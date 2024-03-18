От «Риголетто» до «Отверженных». Камерная серия в Израильской Опере

На верхнем фото, слева направо: Алла Василевицкая – ©Maria Rosenblatt; Вероника Брук – ©Yossi Zwecker; Том Коэн – ©Uri Elkayam

2 апреля, в 20.30, в малом зале Израильской Оперы состоится концерт «Виктор Гюго. От «Риголетто» до «Отверженных». В программе принимают участие три ведущие солистки Израильской Оперы сопрано Алла Василевицкая, Вероника Брук и Том Коэн, хорошо знакомые публике по их участию во многих оперных постановках.

«Музыка выражает то, что нельзя выразить словами и то, о чем нельзя молчать»

Виктор Гюго

Концерты камерной серии в малом зале Израильской Оперы в Тель-Авиве позволяют израильскому меломанам познакомиться с известными и малоизвестными произведениями оперного репертуара с неожиданной стороны. В данном – как в ближайшем концерте 2 апреля – с музыкой, появившейся благодаря литературным произведенияи Виктора Гюго. В программе предстоящего камерного концерта в Израильской Опере основное внимание будет уделено женщинам – героиням Виктора Гюго – молодым, любящим женщинам, готовым на все ради своей любви, даже если цена будет самой тяжелой, в том числе, Джильде (Риголетто), Джоконде, Эсмеральде (Горбун из Нотр-Дама»), а также Фантине и Эпонине («Отверженные»).

В программе принимают участие три ведущие солистки Израильской Оперы, великолепные сопрано – Алла Василевицкая, Вероника Брук и Том Коэн – хорошо знакомые публике по их участию во многих оперных постановках.



Знаменитый французский писатель Виктор Гюго всей душой был привязан к миру музыки. В его романах можно найти множество описаний музыкальных произведений и эмоций, вызываемых музыкой. Гюго создавал не только романы, но и пьесы, оперные либретто и написал слова для множества песен, которые с годами были перенесены в мир оперы и мюзиклов, превратившись в шедевры жанра.

Далеко не все знают, что опера «Риголетто», принадлежащая к числу наиболее выдающихся произведений Джузеппе Верди, написана на сюжет драмы Виктора Гюго «Король забавляется», запрещенной французской цензурой к представлению из-за своей антимонархической направленности. Верди вынужден был совместно со своим либреттистом Пиаве несколько видоизменить пьесу, чтобы благополучно провести ее через рифы и мели еще более суровой, чем французская, австрийской цензуры. Так, в результате переработок, действие было перенесено из Франции в Мантую, король Франциск I превратился в герцога, шут Трибулэ стал называться Риголетто, его дочь Бланш превратилась в Джильду и т. д. Однако, несмотря на все переработки, которые коснулись и текста пьесы, опера Верди сохранила всю силу гнева и протеста против угнетения человека, характерную для пьесы Гюго.

Другие оперы по произведениям Гюго: «Эрнани» Верди (итальянское либретто Франческо Мария Пьяве, основанное на трагедии «Эрнани, или Испанская честь» Виктора Гюго), «Джоконда» Амилькаре Понкьелли на либретто «Тобио Горрио», основанное на драме Виктора Гюго «Анджело, тиран Падуанский»), «Лукреция Борджиа» Гаэтано Доницетти (либретто написал Феличе Романи по мотивам одноименной пьесы Виктора Гюго.) и другие.

Два великих романа Гюго «Отверженные» и «Горбун из Нотр-Дама» (по «Собору Парижской богоматери», в котором автор обращается к истории Франции XV века) были адаптированы для нескольких музыкальных произведений, наиболее известными из которых являются мюзикл «Отверженные» (Клода-Мишеля Шёнберга и Алена Бублиля) и мюзикл «Горбун из Нотр-Дама» (композитор – Риккардо Коччанте, автор либретто – Люк Пламондон).

В программе – арии из опер «Риголетто» и «Джоконда», песни из мюзиклов «Отверженные» и «Горбун из Нотр-Дама», а также песни Гуно, Форе, Листа и французского композитора Рейнальдо Ана.

Исполняют:

Алла Василевицкая – сопрано

Том Коэн – сопрано

Вероника Брук – сопрано

Даниэль Червинский – фортепиано

Информация и билеты в кассе Израильской Оперы: https://bit.ly/3Vlj3s3 или в «Браво»: https://bit.ly/4ad5ZsP

Текст подготовила: Маша Хинич. Фотографии: Алла Василевицкая – ©Maria Rosenblatt; Вероника Брук – ©Yossi Zwecker; Том Коэн – ©Uri Elkayam

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