями выпущены компаниями Hyperion, Bidolf, Delos, Nimbus и другими. В 2019 году вышел первый из четырех компакт-дисков с фортепианными трио Бетховена. Арнон Эрез – профессор музыкальной школы имени Бухмана-Меты Тель-Авивского университета и заведующий кафедрой камерной музыки

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«Симфонет Раанана». «Шубертиада»

29 января, понедельник, 20:00

30 января, вторник, 20:00

Концерты проходят в Центре искусств и музыки Раананы по адресу а-Пальмах, 2-алеф.

Заказ билетов: 09-7457773 или на сайте оркестра: www.symphonette.co.il

Страница оркестра в Фейсбуке – https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Фотографии предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана»

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