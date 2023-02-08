Оркестр «Симфонет Раанана» представляет: «Степень родства». 8-й концерт абонементной серии – 8 февраля 2023 года 

Заглавное фото: Омер Меир Вельбер – фото © WILFRIED HOESL

«Степень родства». 8-й концерт абонементной серии – 8 февраля 2023 года

Омер Меир Вельбер – дирижер и ф-но.

Эрманно Сбеззо (Италия) – хореография

Джорджия Леонарди, Эмилио Бароне (Италия) – балет

Струнное трио:

Кармит Цори – скрипка (Израиль/США)

Нитай Цори – альт

Хилель Цори – виолончель

Программа «Степень родства».

Оригинальная хореография, вдохновленная фортепианным квартетом ля минор Густава Малера и фортепианным квартетом Альфреда Шнитке по мотивам Малера

Бетховен: Симфония № 5 до минор, соч. 67

Омер Меир Вельбер давно зарекомендовал себя как один из ведущих современных дирижеров, он равно востребован во всем мире как оперный дирижер, как и дирижер симфонического оркестра.

В настоящее время Омер Вельбер является главным дирижером Филармонического оркестра британской вещательной корпорации Би-би-си, музыкальным руководителем Палермской оперы, «Театро Массимо», музыкальным руководителем Венской народной оперы, главным приглашенным дирижером Земпер-оперы в Дрездене и художественным руководителем оркестра «Симфонет Раанана» в Израиле.

В свои сорок лет Вельбер уже дирижировал самыми престижными оркестрами мира, среди которых Лондонский филармонический, Лейпцигский оркестр Гевандхауса, Питтсбургский симфонический, Лионский национальный, Бирмингемский симфонический, Государственная капелла Дрездена и многие другие.

Особые отношения связывают дирижера с Израильским Филармоническим оркестром, с другими музыкальными коллективами Израиля. Омер Вельбер является также автором многих публикаций, пропагандистом и лектором, воспитывающим новое поколение израильских музыкантов и дирижеров.

Специально для слушателей оркестра «Симфонет Раанана» Омер Меир Вельбер подготовил концерт с участием итальянского танцора и хореографа Эрманно Сбеззо на основе фортепианных квартетов Малера и Шнитке под названием «Степень родства». Эрманно Сбеззо придумал оригинальную хореографию, которую представляют танцовщики труппы Театра Массимо в Палермо Джорджия Леонарди и Эмилио Бароне.

Музыка Малера и Шнитке будет звучать в исполнении самого дирижера – Омер Меир Вельбер (фортепиано) и семейного струнного трио – Нитай Цори (первая скрипка оркестра «Симфонетт Раанана», Кармит Цори (альт), Хилель Цори (виолончель)

Затем Вельбер займет место дирижера, и под его руководством оркестр исполнит Пятую симфонию Бетховена – такая возможность предоставляется израильским любителям музыки нечасто.

Концерт состоится в среду, 8 марта 2023 г., 20:00.

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Омер Меир Вельбер – дирижер и пианист.

Родился в Беэр-Шеве в 1981 году и начал учиться игре на аккордеоне и фортепиано в возрасте пяти лет. В 1999 году молодой музыкант выиграл стипендию Американо-израильского культурного фонда, что позволило ему изучать дирижирование и композиторское искусство в Иерусалимской музыкальной академии в 2000-2008.

С 2008 по 2010 год Омер Меир Вельбер работал музыкальным ассистентом Даниэля Баренбойма в Берлинской опере и миланском Ла Скала. Он руководил ансамблем «Ла Скала» в постановке «Аиды» в Израиле, получившей высокую оценку критиков. Позже его собственная интерпретация оперы «Аида» в театре «Арена Вероны» была также оценена чрезвычайно высоко как критиками, так и зрителями.

Омер Вельбер стал музыкальным руководителем Зала искусств королевы Софии в Валенсии в 2010-м году, где по 2014 год руководил как симфоническими концертами, так и оперными спектаклями, в том числе «Евгений Онегин» Чайковского, «Травиата», «Риголетто» и «Трубадур» Верди. В том же, 2010 году, Вельбер начал тесно сотрудничать с Zamper Opera в Дрездене, где он с тех пор дирижировал операми «Дафна» и «Ариадна на Наксосе» Штрауса, «Набукко» и «Тоска» Верди, «Тангейзер» Вагнера, «Дон Жуан» и «Волшебная флейта» Моцарта… этот список можно продолжать долго, и, очевидно, легче перечислить оперные постановки, в которых молодой талантливый дирижер не принимал участия во всех крупнейших оперных театрах мира.

В сезоне 2018 года Вельбер впервые выступил в Метрополитен-опере в Нью-Йорке в постановке «Кармен» Бизе. Летом 2018 года он также дирижировал на Гленбурнском фестивале в Англии новой постановкой «Мадам Баттерфляй» Пуччини.

В сентябре 2020 года Омер Вельбер отметил начало своего пребывания на посту музыкального руководителя Оперного Театра «Массимо» в Палермо «Дон Жуаном» и Коронационной мессой Моцарта.

Более десяти лет он был постоянным приглашенным дирижером в Израильской опере, где дирижировал, в частности, операми «Сила судьбы» (Верди), «Мадам Баттерфляй» (Пуччини), «Любовный напиток» (Доницетти), «Фауст» (Гуно) и другими. В 2014-м году именно Вельберу была оказана честь дирижировать «Севильским цирюльником» на спектакле-открытии 30-го юбилейного сезона Оперы.

В 2007 году он впервые дирижировал Израильским Филармоническим оркестром, а в 2016 году дирижировал выступлениями оркестра на Дрезденском музыкальном фестивале.

Несмотря на напряженный график и обязательства по всему миру, Омер Вельбер много участвует в музыкальных проектах в Израиле, и стремится использовать музыку как мощный инструмент для социальных изменений. В частности, Вельбер является основателем и музыкальным руководителем проекта «Сараб», что на арабском означает «оазис», это специальная программа музыкального образования, предназначенная для бедуинских детей Негева. Вельбер также служит послом доброй воли в организации «Save a Child’s Heart» – международной некоммерческой организации, базирующейся в Израиле, которая предоставляет медицинские процедуры и операции детям с болезнями сердца.

С 2009 года Вельбер является музыкальным руководителем оркестра «Симфонет Раанана», который, напомним, был создан в 1991 году для поддержки новых репатриантов. Сегодня «детские» проекты оркестра ежегодно привлекают более 70 тысяч юных израильских слушателей и музыкантов.

Вельбер также является дирижером Филармонического оркестра Театра Ла-Скала в Милане и музыкальным директором оперного театра в Валенсии в Испании.

Нитай Цори, первая скрипка оркестра «Симфонет Раанана», один из самых известных скрипачей и альтистов Израиля.

Нитай выступал в качестве солиста с большинством оркестров Израиля, среди которых – Иерусалимский Симфонический оркестр, оркестр Ришон ле-Циона, Хайфы, «Симфониетт Беэр-Шева» и Симфонический оркестр Раананы. Постоянный участник самых престижных международных фестивалей современной камерной и барочной музыки, Нетай Цори много гастролирует по миру, он сотрудничал с такими дирижерами, как Ноам Шариф, Мэнди Роден, Гэри Бертини и Омер Меир Вельбер. Израильские композиторы пишут музыку специально для этого выдающегося музыканта.

Нитай Цори начал заниматься музыкой со своим отцом Цви Цори, с отличием окончил Музыкальную академию имени Рубина в Тель-Авиве по классу скрипки и учился у профессора Исидоро Тинкельмана в Сан-Франциско. Сегодня Нитай Цори является преподавателем скрипки в Музыкальной школе Бухмана-Меты и в Иерусалимском Музыкальном центре «Мишкенот Шеананим», а также воспитывает новое поколение музыкантов в Молодежном филармоническом оркестре.

Скрипачка Кармит Цори отправилась в Соединенные Штаты в возрасте 15 лет, чтобы учиться в Музыкальном институте Кертиса в Филадельфии. Цори выиграла несколько престижных международных музыкальных премий, она выступала в качестве солистки с Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Рочестерским филармоническим оркестром и Филадельфийским оркестром. Выходила на сцену Линкольн-центра, выступала в Художественном музее Лос-Анджелеса, Тель-Авивском музее искусств и Центре исполнительских искусств в Иерусалиме. Кармит Цори была гостей фестивалей камерной музыки в Санта-Фе, Нью-Йорке, Пуэрто-Рико и Вермонте. В 2002 году она основала Ассоциацию камерной музыки в Бруклине и является соавтором Израильского камерного проекта.

Кармит Цори работает профессором скрипки в Университете Рутгерса и Sony Pictures, где также преподает на факультете камерной музыки.

Виолончелист Хилель Цори (брат-близнец Нитая Цори) считается одним из самых виртуозных в мире музыкантов, призером многочисленных международных конкурсов. Хилель Цори с отличием окончил бакалавриат и магистратуру Тель-Авивской музыкальной академии и продолжил обучение в США.

В его профессиональной карьере – сотрудничество с ведущими оркестрами Израиля и за рубежом.

Хилель Цори является также блестящим аранжировщиком и композитором, автором струнных трио, песен для голоса и камерного ансамбля, сюиты для виолончели с оркестром на темы из оперы «Кармен». Среди его многочисленных записей диск-антология композиторов-виолончелистов, который в январе 2014 года был выбран британским радио Би Би Си «Диском недели».

Хилель Цори востребован также в качестве педагога, его приглашают для проведения мастер-классов в престижных музыкальных центрах мира, в жюри международных конкурсов. Он занимает должность профессора виолончели и заведующего кафедрой струнных инструментов в Музыкальной школе Бухмана-Мехта Тель-Авивского университета.

Хореограф Эрманно Сбеззо учился в Балетной школе Тосканы во Флоренции, а затем во Франции, Высшей школе танца в Каннах.

Его профессиональная карьера началась в Германии – сначала в балете Пфорцхайма, затем – в Пфальц-театре в Кайзерслаутерне. Сбеззо танцевалв балетах Жана-Кристофа Майо, Джеймса Сазерленда, Джорджа Баланчина и других. Он сам создал несколько успешных работ, таких как SpliThought для балета Карлсруэ, работал в Нидерландском театре танца, а в 2019 году присоединился к Montreal Jazz Ballet.

Джорджия Леонарди (Италия) – балерина

Родилась на Сицилии (Катания). Свое профессиональное обучение начала в балетной школе Римского оперного театра, которую окончила в 2004 году, исполнив роль Китри в опере «Дон Кихот».

Сразу после выпуска Джорджия была принята в балетную труппу Римской оперы.

В 2017 году переехала во Флориду, где танцевала в качестве солистки балетной труппы Сарасоты и участвовала в постановках «Тема и вариации» Баланчина, «Иллюминация» Фредерика Эштона, «Щелкунчик из цирка» Джона Ринглинга и Мэтью Харт.

В Театро «Массимо» в Палермо Джорджия Леонарди исполняет сольные партии в балетах «Жизель», «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Нижинский», «Ромео и Джульетта» и других.

Танцовщик Эмилио Бароне (Италия)

Родился на Сицилии, начал учиться классическому танцу в балетной школе «Театро Сан-Карло» в Неаполе, затем окончил балетную школу Римской оперы под руководством Лауры Коми. Он начал свою профессиональную карьеру в постановках «Копелия», «Щелкунчик» и «Кармен».

В июне 2016 года участвовал в постановке «Ромео и Джульетта» в постановке Михаила Лавровского в театре Сан-Карло в Неаполе. Через год Эмилио Бароне присоединился к труппе «Театро Массимо» в Палермо, и исполнял сольные партии в балетах «Спящая красавица» с хореографией Маттео Лаваджи, «Дон Кихот» Линца Чанга, «Кармен-сюита» Альберто Алонсо и других.

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«Симфонет Раанана». Восьмой концерт сезона. «Степень родства».

В программе:

Оригинальная хореография, вдохновленная фортепианным квартетом ля минор Густава Малера и фортепианным квартетом Альфреда Шнитке по мотивам Малера

Бетховен: Симфония № 5 до минор, соч. 67

8 февраля, среда, 20:00

Дирижер, ф-но – Омер Меир Вельбер

Заказ билетов на сайте оркестра – http://www.symphonette.co.il

Городской центр музыки и искусств, Раанана, ул. Ха-Пальмах, 2-алеф.

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Справки и заказ билетов по телефону: 09-7457773

Все фотографии предоставлены пресс-службой оркестра

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