Оркестр «Симфонет Раанана». «Юбилей» – 9-й концерт абонементного сезона

Верхнее фото: Гиль Шохат -photo © Алон Сегаль

Оркестр «Симфонет Раанана» отмечает юбилей маэстро Гиля Шохата вместе с друзьями и солистами из числа музыкантов оркестра. Пятая симфония Бетховена, произведения Коула Портера и Дюка Эллингтона, Концерт для виолончели Сен-Санса и песни Мати Каспи, Чайковский и «Дон Жуан» Моцарта, Концерт для фортепиано с оркестром Грига, «Огненная симфония» Гиля Шохата и другие сюрпризы.

Гиль Шохат – дирижер, пианист и ведущий.

Леонид Пташка – фортепиано

Нитай Цори – скрипка

Григорий Яновский – виолончель

Тали Кецеф – сопрано

14 апреля, воскресенье, 20:00

15 апреля, понедельник, 20:00

16 апреля, вторник, 20:00

Все концерты пройдут в городском Центре искусств и музыки Раананы

«Задача художника – вглядываться в окружающий его мир. Он не может самоизолироваться. Он должен быть частью своего времени и своего общества, – так говорит Гиль Шохат». – На художнике лежит ответственность».

Гиль Шохат – композитор, пианист и дирижер, названный престижным журналом Forbes наиболее влиятельной фигурой в области музыки в Израиле и одной из ключевых фигур современной культуры, – прав в оценке востребованности и необходимости популяризации классической музыки. И занялся Гиль этим уже после того, как правительство Франции наградило его Орденом почетного легиона за выдающийся вклад в области классической музыки, а сразу пять израильских изданий выбрали его в качестве музыканта, оказавшего наибольшее влияние на классическую музыку наших дней в Израиле.

Тридцать лет музыкальной деятельности, более 3500 концертов по всему миру, сочинение 250 заказных и исполненных произведений, включая девять симфоний, 15 концертов и три оперы, создание сотен оригинальных шоу, объединяющих исполнителей поп, джаза и мировой музыки, аудитория более чем в 30.000 подписчиков и около полумиллиона посещений каждый год – все это ставит Гиля Шохата на вершину музыкальной сцены Израиля.

Гиль Шохат родился в Рамат-Гане в 1973 году, начал играть на фортепиано в 5 лет, через год начал учиться в местной консерватории, в десять лет продолжил обучение в Израильской консерватории в Тель-Авиве и начал выступать и сочинять музыку в возрасте 12 лет. Еще до окончания военной службы Шохат получил две степени в Музыкальной академии Тель-Авивского университета, а затем продолжил обучение на докторскую степень в Национальной музыкальной академии Санта-Чечилия в Италия и в Кембриджском университете в Англии.

Гиль Шохат преобразует язык музыкального модернизма в доступный для широкой публики, а его произведения получили беспрецедентное признание в мире израильской музыке, в том числе благодаря многочисленным исполнениям его опер, театральных произведений, симфоний и ораторий.

Его произведения заказывались и исполнялись в абонементных сезонах крупнейших музыкальных учреждений мира, таких как: Токийская филармония, Пекинская филармония, Национальный оркестр Таиланда, симфонические оркестры Азербайджана, Армении, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, оркестр Санта-Чечилия в Риме, оркестр Берлинского радио, симфонические оркестры Нью-Йорка, Вермонта, Чикаго, Милуоки – и многими другими оркестрами по всему миру. Шохат выступал на многих международных фестивалях, включая Лондонский фестиваль, Венецианскую биеннале, Гонконгский фестиваль, Фестиваль в Карнеги-холл в Нью-Йорке, Фестиваль Запретного города в Пекине, Фестиваль Моцарта в Берлингтоне и других.

В Израиле его произведения исполнялись всеми оркестрами, включая Филармонический а также на Фестивале Израиля и в Израильской Опере.

Гиль Шохат записывался для многих ведущих звукозаписывающих компаний, а его произведения транслировались на важнейших радиостанциях Европы.

Шохат завоевал множество наград и грантов в Израиле и по всему миру. Он также выиграл стипендии от Американо-израильского культурного фонда, британского консульства и итальянского правительства, среди других. Шохат посвящает свое время общественной деятельности в Израиле и выступает с сольными концертами для сбора средств для многих некоммерческих организаций.

Леонид Пташка, о таланте которого нет нужды писать еще раз, феноменален своей энергией и умением давать концерты одновременно в нескольких частях света, ни на секунду не снижая качество исполнения. Пташка своим энтузиазмом и воодушевлением напоминает динамо-машину, он умеет связывать в одно целое совершенно невообразимые программы и «Парижский свинг и волшебство» тому доказательство. Уже в 1994 году Леонид Пташка провел в Ашдоде свой первый джазовый фестиваль… Описание его творческой биографии и фестивалей, им придуманных и при его участии составляет несколько десятков страниц. Можно всем поинтересоваться в Википедии. А можно послушать – и не один раз.

Леонид Пташка окончил Музыкальную академию имени Гнесина в Москве и был одним из заметных джазовых музыкантов СССР. Леонид Пташка перенес джаз в мир этнической музыки и импровизации, основанной на традиционном джазе. Он завоевал более 15 международных наград и давал джазовые концерты и сольные концерты более чем в 50 странах. На протяжении многих лет Пташка сочетает в своем творчестве игру на классическом и электрическом фортепиано, на синтезаторе и специальных ударных инструментах. Он выработал уникальный стиль и технику, характеризующие его творчество и выступления, получив за это признание в джазовых кругах и в прессе всего мира. На протяжении своей карьеры он сотрудничал с такими знаменитыми композиторами и исполнителями, как Ларри Портер, Бенни Картер, Фредди Хаббард, Джоан Беркин, Том Ли, Джеймс Ньютон, Эл Фостер и другими. Пташка репатриировался в Израиль, когда ему было 25 лет, и с тех пор считается одним из самых влиятельных джазовых музыкантов у нас в стране.

Нитай Цори – первая скрипка оркестра «Симфонет Раанана», один из самых известных скрипачей и альтистов Израиля.

Нитай выступал в качестве солиста с большинством оркестров Израиля, среди которых –Иерусалимский Симфонический оркестр, оркестр Ришон ле-Циона, Хайфы, «Симфониетт Беэр-Шева» и Симфонический оркестр Раананы. Постоянный участник самых престижных международных фестивалей современной камерной и барочной музыки, Нетай Цори много гастролирует по миру, он сотрудничал с такими дирижерами, как Ноам Шариф, Мэнди Роден, Гэри Бертини и Омер Меир Вельбер. Израильские композиторы пишут музыку специально для этого выдающегося музыканта.

Нитай Цори начал заниматься музыкой со своим отцом Цви Цори, с отличием окончил Музыкальную академию имени Рубина в Тель-Авиве по классу скрипки и учился у профессора Исидоро Тинкельмана в Сан-Франциско. Сегодня Нитай Цори является преподавателем скрипки в Музыкальной школе Бухмана-Меты и в Иерусалимском Музыкальном центре «Мишкенот Шеананим», а также воспитывает новое поколение музыкантов в Молодежном филармоническом оркестре.

Виолончелист Григорий Яновский родился в 1948 году в Санкт-Петербурге. Защитил докторскую диссертацию по классу виолончели в Московской консерватории, лауреат Всероссийского музыкального конкурса 1972 года. После этого играл в Мариинском театре под руководством Валерия Гергиева, преподавал виолончель в Музыкальной академии, а также выступал с симфоническими оркестрами и различными ансамблями. Участвовал во многих теле- и радиопрограммах.

В 1990 году Григорий Яновский репатриировался в Израиль и играл в различных оркестрах, таких как Израильский Филармонический оркестр, Беэр-Шевская Симфониетта, Тель-Авивский камерный оркестр и другие. Он часто записывался и выступал в Израиле и за границей – в Германии, Франции, Испании, в Канаде, США, Индии и во многих других странах. Сегодня он возглавляет группу виолончелистов в оркестре «Симфонет Раанана». Григорий Яновский много выступает и сольно, и в различных камерных составах. Его репертуар очень широк – от барокко до современной музыки.

Израильская сопрано Тали Кецеф изучала вокальное мастерство в Академии Бухмана-Меты в Тель-Авиве и была участницей израильской оперной студии «Мейтар».

Тали Кецеф дебютировала в Израильской Опере в 2016 году с партиями Клоринды («Золушка») и графини Чепрано («Риголетто») и с тех пор ее оперный репертуар включает различные роли из популярных опер, таких как «Риголетто», «Летучая мышь», «Гензель и Гретель», «Травиата» и других. Она также выступала на многочисленных концертах и реситалях, демонстрируя свои вокальные способности в таких произведениях, как: «Реквием» Моцарта и «Магнификат» и «Глория» Вивальди.

Тали обладательница наград вокальных конкурсов, в том числе Первой премии конкурса Международного института вокального искусства в 2015 году, премий Клермонта (2010 г.) Бухольца (2016 г.), Бессера (2017 г.) и Берковича (2019 г.)

Она работала с известными дирижерами, такими как Дэвид Стерн, Патрик Саммерс и Дэниэль Коэн. Тали продолжает регулярно выступать и в этом сезоне уже исполнила роль Гиневры в постановке «Ариодант» и будет исполнять роль Луизы в опере «Теодор» Йонатана Кнаана.

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Оркестр «Симфонет Раанана». «Юбилей»

Дирижер, пианист и ведущий – Гиль Шохат

Фортепиано – Леонид Пташка

Скрипка – Нитан Цори

Виолончель – Григорий Яновский

Сопрано – Таль Кецеф

В программе: произведения Моцарта, Грига, Чайковского, Бетховена, Сен-Санса, а также Гиля Шохата, Мати Каспи, Коула Портера и Дюка Эллингтона

14 апреля, воскресенье, 20:00

15 апреля, понедельник, 20:00

16 апреля, вторник, 20:00

Центр искусств и музыки Раананы – ул. а-Пальмах 2-алеф.

Заказ билетов: 09-7457773 или на сайте оркестра: www.symphonette.co.il

Страница оркестра в Фейсбуке – https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Фотографии (Алон Сегаль Дан Дев, Гади Дагон) предоставлены пресс-службой оркестра «Симфонет Раанана»