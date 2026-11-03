Звезда мирового балета Наталья Осипова представит в Израиле новое шоу «Сила природы»

17 и 18 декабря 2026 на сцене Израильской оперы в Тель-Авиве выступит Наталья Осипова – прима-балерина лондонского Королевского балета, одна из самых востребованных танцовщиц современности. Она представит авторскую программу «Сила природы», в которой шедевры классического балета соседствуют с современной хореографией, созданной специально для неё.

Об исключительном таланте Осиповой заговорили ещё до окончания Московской государственной академии хореографии. Казалось, для этой балерины не существовало законов земного притяжения. Её невероятные прыжки, стремительные вращения и почти невесомая лёгкость поражали даже искушённых знатоков балета. Но дело было не только в феноменальной технике. На сцене она всегда отличалась особым темпераментом, эмоциональной свободой и способностью превращать каждую партию в захватывающую драматическую историю.

В Большой театр Наталья Осипова пришла артисткой кордебалета, но уже в первом сезоне исполнила восемь сольных партий – случай для начинающей танцовщицы почти невероятный. А в 2007 году во время гастролей Большого в Лондоне случился настоящий триумф. Художественный руководитель труппы Алексей Ратманский доверил молодой балерине партию Китри в «Дон Кихоте», и её выступление произвело фурор. Британская газета The Guardian призывала публику достать билет на спектакль любой ценой.

С тех пор карьера Осиповой развивалась с головокружительной скоростью. Её приглашали ведущие театры Парижа, Милана, Берлина и Нью-Йорка. В 2013 году она стала прима-балериной лондонского Королевского балета, где продолжает выступать и сегодня. Среди её многочисленных наград – престижные Benois de la Danse и британская National Dance Award.

Однако Осипова никогда не стремилась ограничивать себя рамками классического репертуара. Обладая виртуозной техникой, она постоянно ищет новые формы сценического выражения. Её мастерство вдохновляло на смелые эксперименты таких современных хореографов, как Алексей Ратманский, Артур Пита, Акрам Хан, Сиди Ларби Шеркауи и других. И каждый из них открывал новые грани её таланта.

За свою карьеру Наталья Осипова исполнила, по подсчётам её биографов, 172 партии. И когда она решила создать собственную программу, выбирать действительно было из чего.

В 2018 году британский режиссёр Джеральд Фокс снял документальный фильм «Force of Nature. Natalia», посвящённый жизни и творчеству балерины. А четыре года спустя сама Осипова представила сценический проект с тем же названием – «Сила природы». Это не традиционный гала-концерт, составленный из эффектных балетных номеров, а тщательно продуманная программа, объединяющая совершенно разные хореографические миры.

В классической части вечера – фрагменты знаменитых балетов, позволяющие в полной мере оценить виртуозность Осиповой. Среди них «Корсар» – история с пиратской романтикой, восточной роскошью и одним из самых сложных и зрелищных дуэтов классического репертуара. Здесь царят стремительные вращения, головокружительные прыжки и блестящая техника.

Совсем иная Осипова предстаёт перед зрителями в «Жизели» – одном из главных романтических балетов, рассказывающем о любви, предательстве и прощении. Эта партия давно стала одной из её визитных карточек. В ней техническое совершенство отступает на второй план перед удивительной способностью балерины передавать тончайшие душевные переживания. Её Жизель может быть трогательно хрупкой и одновременно обладать огромной внутренней силой.

«Isadora» – «Пять вальсов Брамса в манере Айседоры Дункан» знаменитого британского хореографа Фредерика Эштона, посвящение великой Айседоре Дункан, которая в своё время бросила вызов канонам академического балета и провозгласила свободу движения. Лёгкая, музыкальная, почти невесомая хореография постепенно насыщается драматизмом, а финал наполнен пронзительной печалью. Именно в этой работе особенно ярко проявляются выразительность линий Осиповой и её удивительная власть над сценой.

Современный танец представлен постановкой «Ashes» американского танцовщика и хореографа Джейсона Киттельбергера. Это камерная, глубоко личная история отношений двух людей, рассказанная через движение, прикосновения и пластический диалог. Осипова принимала непосредственное участие в создании этой работы.

Джейсон Киттельбергер – не только её партнёр на сцене, но и муж. Вместе они основали независимую компанию Blooms Dance Project, чтобы объединять в собственных программах произведения разных эпох, создавать новые постановки и работать с талантливыми танцовщиками. Их совместное творчество стало одной из важнейших составляющих проекта «Сила природы».

Декабрьские выступления балерины в Тель-Авиве будут особенными еще и потому, что на них состоится мировая премьера новой работы, созданной совместно с израильским хореографом. Наши зрители одними из первых увидят это произведение на сцене.

Вместе с Натальей Осиповой и Джейсоном Киттельбергером в постановке примут участие приглашённые звёзды международного балета и молодые талантливые танцовщики.

За годы своей карьеры Осипова доказала, что подлинное величие балерины измеряется не только высотой прыжка, безупречностью вращений или сложностью исполненных партий.

Главное – способность заставить зрителя забыть о технике и увидеть за движением живые человеческие чувства.

Именно такую встречу обещает «Сила природы»: возможность за один вечер увидеть Наталью Осипову в самых разных воплощениях – от блистательной классической балерины до смелой современной артистки, для которой танец остаётся бесконечным пространством творческой свободы.

Блистательная Наталья Осипова с программой «Сила природы» в Оперном театре им. Шломо Лахата в Тель-Авиве:

17 декабря 2026, четверг – 20:00

18 декабря, пятница – 13:00

Заказ билетов на сайте Израильской оперы:

https://www.israel-opera.co.il/show/%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%91%d7%9c%d7%a8%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%a0%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%94-%d7%90%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%9b%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%98%d7%91/

Организаторы гастролей в Израиле: компании AY Production под руководством Алона Юрика и YM Production под руководством Марка Юрика

Photos: ©Ray Burmiston, ©Julieta Cervantes

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting